Главные скидки месяца: закупаемся в Viva La Vika, LVG, Foam и еще в 27 магазинах

Вещи бренда созданы людьми из социально уязвимых групп. «Мурмуризм» обычно не снижает цены на свои изделия, но у магазина накопилось много вещей с небольшими дефектами и тестовые образцы, которые теперь продаются со скидкой до 50% в разделе Sample sale. Наше сердце украли свитера с надписью «Обижать нельзя, любить» и с зайчиком.