В России появилась «распределяющая шляпа» для выбора колледжа или вуза

В России создали «распределяющую шляпу», с помощью которой школьник может получить отчет с персональными рекомендациями по выбору будущей профессии. Об этом сообщает биотех-лаборатория Neiry.
Шляпа под названием «Брейни» представляет собой повязку с электродами, считывающими электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, которая подключена к компьютеру. Система анализирует более 15 параметров: концентрация, расслабление, усталость, стресс, вовлеченность в процесс и другие.
Одновременно с измерением ЭЭГ и ФПГ участник решает тест из определенной области, после которого система формирует детальный отчет. Его результаты школьник может обсудить с дипломированным профориентологом.
«В отличие от других тестирований по профориентации, которые проверяют только правильность ответов школьника, сервис „Брейни“ анализирует мозговую и сердечную активность — то, насколько подростку комфортно решать задачи и, соответственно, насколько он может быть продуктивен и конкурентоспособен в определенном направлении в будущем. Это один из шагов, который поможет будущим студентам выбрать подходящий вуз или колледж, а значит, добиться профессиональных успехов», — говорится в заявлении Neiry.