«Ну же, возьми себя в руки»: Крис Пратт раскритиковал заносчивых актеров

Крис Пратт раскритиковал заносчивых коллег-актеров, отметив, что у них нет причин жаловаться на возможности, которые им предоставляют в их карьере.
«В кинопроизводстве нельзя иметь плохие отношения. Это всё портит, и тогда ты долго не протянешь. Это отстой, когда у людей такое дерьмовое настроение. Так что, когда ты приходишь на съёмочную площадку, нет причин, по которым ты должен… Например: „О, тебе трудно жить своей мечтой? Тебе сегодня тяжело?“ Ну же, возьми себя в руки», — добавил Пратт.
О ком конкретно говорил актер, он не сказал, но позже положительно отозвался о своей коллеге по фильму «Электрический штат» Милли Бобби Браун: «Она просто невероятна. Она была окружена всеми этими животными… Они кричали „снято“, и она уходила к себе домой, а потом искала дом для какой‑нибудь карликовой козы, которую можно было бы взять, и организовывала перевозку щенков питбуля в Индиану».
Фильм «Электрический штат» основан на одноименном графическом романе 2018 года, выйдет на Netflix 14 марта 2025 года. Действие фильма разворачивается после восстания роботов в альтернативной версии 90-х годов. Посреди постапокалиптического хаоса подросток-сирота отправляется на поиски своего младшего брата через американский Запад вместе с роботом из мультфильма, контрабандистом и его приятелем.