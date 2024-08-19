«Ты, случайно, не булочка? Тогда почему у тебя на голове мука?» Тестируем сухие шампуни

Совместить график мытья головы с рабочим тяжело — особенно, если мы опрометчиво откладываем эту процедуру на утро. В такой ситуации на помощь приходят сухие шампуни. «Афиша Daily» собрала всех вечно опаздывающих коллег, чтобы протестировать самые разные средства и оценить, какие из них действительно помогают освежить голову.

Евгения Терехова SMM-редактор «Афиши Daily»

R+Co Badlands Dry Shampoo Paste: хороший стайлер, странный сухой шампунь 4610 р.

Пасты-стайлеры R+Co — хит последних лет в косметике для волос. Бренд устроил в некотором смысле революцию, объединив текстурайзер, продукт для укладки и абсорбирующую пудру. Средство обещает сделать волосы более пышными, придать объема, впитать излишки жира и зафиксировать укладку. Нельзя сказать, что стайлер получился плохим, но он вызвал у меня некоторые вопросы.

Например, почему так дорого? Хотя за баночку 65 г придется заплатить от 3000 до 5000 р., цена оправдана составом: внутри — какая‑то супернатуральная японская пудра, впитывающая жир, экстракт масел чилийского подсолнуха, защищающий от свободных радикаловСвободные радикалы окисляют все, с чем соприкасаются, поэтому при контакте с ними волосы и кожа истончаются. Для защиты от свободных радикалов используют антиоксиданты — например, для лица эту роль выполняет витамин С., смягчающее аргановое масло, бразильское кокосовое масло и вулканическая гавайская пыль, очищающая скальп. И все это пахнет дорогой косметикой — такой приятный, ненавязчивый, но стойкий аромат я встречала только у молочка Davines.

Еще вопрос: как это использовать? В инструкции советуют растереть горошину средства в ладонях и вбить продукт в корни. Делать это нужно на влажных волосах до сушки феном, чтобы закрепить объемную укладку, или на сухих грязных, чтобы абсорбировать излишки кожного сала. На практике все оказалось сложнее. Чтобы не загрязнить волосы сильнее, важно нанести пасты примерно с половину ногтя. Хотя расход средства минимальный, как укладываться — непонятно : волосы становятся плотнее и более текстурными, но жутко спутываются, и распределить продукт расческой, как обычные сухие шампуни, не выходит. Зато порадовало, как паста за секунды исчезает на руках и превращается в слегка маслянистую шероховатую субстанцию — магия, не иначе.

Еще одна возможная проблема — пушистость. От взбивания приподнимаются не только корни, но и все мелкие волоски, которые обладательницы кудрявых волос всегда так старательно пытаются спрятать. Впрочем, здесь основания для претензий нет: бренд прямо заявляет, что это средство для «укладки второго дня» — оно предназначено для того, чтобы сделать шевелюру пышной, слегка лохматой и небрежной.

За две недели использования R+Co я нашла два ощутимых минуса. Первый — паста сильно чувствуется на волосах, поэтому если вам важен не только вид чистых волос, но и соответствующее ощущение при касании, продукт вам не подойдет. К концу дня уже очень хочется помыть голову. Это скорее текстурайзер, чем сухой шампунь: даже при первом использовании корни визуально выглядят менее чистыми, чем после привычных спреев, а на совсем грязных волосах продукт как будто усугубляет ситуацию. Классическим сухим шампуням R+Co составит достойную конкуренцию лишь в одной категории — он абсолютно бесцветный, не оставляет белого налета и не обесцвечивает, что актуально для брюнеток.

В общем, продукт достойный, но не для всех : с моими тяжелыми длинными волнистыми волосами он не подружился. Но обладательницам коротких стрижек, прямых тонких волос и любительницам leave-inУкладка, при которой используется несколько несмываемых средств: стайлер, текстурайзер, молочко, масло и т. д. укладок должно понравиться.

До этого эксперимента я пользовалась For Me и среди всех сухих шампуней выберу его: он недорогой, неплохо пахнет, идеально впитывает жир и совершенно не ощущается на волосах. Да и в целом с ним гораздо меньше заморочек. Единственное — For Me, как и многие спреи, сильно выбеливает темные корни. Я давно пользуюсь лайфхаком: подержать средство пять минут, а затем хорошенько прочесать. Так большая часть налета уйдет.

Надя Афанасьева Редактор спецпроектов

Insight Daily Use: идеален для тех, кто не любит резкие запахи 1730 р.

Первое, на что обращаешь внимание, заказывая сухой шампунь Insight, это формат продукта. В отличие от привычных аэрозолей, здесь вы получаете 40 г пудры в небольшой пластиковой баночке. Меня это скорее привлекло, чем оттолкнуло. До этого я пользовалась пудрой для укладки Kensuko, которая, помимо придания объема, обещает устранить лишнюю жирность, и полюбила именно такой формат. От аэрозольных продуктов меня часто отталкивал запах: он был настолько сильным и так долго держался на волосах, что от этого начинала болеть голова. Поэтому я ожидала, что у шампуня в виде порошка такой проблемы не будет.

В основе состава, как и у других сухих шампуней, несколько видов крахмала и глины, продукт высыпается из баночки в виде белого порошка мелкого помола, немного пылит. В закрытом виде пудра не просыпается, так что упаковка довольно надежная. Мое главное ожидание оправдалось — у шампуня действительно практически незаметный «морской» запах , и он слабее, чем у всех аэрозольных продуктов, которые я когда‑либо пробовала.

Я тестировала Insight в нескольких ситуациях: на несвежую голову, очень грязные волосы и сразу после мытья, чтобы дольше сохранить свежесть волос и придать дополнительный объем у корней. Преимуществом сухого формата перед аэрозолем я считаю возможность по-разному наносить продукт. Все способы, к которым я привыкла с пудрой для укладки, отлично сработали и с сухим шампунем.

На несвежую голову я наносила средство так: высыпала немного порошка на ладонь, набрала его на пальцы, прочесывающими, втирающими движениями распределила по корням и через несколько минут расчесала. Понадобилось совсем немного пудры, чтобы убрать жирный блеск, а прическа стала выглядеть объемнее.

На сильно грязную голову я попробовала уже просто сыпать пудру из банки на пробор — этот способ тоже убрал жирный блеск, но продукта в волосах было так много, что отсутствие их объема и рассыпчатости уже скрыть не удалось. В такой ситуации я бы не пошла с распущенными волосами, но проходила бы еще день с хвостом или пучком. Собрав волосы в прическу, для дополнительного эффекта я набрала шампунь на пушистую кисть и прошлась ей по прядям.

После распределения по волосам пудра Insight не оставляет белых пятен на темных волосах. Но, как и с другими сухими шампунями, не стоит наносить его в черной одежде или после нанесения касаться вещей руками, не смыв остатки продукта.

В целом продукт работает точно так же, как и другие сухие шампуни: создает краткосрочный эффект чистых волос, что удобно, если нет времени помыть голову обычным способом. Практически не пахнет, расходуется экономно: благодаря формату, его можно отсыпать в маленькую баночку и взять с собой вместо громоздкого аэрозоля. При этом кажется, что все те же преимущества могут быть и у более бюджетных средств в виде пудры.

Анна Красюк Редакторка

Mommy Dry Shampoo + Volume Spray: не самый быстрый способ освежить волосы 1790 р.

Я не большая фанатка сухих шампуней: несмотря на то, что у меня очень быстро грязнится голова, и мыть ее надо каждый день, мне проще потратить на это время и чувствовать себя чистой и свежей. Но палочка-выручалочка на крайний случай у меня все равно была: недорогой вишневый сухой спрей бренда Batiste, который я купила рублей за триста пару лет назад. У него ощутимый запах, но он быстро выветривается, и в остальном все супер: легкий жирный блеск убирается, волосы не склеиваются и выглядят чистыми.

Средство Mommy стоит значительно дороже, поэтому ожидания от него были высокими. Формат необычный: спрей, который работает и как сухой шампунь, и как мист для объема. Первый раз я попробовала его на волосах, которые не мыла уже третий день — заболела, сидела дома, и было как‑то не до этого. По инструкции набрызгала его на корни и… поняла, что они теперь не только грязные, но и мокрые. Попыталась распределить пальцами — не помогло. Вычитала на упаковке, что можно воспользоваться феном: волосы подсохли, но немного слиплись. В общем, картина не сильно улучшилась, и пришлось срочно мыть голову.

Еще раз я пробовала средство на второй день после мытья и сразу вооружилась феном. Если честно, это не кажется мне быстрым способом освежить прическу: хочется сделать пару пшиков и бежать по делам, а не мучиться с дополнительными девайсами. Во время просушки я немного приподняла волосы расческой, получился даже намек на объем. Голова весь день выглядела чистой, но пробор на ощупь был противно-липким — вечером я с облегчением вымыла все шампунем.

Третий раз я использовала Mommy как мист для объема: накрутила длинную челку на браш и подольше подержала ее под феном. Волосы заметно приподнялись у корней, но у меня есть ощущение, что такой же эффект дает мой любимчик — спрей Kapous Root Volume за 500 рублей (к тому же, он не оставляет неприятной липкости). Зато некоторый объем остался со мной до самого вечера, что уже успех для моих тяжелых волос!

Лиза Персиянцева SMM «Афиши»

Moroccanoil Dry Shampoo Light Tones: впечатляющий длительный эффект 3430 р.

Мой опыт использования сухих шампуней весьма скромен. Был только Syoss, экстренно купленный в ситуации, когда можно позволить себе сальные шутки, но не волосы (была спонтанная свиданка, что же еще). На тест мне достался сухой шампунь Moroccanoil. Сразу сделаю ход джокером: я быстро поняла, почему Syoss стоил 450 р., а Moroccanoil — 3400 р. Это именно джокер, а не туз, так как 3400 р. за сухой шампунь — все равно какой‑то анекдот: очень дорого.

В отличие от Syoss, Moroccanoil дал реальный длительный и убедительный результат. Он хорошо впитал кожное сало, добавил объема, вернул волосам рассыпчатость и не дал шанса окружающим сказать: «Ты, случайно, не булочка? Тогда почему у тебя на голове мука?» Syoss же буквально чуть-чуть исправил вид волос, переведя его из статуса «грязно» в «приемлемо» всего на несколько часов.

Длительность эффекта Moroccanoil меня поразила: прическа сохранялась три дня. В первый день после нанесения на грязную голову все выглядело отлично, на второй день — хорошо, на третий — неплохо. Я помыла голову только на седьмой день уже просто потому, что я люблю ощущение чистой головы без примесей сала или крахмала.

Однако с Moroccanoil можно переборщить : если распылять шампунь слишком близко к пробору или проходить по одной зоне больше двух раз, можно получить тот самый эффект муки на волосах. Лучше нанести один слой, растереть, расчесать, подождать минут десять и только потом смотреть, нужно ли распылить еще. Суммарно я использовала шампунь в три слоя.

Прочие наблюдения: никаких спецэффектов вроде особого блеска волос и общей роскоши я не заметила. Негативных побочных эффектов — например, спутываемости, излишней шершавости и жесткости волос — тоже нет. Запах мне понравился: не слишком интенсивный, напоминает чистое постельное белье. А что хотел сказать производитель надписью Rehausse les tones blondsС французского «усиливает светлые тона»., для меня осталось загадкой, потому что волосы цвет не поменяли.

Дарья Глазатова Менеджер по маркетингу в «Афише»

Batiste Divine Dark: красит вещи, но не волосы 619 р.

Сухой шампунь — настоящая находка. С ним я могу мыть голову не каждое утро, а чуть реже. К тому же продукт часто заменяет мне текстурайзер : я наношу его на чистые волосы сразу после укладки, чтобы зафиксирофать объем и помочь прическе продержаться дольше. Обычно я пользуюсь сухим шампунем Dove. Он не оставляет белого налета даже на русых волосах, легко распределяется и держит объем до конца дня. Но при этом средство сильно ощущается на волосах у корней и сильно и специфически пахнет.

В поисках замены я протестировала тонирующий шампунь Batiste. Он наносится стандартно, легко распределяется по корням, но после распыления в комнате еще около тридцати секунд остается белое облако. Запах нейтральный, приятный, на волосах почти не чувствуется.

Если использовать Batiste на не очень грязных волосах, чтобы к вечеру или на утро продлить ощущение свежести, то средство справляется на ура : чистота и объем сохраняется около восьми часов. Но на сильно жирной голове шампунь оказался практически бесполезным: плохо абсорбировал себум и не придал объема волосам. Эффекта тонирования я не заметила — средство просто хорошо мимикрировало под цвет моих волос. Тем, кто носит светлые полноразмерные наушники, важно обратить внимание: на ободке моих остался коричневый след.

Продукт хорошо справляется со своей задачей — во многом лучше шампуня, который я использую на постоянной основе. Но именно это средство с эффектом тонирования покупать еще раз не буду.

Klorane Dry Shampoo Ultra Gentle: освежает, но не придает объема 696 р.

Продукция Klorane продается в том числе в аптеках, поэтому этот шампунь было особенно интересно протестировать. Продукт легко наносится, но оставляет еле заметный белый налет на корнях даже после расчесывания. Отдушка средства напоминает экокосметику: очень приятная, деликатная и не ощущается на волосах. Klorane хорошо освежает не сильно грязную голову, делает текстуру волос мягкой и даже придает немного блеска.