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Дженна Фишер рассказала о лечении рака груди и поддержке близких

Сегодня в 12:47
Фото: TODAY/YouTube

Звезда сериала «Офис» Дженна Фишер рассказала Ходе Котб из Today Show о борьбе с раком груди и поддержке, которую она получила от близких в трудный период.

«Когда мне сказали, что я должна пройти химиотерапию, первое, что я подумала: «Я не хочу, чтобы меня тошнило, и не хочу терять волосы». И меня не стошнило, но я потеряла волосы. И мы, дамы, только об этом и говорим.

Сколько я гуглила о прическах, фотографиях причесок и «Как это будет выглядеть?». Забавно. Потеря волос не была равномерной. Они выпадают по частям. Поэтому я начала с того, что у меня появилась большая лысина на одной стороне головы. И я делала себе весьма замысловатую прическу», — сказала Фишер.

Актриса отметила, что Кристина Эпплгейт («Очень плохие мамочки») была одной из первых, кому она позвонила после постановки диагноза. По словам Фишер, огромную поддержку ей также оказала Анджела Кинси из «Офиса», вместе с которой актриса ведет подкаст Office Ladies.

«С самого начала она говорила: «Что бы тебе ни понадобилось, скажи мне, я здесь», а я отвечала: «Я хочу продолжать работать и не хочу, чтобы кто‑то знал об этом на работе». На работе я хочу, чтобы это было место, куда мы ходим, где мы смеемся и где я не больна раком. Мне это нужно». И она сказала: «Хорошо»», — рассказала Фишер.

В начале октября Фишер поделилась, что в декабре 2023 года у нее диагностировали рак груди первой степени. Актрисе пришлось пройти через хирургическое вмешательство, химиотерапию и радиотерапию. «Сейчас я свободна от рака», — подчеркнула она.

Фишер добавила, что опухоль в груди у нее обнаружили не сразу. Сперва на маммограмме врач не смог разобрать, все ли в порядке, из‑за плотных тканей в груди актрисы. Медик отправил пациентку на ультразвуковое обследование.

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