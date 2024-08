«Ты, случайно, не булочка? Тогда почему у тебя на голове мука?» Тестируем сухие шампуни

До этого эксперимента я пользовалась For Me и среди всех сухих шампуней выберу его: он недорогой, неплохо пахнет, идеально впитывает жир и совершенно не ощущается на волосах. Да и в целом с ним гораздо меньше заморочек. Единственное — For Me, как и многие спреи, сильно выбеливает темные корни. Я давно пользуюсь лайфхаком: подержать средство пять минут, а затем хорошенько прочесать. Так большая часть налета уйдет.