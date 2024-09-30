Плачут небеса: закупаемся зонтами, плащами, непромокаемыми панамами и сапогами

Резиновые сапоги и ботинки
Самый очевидный выбор для дождливой погоды — резиновые сапоги и ботинки с прорезиненными носами. Конечно, легкую морось переживет и обычная кожаная обувь, но для настоящих дождей и прыжков по лужам лучше иметь в запасе что‑то посерьезнее. А для тех, кто упрямо продолжает носить любимую пару в непогоду, есть два гениальных изобретения — галоши на обувь (подойдут для пар без каблука) и чехлы для ботинок.
Зонты
Здесь все понятно: от проливного дождя лучшего всего спасет не дождевик или панамка, а зонтик (вдобавок к остальной непромокаемой экипировке). Лучше всего выбрать небольшой складной автоматический зонт — его удобно закинуть в сумку и носить всегда с собой (хотя яркие трости выглядят эффектно). Ну а чтобы порадовать себя и окружающих, выбирайте зонт с ярким принтом или бодрой расцветки. Например, красивые варианты — неожиданно! — можно найти в сувенирном магазине при Третьяковке, здесь их украшают работами художников.
Непромокаемые плащи и куртки
При выборе дождевика или непромокаемой куртки обращайте внимание на состав ткани и особые пометки: хороший плащ должен быть водонепроницаемым и водоотталкивающим. Еще лучше — если есть большой капюшон. Найти надежный вариант можно у спортивных и аутдор-марок — эти бренды используют самые инновационные и надежные материалы.
Головные уборы
Неплохой вариант, если на улице моросит, а брать зонт не хочется. Водонепроницаемыми чаще всего бывают кепки и панамы. Первые не спасут от влаги уши, лоб и затылок, поэтому лучше поискать широкополую панаму из прочного нейлона или другого подходящего материала.
Дождевики-накидки
Плащ-накидка — легкий и компактный вариант, его удобно свернуть и убрать в сумку. Носить такие дождевики можно прямо поверх верхней одежды: во-первых, так теплее, во-вторых, накидка защитит любимую куртку от влаги.