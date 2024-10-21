В России появилась «распределяющая шляпа» для выбора колледжа или вуза

В России создали «распределяющую шляпу», с помощью которой школьник может получить отчет с персональными рекомендациями по выбору будущей профессии. Об этом сообщает биотех-лаборатория Neiry.

Шляпа под названием «Брейни» представляет собой повязку с электродами, считывающими электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, которая подключена к компьютеру. Система анализирует более 15 параметров: концентрация, расслабление, усталость, стресс, вовлеченность в процесс и другие.

Одновременно с измерением ЭЭГ и ФПГ участник решает тест из определенной области, после которого система формирует детальный отчет. Его результаты школьник может обсудить с дипломированным профориентологом.