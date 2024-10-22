Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали в суд на Илона Маска, Tesla и Warner Bros. Discovery

Alcon Entertainment, создавшая фильм «Бегущий по лезвию 2049», подала в суд на Tesla и ее основателя Илона Маска, а также на Warner Bros. Discovery, передает Variety.
Компания обвинила миллиардера в нарушении авторских прав из‑за использования сгенерированных ИИ изображений сцен из фильма во время презентации автомобиля Tesla Robotaxi.
Alcon заявила, что фильм «Бегущий по лезвию 2049» не имеет никакого отношения к «Tesla, X, Маску или любой компании, принадлежащей Маску». Сотрудники продюсерской компании назвали поведение предпринимателя «крайне политизированным, капризным, необдуманным и зачастую граничащим с ксенофобией».
Создатели фильма потребовали запретить Маску, Tesla, WBD и «всем, кто работает в согласии с ними» дальнейшее использование образов бренда BR2049. В иске также содержится требование о возмещении неустановленного денежного ущерба.
«Финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными. Компания Alcon потратила десятилетия и сотни млн долларов, чтобы превратить бренд BR2049 в знаменитый товарный знак, которым он остается и по сей день. Предыдущие контракты, связывающие автомобильные бренды с BR2049, исчислялись восьмизначными суммами», — говорится в иске.
В начале октября 2024-го Маск представил полностью автономное роботакси Tesla в павильоне Warner Bros. Discovery в Бербанке, Калифорния. Согласно заявлению компании Alcon, техномагнат использовал в своей презентации изображения сцен из фильма, несмотря на «запрет со стороны Alcon». «Презентация Tesla транслировалась по всему миру, а затем была опубликована или перепощена тысячи раз с миллионами совокупных просмотров», — следует из заявления компании.
По словам представителей Alcon, показанные на презентации изображения включали человека «похожего на Райана Гослинга», а также образ «культового футуристического автомобиля в стиле Peugeot из фильма».