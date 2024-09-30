Что носить?

Плачут небеса: закупаемся зонтами, плащами, непромокаемыми панамами и сапогами

Сегодня в 18:15
Эта осень радует нас теплом, но потихоньку начинается дождливый сезон. Не расстраиваемся, главное — правильно подготовиться! Мы собрали гид по одежде, в которой будет сухо и комфортно.

Резиновые сапоги и ботинки

Самый очевидный выбор для дождливой погоды — резиновые сапоги и ботинки с прорезиненными носами. Конечно, легкую морось переживет и обычная кожаная обувь, но для настоящих дождей и прыжков по лужам лучше иметь в запасе что‑то посерьезнее. А для тех, кто упрямо продолжает носить любимую пару в непогоду, есть два гениальных изобретения — галоши на обувь (подойдут для пар без каблука) и чехлы для ботинок.

1/6

Ботинки челси Lemon Jelly, 9800 р.

2/6

Комбинированные челси Ganni, 48 400 р.

3/6

Ботинки Camperlab, 14 950 р.

4/6

Резиновые полусапоги Hugo, 17 400 р.

5/6

Резиновые полусапоги Puma, 13 999 р.

6/6

Галоши Swims, 8790 р.

Зонты

Здесь все понятно: от проливного дождя лучшего всего спасет не дождевик или панамка, а зонтик (вдобавок к остальной непромокаемой экипировке). Лучше всего выбрать небольшой складной автоматический зонт — его удобно закинуть в сумку и носить всегда с собой (хотя яркие трости выглядят эффектно). Ну а чтобы порадовать себя и окружающих, выбирайте зонт с ярким принтом или бодрой расцветки. Например, красивые варианты — неожиданно! — можно найти в сувенирном магазине при Третьяковке, здесь их украшают работами художников.

1/5

Зонт с логотипом бренда Moschino, 11 990 р.

2/5

Зонт складной Fabretti, 1608 р.

3/5

Зонт складной Baldinini, 6500 р.

4/5

Зонт складной Befree, 999 р.

5/5

Зонт складной Третьяковская галерея, 2500 р.

Непромокаемые плащи и куртки

При выборе дождевика или непромокаемой куртки обращайте внимание на состав ткани и особые пометки: хороший плащ должен быть водонепроницаемым и водоотталкивающим. Еще лучше — если есть большой капюшон. Найти надежный вариант можно у спортивных и аутдор-марок — эти бренды используют самые инновационные и надежные материалы.

1/5

Непромокаемый плащ с капюшоном Finn Flare, 14 999 р.

2/5

Легкая парка Shu, 7990 р.

3/5

Женская парка Helly Hansen, 6999 р.

4/5

Двойной тренч Krakatau, 21 990 р.

5/5

Непромокаемый бомбер oversize с капюшоном Lime, 13 999 р.

Головные уборы

Неплохой вариант, если на улице моросит, а брать зонт не хочется. Водонепроницаемыми чаще всего бывают кепки и панамы. Первые не спасут от влаги уши, лоб и затылок, поэтому лучше поискать широкополую панаму из прочного нейлона или другого подходящего материала.

1/5

Панама The North Face, 4999 р.

2/5

Панама Shu, 1090 р.

3/5

Панама Lite by Mascotte, 1090 р.

4/5

Панама Helas, 4130 р.

5/5

Панама Check Ya Head, 5110 р.

Дождевики-накидки

Плащ-накидка — легкий и компактный вариант, его удобно свернуть и убрать в сумку. Носить такие дождевики можно прямо поверх верхней одежды: во-первых, так теплее, во-вторых, накидка защитит любимую куртку от влаги.

1/5

Накидка-дождевик Outventure, 2799 р.

2/5

Дождевик Kirill Karavaev, 3990 р.

3/5

Дождевик с капюшоном Gamp, 7990 р.

4/5

Накидка-пончо Dromader, 7500 р.

5/5

Пончо SMGear, 5200 р.

Подробности по теме
Казаки, вездеходы, микрокаблуки: 39 пар трендовой обуви на эту осень
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами