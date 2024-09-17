Кайф или кринж? Оцениваем 11 фэшн-трендов из нулевых и десятых, которые вернулись

Мода циклична, и если вам чуть больше 30, то вы видели уже не одну реинкарнацию модных трендов из прошлого. Собрали самые горячие, странные и не очень фэшн-тенденции из нулевых и десятых и рассказываем, у каких из них есть шансы прижиться в гардеробе.

Трусы из‑под штанов на низкой посадке

Вспоминаем нулевые, эпоху R’n’B, The Black Eyed Peas на звонке мобильного, глянцевые блески для губ и пряди гофре. В этом уравнении не хватает только одной переменной — тонкой полоски трусов, дерзко выглядывающей из‑под свободных джинсов на низкой талии, которые вновь с нами. Далеко за примерами ходить не придется: взгляните на каталог Farfetch, в котором модель демонстрирует джинсы Alexander Wang в компании алых стрингов, или на стайлинг в каталоге московского винтажного проекта Strogo Vintage.

Чтобы повторить ностальгический образ из нулевых, подойдут кружевные бразильяно или стринги со стразами, классические трусы Calvin Klein с резинкой и джинсы, брюки или треники на низкой талии.

Кринж или кайф?

Тренд настолько дикий и ностальгический, что из категории «кринж» легко переходит в категорию «кайф». И пускай комбо из стрингов и заниженных джинсов будет уместно далеко не во всякой ситуации, наряд для ретровечеринки у вас теперь точно есть.

Скинни-джинсы

Легенды десятых совершили триумфальный камбэк. Теперь за ними не нужно стоять очереди в примерочную в Topshop на Манежной площади, а можно заказать у десятка брендов: от Lime и Befree до Mugler, R13, Balenciaga и Chanel. Самым трушным вариантом, конечно, станут скинни Topshop с дальней полки шкафа, которые за столько лет превратились в винтаж.

Носить узкие джинсы по старой памяти можно с балетками — еще одной приметой десятых, которая переживает очередной ревайвл, — и приталенным жакетом или рабочей курткой.

Кринж или кайф?

Давайте признаем: во-первых, скинни-джинсы — это не слишком удобно . Во-вторых, такая модель хорошо смотрится разве что на Кейт Мосс и Алексе Чанг. В общем, не тот предмет подросткового гардероба, который немедленно хочется вернуть в свою взрослую жизнь.

Пуф и мальвинка

«Пуф» на зумерском — это объемный начес в стиле бабетты Брижитт Бардо, знаковых укладок Эми Вайнхаус и ранних выходов в свет Линдсей Лохан. Укладка переживает очередной виток популярности и требует большого количества лака и мусса для объема. Чтобы создать начес, нанесите мусс на прикорневую зону, а затем начешите волосы расческой с частыми зубчиками и зафиксируйте лаком.

Более простой и менее ностальгический вариант прически — мальвинка, или собранные назад в хвостик или в пучок верхние пряди волос.

Кринж или кайф?

Тренд симпатичный, но в случае с пуфом требует сноровки и времени на укладку. Поэтому голосуем за мальвинку, которой легкая степень небрежности идет только на пользу.

Джинсы с юбкой

Про эту тенденцию мы уже рассказывали, отметив ее одной из самых перспективных и интересных этой осенью. На самом деле такому сочетанию гораздо больше лет, чем кажется: удлиненный кружевной топ-комбинация поверх джинсов-труб или широких штанов — важный, но мимолетный тренд середины нулевых. Тогда выискивать все составляющие лука приходилось по отдельности, обходя Jennifer, Zara и Mango. Сегодня же купить можно уже готовое комбо джинсов с юбкой: ищите в Befree, Lime или Ushatava.

Кринж или кайф?

Не самый носибельный тренд: летом в таком многослойном низе жарко, зимой тяжело уместить брюки-юбку под пальто или куртку. И скорее всего, быстротечный.

Тон вместо помады

Миллениалы помнят: нейтрально-бежевые губы были важным бьюти-трендом на рубеже нулевых и десятых. Обычно такой макияж губ выполнялся плотным консилером и шел в комплекте с густо подведенными глазами, эффектным начесом или даже «енотом»Популярное в десятых окрашивание с полосатыми прядями, атрибут эмо-культуры..

Сегодня блески и помады бежевых и нюдовых оттенков можно найти как в массмаркете, так и в люксе, а дополнять ими полагается образ «офисной сирены» или наряд в духе олд-мани.

Кринж или кайф?

Стопроцентный кайф , главное — подобрать подходящий оттенок и не наносить на губы консилер, как в подростковом возрасте.

«Раскладушки» и ретрообвес для мобилки

В нулевые не было никаких смартфонов, зато были яркие «раскладушки», которыми можно было эффектно хлопнуть после напряженного разговора. Что‑то подобное, но с современной начинкой смартфона и камерой хорошего качества найдется у марок вроде Oppo, Samsung и Huawei. А если расставаться с привычным телефоном не хочется, на него можно надеть ретрочехол, который будет имитировать «барби-раскладушку», или прицепить смешной обвес.

Кринж или кайф?

Менять привычный айфон на смартфон с альтернативной операционкой и разбираться с непривычным интерфейсом — вариант для настоящих ретрогиков. Опция попроще — остановиться на ностальгическом чехле — имитации «раскладушки»: выйдет бюджетнее и доступнее.

Массивные ботильоны в духе Jeffrey Campbell

Модель ботильонов Lita на массивной платформе и высоком каблуке от американской марки Jeffrey Campbell в десятых была пределом мечтаний инди-модниц, который приходилось заказывать через посредников или сайт Urban Outfitters. Зато такая пара была у Деми Ловато, Линдсей Лохан, Алексы Чанг и других инфлюэнсерок того времени. Сегодня The Guardian задается вопросом: «Насколько Lita — это ugly shoes?» — и отмечает новый виток популярности не самой удобной пары обуви. Можем лишь добавить, что достать Lita в Москве вновь непросто, поэтому советуем пошерстить «Авито» или достать старую пару с антресолей, как сделает автор этого текста.

Кринж или кайф?

Спустя пятнадцать лет ботильоны все еще выглядят экстравагантно, а возмутительно высокий каблук и платформа кажутся неоправданно неудобными. Для костюма на Хэллоуин — в самый раз, но для прогулок по городу предлагаем выбрать более комфортную и устойчивую пару.

«Багеты» и «седла»

Как и в нулевые, в тренде вновь маленькие неудобные сумочки — только теперь не вечерние клатчи, а вытянутые «багеты» и «таксы». Еще одна модель, которая вновь стала популярна, — сумка-седло. Модель Saddle бренд Dior впервые показал в весенне-летней коллекции 2000 года, после чего ее стали носить все инфлюэнсеры того времени: от Пэрис Хилтон и Кристины Агилеры до Кортни Кокс и Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе». Сегодня «седло» и его производные можно найти не только у Dior, хотя самый шик — это та самая винтажная сумочка.

Кринж или кайф?

Акцентные и небольшие сумки — заметный тренд последних лет, и «седла», «таксы» и другие причудливые формы — его логичное продолжение. Если вы готовы носить с собой только блеск для губ, ключи и телефон, смело покупайте что‑нибудь крошечное и странное. Велики шансы, что и через десяток лет этот тренд зайдет на очередной виток популярности, а винтажная Dior Saddle к тому времени прибавит еще плюс 100% в цене.

Капри

Капри проникли на подиумы еще прошлой осенью — тогда намечающаяся тенденция вызывала скорее удивление (и отторжение у тех, кто не забыл школьных лет). Но весной у нас не осталось выбора: бриджи и капри появились повсюду, а осенние коллекции намекают нам на то, что носить мы их будем вплоть до первых холодов.

Несмотря на спорную длину и ностальгический вайб в духе «Моей прекрасной няни», вписать капри в повседневный гардероб тоже можно: выбирайте костюмные модели из темной ткани и носите с объемной курткой или вязаным кардиганом.

Кринж или кайф?

Пару сезонов назад можно было подумать, что кринж, но теперь капри — привычная альтернатива классическим брюкам или джинсам. Если тренд все еще смущает, то и не спешите : велики шансы, что к весне-2025 капри уйдут в тень кюлотов или микрошорт.

Детские заколки, ободки и крабы

Крабы, объемные резинки для волос, бабочки и маленькие цветные заколки — яркие приметы нулевых и даже девяностых — были забыты на пару десятков лет, чтобы в двадцатые превратиться в очередной тренд.

Носим крабы кислотных цветов и необычных форм (лучше всего с блестками), микрозаколками закрепляем пряди гофре, а объемную резинку цепляем на высокий хвост на макушке. За референс берем прически Гвен Стефани и Дженнифер Энистон.

Кринж или кайф?

Зависит от того, какого стиля в одежде вы придерживаетесь. С другими приметами нулевых или очередным игривым кором смешные крабики и объемные резинки будут смотреться вполне уместно.

Топы с кружевом

Бельевые топы пришли на смену платьям-комбинациям и явно напоминают майки из нулевых. Важные условия тут — деликатное кружево и тонкая атласная ткань, чтобы было сразу понятно, что вы только-только встали с кровати. Носим, как и двадцать лет назад, с широкими джинсами со стразами и заклепками и с теми же капри.

Кринж или кайф?