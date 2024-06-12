Главные скидки месяца: закупаемся в Viva La Vika, LVG, Foam и еще в 27 магазинах

Одежда и обувь
«Кружок»
Недавно закрывшееся творческое объединение распродает на Wildberries остатки архивных коллекций со скидкой до 80%. На маркетплейсе можно найти все — от носков до плаща за 3 444 рубля (вместо 14 тыс.). Из ассортимента объединения особенно приглянулось худи с эффектом состаренной ткани и ярким принтом.
Underdog
В интернет-магазине шумного московского бара запустился сейл с 50% скидками. В разделе распродажи можно отыскать полюбившиеся многим футболки, лонгсливы и шапки для тех, кто скучает по своим кошкам и собакам. А еще там представлены классные вещи для детей.
Studio 29
Бренд с классическими силуэтами и минималистичным дизайном объявил распродажу. Сейчас там можно приобрести вещи со скидкой до 65%. «Мы созданы, чтобы дать девушкам возможность одеваться так, как нравится им», — пишут создатели.
«Мурмуризм»
Вещи бренда созданы людьми из социально уязвимых групп. «Мурмуризм» обычно не снижает цены на свои изделия, но у магазина накопилось много вещей с небольшими дефектами и тестовые образцы, которые теперь продаются со скидкой до 50% в разделе Sample sale. Наше сердце украли свитера с надписью «Обижать нельзя, любить» и с зайчиком.
Part of you
Распродажа до 30% в магазине Part of you. Бренд создает одежду middle-up-сегмента, сочетающую комфорт и эстетику балета. «Часть тебя, а не просто тряпки», — говорит о бренде его основатель, танцовщик и хореограф Сергей Крымлов. Маст-тейк — корсет-карго и жакет-косуха из итальянской костюмной ткани.
Nuself
Компания создавалась как аналог международных площадок Farfetch, Matchesfashion и Net-a-Porter. Сейчас она запустила Special Offer со скидками до 50% и с большим выбором вещей от различных брендов.
Sanchy
Amazing Red
Сеть мультибрендовых магазинов совсем недавно запустила долгожданный сайт и уже сформировала приличный раздел с сейлом до 50%. На нем можно найти вещи брендов Puma, Nike, Asics, Reebok и New Balance. Пока доступен только самовывоз.
Peak
В концепт-сторе скидки от 25 до 50%. Неплохой шанс выгодно урвать шорты Sporty & Rich, вельветовые брюки A Kind of Guise, куртки Satta и другие интересные позиции — от поп-арта до горпкора.
Женская майка с капибарой Collina Strada, 23 060 р.
Широкие брюки Collina Strada, 35 660 р.
Куртка городская свободного кроя Dojo Jacket, 27 960 р.
Кроссовки Mizuno, 17 990 р.
Низкие кеды Marni, 45 460 р.
Ботинки Viron из искусственной кожи, от 15 470 р.
Сандалии на липучках Magliano, 33 560 р.
Kixbox
В магазине уличной одежды коллекции прошлого сезона ушли на сейл с щедрой скидкой в 50%. Стоит присмотреться к кроссовкам, худи и рубашкам.
Sneakerhead
Нижнее белье, купальники и одежда для дома
LVG
Локальный бренд с собственным производством запустил летнюю акцию на купальники: 1+1=3. Наши фавориты: лиф в голубом цвете, манишка, слитный красный купальник и прозрачное дополнение к плавкам.
Myoss
А вот и возможность пополнить гардероб красивым кружевным бельем с приятной скидкой до 50%. Рекомендуем высокие бразилиано из кружева, лиф без косточек с двойной сеткой и балконет в кремовом оттенке.
Picliic
Молодой бренд берет паузу и закрывается, чтобы подумать в каком направлении развиваться дальше. По такому случаю вещи с отметкой Limited доступны со скидкой 55%. Одежду можно заказать только до 15 июня.
Chois
Летняя распродажа со скидками до 50% на пижамы, нижнее белье и аксессуары. Шелковые штаны с перьями страуса и лиф из нежной сетки с рюшами — в самое сердце.
Косметика
«Золотое яблоко»
Магазин запустил акцию «Аромадни» со скидками до 50% на парфюм, уход для тела и волос и ароматы для дома, а также объявил «лаймовые цены» на товары месяца. Как раз самое время, чтобы купить успокаивающий гель после солнца Payot и ночную маску для губ с ароматом ягод.
Foam
До 50% на летней распродаже у Foam. На сайте можно найти сыворотки, увлажняющие маски, крема и классные бьюти-гаджеты.
«Рив Гош»
Июньская распродажа только в интернет-магазине, которая продлится до 16 числа. На сайте больше 10 тысяч товаров со скидками до 60% — от парфюмерии до средств для волос и кожи. Надо брать — муссовые тени для век, глиняную маску-перфектор и скульптурирующую палетку для лица.
Украшения и аксессуары
Viva La Vika
Цацки прямиком из бутика на Патриках на большом летнем сейле до 60%. При регистрации в программе лояльности дают еще и 500 бонусных рублей! В наш вишлист попали серьги-гвоздики, браслет с цветочком и кольцо в виде сердца.
Poison Drop
В разделе сейла Poison Drop выставлено более 500 украшений от известных и начинающих дизайнеров со скидками до 70%.
Серебристые серьги-хупы в форме кляксы, 3 840 р.
Серьги с розовыми кристаллами-каплями, 7 700 р.
Искривленные серьги-хупы, 2 800 р.
Кольцо из серебра с позолотой и кристаллом кварца — 109 850 р.
Покрытые серебром серьги, 17 050 р.
Сет колец из серебра с топазами, 10 800 р.
Кольцо волнообразной формы, 11 830 р.
Aloha Gaia
19 айтемов со скидкой до 60%. «Мы создаем не просто украшения, мы наделяем их смыслом. Транслируем древние символы в современном дизайне», — рассказывал «Афише Daily» основатель Aloha Gaia Денис Терехин. Наш выбор: набор колец на вторую фалангу пальца, серьги-протяжки в форме цветка и кольцо-печатка с инталиейОдна из самых древних техник резьбы по камню, создающая обращенный внутрь рельеф..
Imakebags
Бренд, сумки и аксессуары которого можно увидеть у каждой пятой инфлюенсерши. На сейл до 50% ушли брелоки-ключницы в виде лапок и полюбившиеся многим сумки из сшитых между собой кожаных квадратов.
Click-boutique
В интернет-магазине столичного шоурума началась межсезонная распродажа со скидками до 50%. Там представлен большой выбор достойных аксессуаров в разном стиле. Среди них — каффы от Goshi, серебрянные серьги «Лица» от Лизы Жицкой и кольцо с амазонитом от Semechka. При подписке на рассылку новостей от Click-boutique можно получить скидку в 500 рублей при заказе от 5000 рублей.
«Сахарок»
Магазин дизайнерских украшений и одноименный ювелирный бренд объявил мега-распродажу со скидками более 50%. Еще на сайте действует акция 1+1=3. Из понравившегося: браслет-цепочка, серьги в форме цветов и кольцо с оранжевым цирконом.
Штучки для дома
Home lovers club
Молодой бренд из Петербурга со стильными свечками, диффузорами и мылом. В честь лета на сайте действует скидка 15% по промокоду «hey15» на весь ассортимент.
Utro
Минималистичное постельное белье, вафельные и махровые полотенца сейчас доступны по сниженным ценам. «Подарите своим близким доброе Utro», — предлагают создатели бренда. Скидки — до 30%.
Moroz Ceramics
Локальный бренд декоративных изделий для дома обновил раздел сейла. А в честь старта летнего сезона можно воспользоваться промокодом «MOROZ» и купить остальные товары с 25% скидкой.
In my room
Скидки более 50% в In My Room на мебель и декор. Сейчас на распродаже более 50 тысяч товаров, среди которых прозрачная штора для ванной комнаты, ваза с ручкой красного цвета и фигурная стеклянная ваза.
Friend Function
Концепт-стор европейских, английских и американских брендов выгрузил на сейл более 200 товаров со скидкой до 50%. Помимо одежды, шарфов и рюкзаков, на сайте можно найти интересные интерьерные предметы. Например, подсвечник ручной работы и свечу с деревянным фетилем.
Divan
У бренда собственное производство мебели для дома. Сейчас со скидками до 60% можно купить диваны, кровати, шкафы и другие предметы интерьера.