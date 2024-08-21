Самый свежий в школе: 39 товаров, чтобы собрать модного первоклассника и почти выпускника

Готовимся к школьному сезону заранее — рассказываем, где купить форму, удобный портфель, канцелярские товары, сменку и самый красивый мешок для нее. И напоминаем: практически все можно заказать онлайн, не тратя время на дорогу и не толкаясь в очередях.

Школьная форма

К осени разделы с одеждой для школы традиционно появляются в большинстве магазинов: от Lime до ЦУМа. Симпатичные и простые вещи в черно-белых тонах советуем поискать у Gloria Jeans, Sela, O’stin, Orby и в детском разделе Mango (есть на Lamoda). Для тех, кто постарше, подобрать актуальные клетчатые юбки, светлые рубашки, жилетки и жакеты можно в разделе Yng y Befree.

Более строгую, классическую школьную форму стоит искать в профильных магазинах — например, у брендов «Старт», «Смена», в «Детском мире», Aqoola и «Котофее».

Рубашка Gloria Jeans, 1299 р.

Сменка

Сменная обувь для школы должна быть легкой, удобной и, конечно, такой, которая понравится самому ребенку. Юные хайпбисты оценят кожаные слипоны Vans и Ecco, а поклонницы балеткора найдут свою пару у Age of Innocence и Lime.

Кроме балеток, туфлей на небольшом каблуке, лоферов и классических кожаных ботинок советуем присмотреться к мягким замшевым мокасинам, в которых ребенку будет комфортно весь день, и легким клогам с открытой пяткой (симпатичные детские модели есть у Scholl и Birkenstock).

Туфли Age of Innocence, 13 400 р.

Ботинки Happy Baby, 3600 р.

Мешок для сменки

Важный элемент школьной экипировки, который спасал от потери не одну пару сменной обуви. Лучше всего, если мешок будет ярким или с заметной надписью — так его будет удобнее искать в школьном гардеробе. Мешки для сменки можно найти у большинства спортивных брендов, у детских марок и даже в магазинах канцтоваров.

Мешок для обуви Demix, 499 р.

Мешок для обуви Fila, 594 р.

Мешок для обуви Friend Function, 1000 р.

Мешок для обуви «Котофей», 2490 р.

Детские рюкзаки и ранцы

Самое важное при выборе школьного рюкзака (помимо согласованности с ребенком принтов и узоров) — проверить вес и спинку ранца. Пустой рюкзак для ребенка начальной школы не должен весить больше 700 граммов — это рекомендация Роспотребнадзора, с которой сложно поспорить, ведь к изначальному весу добавится тяжелая гора учебников и тетрадей. Спинка рюкзака должна быть анатомической: достаточно гибкой, но держащей форму и плотно прилегающей к спине ребенка. Это поможет правильно распределить нагрузку на плечи и поясницу.

Рюкзак Jeune Premier, 12 000 р.

Сумки и рюкзаки для старшеклассников

Если убедить первоклассника носить эргономичный рюкзак еще можно, то договориться со старшеклассниками уже сложнее. Идеальный вариант — все тот же легкий рюкзак с держащей форму спинкой: от него не будут уставать спина и плечи. Но если подросток противится, присмотритесь к сумкам-мессенджерам и мешкам из легких материалов.

Сумка Mango Kids, 2999 р.

На физру

Для занятий в школьном спортзале понадобятся свободные шорты, леггинсы или треники, футболка и легкие кроссовки — лучше купить сразу несколько сменных комплектов, чтобы не запускать стирку после каждого урока. Заодно для физкультурной формы стоит завести отдельный мешок, который ребенок сможет носить в рюкзаке. Идеальный вариант — холщовый или хлопковый шопер, в котором влажные после занятий вещи не будут преть.

Тетради и блокноты

Если в школе нет строгих правил по поводу тетрадей и канцтоваров, дайте ребенку волю: в конце концов, пользоваться ими ему предстоит каждый день. И хорошо, если своим видом они будут его радовать. Подростков же яркими обложками впечатлить сложнее, зато жизнь им могут здорово облегчить разноцветные тетради с прописанным на них названием предметов.

Блокнот Falafel Books, 449 р.

Тетрадь Be Smart, 110 р.

Канцтовары с приколом

Особенно смелым предлагаем отрываться по полной и вместе с ребенком искать самый смешной плюшевый пенал, самую необычную шариковую ручку и яркие стикеры-закладки, которые помогут делать пометки на нужных страницах в учебниках.

Пенал Gloria Jeans, 599 р.

Закладки для книг Rex, 450 р.