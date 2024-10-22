«Ну же, возьми себя в руки»: Крис Пратт раскритиковал заносчивых актеров

Крис Пратт раскритиковал заносчивых коллег-актеров, отметив, что у них нет причин жаловаться на возможности, которые им предоставляют в их карьере.

«В кинопроизводстве нельзя иметь плохие отношения. Это всё портит, и тогда ты долго не протянешь. Это отстой, когда у людей такое дерьмовое настроение. Так что, когда ты приходишь на съёмочную площадку, нет причин, по которым ты должен… Например: „О, тебе трудно жить своей мечтой? Тебе сегодня тяжело?“ Ну же, возьми себя в руки», — добавил Пратт.

О ком конкретно говорил актер, он не сказал, но позже положительно отозвался о своей коллеге по фильму «Электрический штат» Милли Бобби Браун: «Она просто невероятна. Она была окружена всеми этими животными… Они кричали „снято“, и она уходила к себе домой, а потом искала дом для какой‑нибудь карликовой козы, которую можно было бы взять, и организовывала перевозку щенков питбуля в Индиану».