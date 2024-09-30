Плачут небеса: закупаемся зонтами, плащами, непромокаемыми панамами и сапогами

Эта осень радует нас теплом, но потихоньку начинается дождливый сезон. Не расстраиваемся, главное — правильно подготовиться! Мы собрали гид по одежде, в которой будет сухо и комфортно.

Резиновые сапоги и ботинки

Самый очевидный выбор для дождливой погоды — резиновые сапоги и ботинки с прорезиненными носами. Конечно, легкую морось переживет и обычная кожаная обувь, но для настоящих дождей и прыжков по лужам лучше иметь в запасе что‑то посерьезнее. А для тех, кто упрямо продолжает носить любимую пару в непогоду, есть два гениальных изобретения — галоши на обувь (подойдут для пар без каблука) и чехлы для ботинок.

Зонты

Здесь все понятно: от проливного дождя лучшего всего спасет не дождевик или панамка, а зонтик (вдобавок к остальной непромокаемой экипировке). Лучше всего выбрать небольшой складной автоматический зонт — его удобно закинуть в сумку и носить всегда с собой (хотя яркие трости выглядят эффектно). Ну а чтобы порадовать себя и окружающих, выбирайте зонт с ярким принтом или бодрой расцветки. Например, красивые варианты — неожиданно! — можно найти в сувенирном магазине при Третьяковке, здесь их украшают работами художников.

Непромокаемые плащи и куртки

При выборе дождевика или непромокаемой куртки обращайте внимание на состав ткани и особые пометки: хороший плащ должен быть водонепроницаемым и водоотталкивающим. Еще лучше — если есть большой капюшон. Найти надежный вариант можно у спортивных и аутдор-марок — эти бренды используют самые инновационные и надежные материалы.

Головные уборы

Неплохой вариант, если на улице моросит, а брать зонт не хочется. Водонепроницаемыми чаще всего бывают кепки и панамы. Первые не спасут от влаги уши, лоб и затылок, поэтому лучше поискать широкополую панаму из прочного нейлона или другого подходящего материала.

Дождевики-накидки