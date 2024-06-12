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Распродажи

Главные скидки месяца: закупаемся в Viva La Vika, LVG, Foam и еще в 27 магазинах

Сегодня в 13:15
Пришло лето, а вместе с ним распродажи. Рассказываем о 30 магазинах, в которых можно с большой скидкой приобрести демисезонную и летнюю одежду, обувь, косметику, украшения и предметы для дома.

Одежда и обувь

«Кружок»

Недавно закрывшееся творческое объединение распродает на Wildberries остатки архивных коллекций со скидкой до 80%. На маркетплейсе можно найти все — от носков до плаща за 3 444 рубля (вместо 14 тыс.). Из ассортимента объединения особенно приглянулось худи с эффектом состаренной ткани и ярким принтом.

Underdog

В интернет-магазине шумного московского бара запустился сейл с 50% скидками. В разделе распродажи можно отыскать полюбившиеся многим футболки, лонгсливы и шапки для тех, кто скучает по своим кошкам и собакам. А еще там представлены классные вещи для детей.

Studio 29

Бренд с классическими силуэтами и минималистичным дизайном объявил распродажу. Сейчас там можно приобрести вещи со скидкой до 65%. «Мы созданы, чтобы дать девушкам возможность одеваться так, как нравится им», — пишут создатели.

1/6

Объемный утепленный бомбер, 16 900 р.

2/6

Лиловый сарафан из джинсы, 2 900 р.

3/6

Балетки с ремешком, 7 900 р.

4/6

Куртка утепленная, 11 400 р.

5/6

Лонгслив из сетки со стразами, 6 490 р.

6/6

Жакет из экокожи с эффектом металлик, 9 900 р.

«Мурмуризм»

Вещи бренда созданы людьми из социально уязвимых групп. «Мурмуризм» обычно не снижает цены на свои изделия, но у магазина накопилось много вещей с небольшими дефектами и тестовые образцы, которые теперь продаются со скидкой до 50% в разделе Sample sale. Наше сердце украли свитера с надписью «Обижать нельзя, любить» и с зайчиком.

Part of you

Распродажа до 30% в магазине Part of you. Бренд создает одежду middle-up-сегмента, сочетающую комфорт и эстетику балета. «Часть тебя, а не просто тряпки», — говорит о бренде его основатель, танцовщик и хореограф Сергей Крымлов. Маст-тейк — корсет-карго и жакет-косуха из итальянской костюмной ткани.

Nuself

Компания создавалась как аналог международных площадок Farfetch, Matchesfashion и Net-a-Porter. Сейчас она запустила Special Offer со скидками до 50% и с большим выбором вещей от различных брендов.

1/5

Тренч оверсайз с двойным воротником, 26 640 р.

2/5

Шерстяное платье с кружевом, 34 200 р.

3/5

Юбка-трансформер в стиле парео, 41 700 р.

4/5

Лодочки с шерстяной вставкой, 35 340 р.

5/5

Кожаные дутые сандалии флип-флоп, 34 340 р.

Sanchy

Старые коллекции одежды с женственными силуэтами в маскулинной эстетике со скидками до 50%. Наши фавориты — объемный двубортный жакет, плащ и прозрачная юбка миди.

Amazing Red

Сеть мультибрендовых магазинов совсем недавно запустила долгожданный сайт и уже сформировала приличный раздел с сейлом до 50%. На нем можно найти вещи брендов Puma, Nike, Asics, Reebok и New Balance. Пока доступен только самовывоз.

Peak

В концепт-сторе скидки от 25 до 50%. Неплохой шанс выгодно урвать шорты Sporty & Rich, вельветовые брюки A Kind of Guise, куртки Satta и другие интересные позиции — от поп-арта до горпкора.

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Женская майка с капибарой Collina Strada, 23 060 р.

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Широкие брюки Collina Strada, 35 660 р.

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Куртка городская свободного кроя Dojo Jacket, 27 960 р.

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Кроссовки Mizuno, 17 990 р.

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Низкие кеды Marni, 45 460 р.

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Ботинки Viron из искусственной кожи, от 15 470 р.

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Сандалии на липучках Magliano, 33 560 р.

Kixbox

В магазине уличной одежды коллекции прошлого сезона ушли на сейл с щедрой скидкой в 50%. Стоит присмотреться к кроссовкам, худи и рубашкам.

Sneakerhead

Распродажа до 50%, на которой можно отыскать нескучные кеды Converse, удобные кроссовки Nike, красивые сандали Hijack и летние футболки.

Нижнее белье, купальники и одежда для дома

LVG

Локальный бренд с собственным производством запустил летнюю акцию на купальники: 1+1=3. Наши фавориты: лиф в голубом цвете, манишка, слитный красный купальник и прозрачное дополнение к плавкам.

Myoss

А вот и возможность пополнить гардероб красивым кружевным бельем с приятной скидкой до 50%. Рекомендуем высокие бразилиано из кружева, лиф без косточек с двойной сеткой и балконет в кремовом оттенке.

Picliic

Молодой бренд берет паузу и закрывается, чтобы подумать в каком направлении развиваться дальше. По такому случаю вещи с отметкой Limited доступны со скидкой 55%. Одежду можно заказать только до 15 июня.

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Муслиновая пижама, 2 700 р.

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Пижама с рюшами и карманами в виде сердца — 3 150 р.

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Комплект нежного цвета из эластичной прозрачной сетки, 1 775 р.

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Подгрудный корсет на шнуровке, 1 650 р.

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Белая хлопковая юбка / подъюбник, 1 800 р.

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Комплект из эластичной прозрачной сетки, 1 935 р.

Chois

Летняя распродажа со скидками до 50% на пижамы, нижнее белье и аксессуары. Шелковые штаны с перьями страуса и лиф из нежной сетки с рюшами — в самое сердце.

Косметика

«Золотое яблоко»

Магазин запустил акцию «Аромадни» со скидками до 50% на парфюм, уход для тела и волос и ароматы для дома, а также объявил «лаймовые цены» на товары месяца. Как раз самое время, чтобы купить успокаивающий гель после солнца Payot и ночную маску для губ с ароматом ягод.

Foam

До 50% на летней распродаже у Foam. На сайте можно найти сыворотки, увлажняющие маски, крема и классные бьюти-гаджеты.

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Микротоковый массажер для лица, 32 249 р.

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ВВ крем для лица с женьшенем, 3 294 р.

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Успокаивающий гель для лица с центеллой азиатской, 3 480 р.

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Отшелушивающие диски для лица, 4 050р.

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Увлажняющий шампунь для волос, 2 208р.

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Отшелушивающий спрей-скатка для лица, 388 р.

«Рив Гош»

Июньская распродажа только в интернет-магазине, которая продлится до 16 числа. На сайте больше 10 тысяч товаров со скидками до 60% — от парфюмерии до средств для волос и кожи. Надо брать — муссовые тени для век, глиняную маску-перфектор и скульптурирующую палетку для лица.

Украшения и аксессуары

Viva La Vika

Цацки прямиком из бутика на Патриках на большом летнем сейле до 60%. При регистрации в программе лояльности дают еще и 500 бонусных рублей! В наш вишлист попали серьги-гвоздики, браслет с цветочком и кольцо в виде сердца.

Poison Drop

В разделе сейла Poison Drop выставлено более 500 украшений от известных и начинающих дизайнеров со скидками до 70%​.

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Серебристые серьги-хупы в форме кляксы, 3  840 р.

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Серьги с розовыми кристаллами-каплями, 7 700 р.

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Искривленные серьги-хупы, 2 800 р.

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Кольцо из серебра с позолотой и кристаллом кварца — 109  850 р.

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Покрытые серебром серьги, 17  050 р.

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Сет колец из серебра с топазами, 10  800 р.

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Кольцо волнообразной формы, 11 830 р.

Aloha Gaia

19 айтемов со скидкой до 60%. «Мы создаем не просто украшения, мы наделяем их смыслом. Транслируем древние символы в современном дизайне», — рассказывал «Афише Daily» основатель Aloha Gaia Денис Терехин. Наш выбор: набор колец на вторую фалангу пальца, серьги-протяжки в форме цветка и кольцо-печатка с инталиейОдна из самых древних техник резьбы по камню, создающая обращенный внутрь рельеф..

Imakebags

Бренд, сумки и аксессуары которого можно увидеть у каждой пятой инфлюенсерши. На сейл до 50% ушли брелоки-ключницы в виде лапок и полюбившиеся многим сумки из сшитых между собой кожаных квадратов.

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Сумка из джинс, 13 500 р.

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Брелок-ключница из коллаборации с брендом Patissoncha, 2 975 р.

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Сумка-багет из натуральной замши, 22 865 р.

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Подвеска-ключница из коллаборации с брендом Patissoncha 6 120 р.

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Картхолдер из натуральной кожи, 2 240 р.

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Сумка из кожаных лоскутков, 33 520 р.

Click-boutique

В интернет-магазине столичного шоурума началась межсезонная распродажа со скидками до 50%. Там представлен большой выбор достойных аксессуаров в разном стиле. Среди них — каффы от Goshi, серебрянные серьги «Лица» от Лизы Жицкой и кольцо с амазонитом от Semechka. При подписке на рассылку новостей от Click-boutique можно получить скидку в 500 рублей при заказе от 5000 рублей.

«Сахарок»

Магазин дизайнерских украшений и одноименный ювелирный бренд объявил мега-распродажу со скидками более 50%. Еще на сайте действует акция 1+1=3. Из понравившегося: браслет-цепочка, серьги в форме цветов и кольцо с оранжевым цирконом.

Штучки для дома

Home lovers club

Молодой бренд из Петербурга со стильными свечками, диффузорами и мылом. В честь лета на сайте действует скидка 15% по промокоду «hey15» на весь ассортимент.

Utro

Минималистичное постельное белье, вафельные и махровые полотенца сейчас доступны по сниженным ценам. «Подарите своим близким доброе Utro», — предлагают создатели бренда. Скидки — до 30%.

Moroz Ceramics

Локальный бренд декоративных изделий для дома обновил раздел сейла. А в честь старта летнего сезона можно воспользоваться промокодом «MOROZ» и купить остальные товары с 25% скидкой.

1/6

Скульптура «Банан», 11 250 р.

2/6

Подсвечник «Печение с предсказанием», 950 р.

3/6

Декоративные керамические флажки с надписью или цветочком — 862 р.

4/6

Глубокая миска с сердечком, 2 337 р.

5/6

Ваза с глазами, 3 590 р.

6/6

Большая тарелка с принтом чудесного цветочка, 2 245 р.

In my room

Скидки более 50% в In My Room на мебель и декор. Сейчас на распродаже более 50 тысяч товаров, среди которых прозрачная штора для ванной комнаты, ваза с ручкой красного цвета и фигурная стеклянная ваза.

Friend Function

Концепт-стор европейских, английских и американских брендов выгрузил на сейл более 200 товаров со скидкой до 50%. Помимо одежды, шарфов и рюкзаков, на сайте можно найти интересные интерьерные предметы. Например, подсвечник ручной работы и свечу с деревянным фетилем.

Divan

У бренда собственное производство мебели для дома. Сейчас со скидками до 60% можно купить диваны, кровати, шкафы и другие предметы интерьера.

1/6

Журнальный стол, 9 490 р.

2/6

Ковер, созданный в партнерстве с «Антон тут рядом», 6 490 р.

3/6

Настольная лампа, 4 790 р.

4/6

Комплект постельного белья, 4 990 р.

5/6

Плед, 2 490 р.

6/6

Зеркало настенное, 8 590 р.

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