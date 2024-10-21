В Ирландии историк-любитель нашел рассказ Брэма Стокера, потерянный более 100 лет назад

Историк-любитель Брайан Клири обнаружил в Национальной библиотеке Ирландии рассказ Брэма Стокера, который считался потерянным более ста лет назад. Об этом написал Би-би-си.
Стокер опубликовал новеллу «Gibbet Hill» («Гиббет-Хилл») в 1890 году, за семь лет до выхода его легендарного готического романа «Дракула». Но копии произведения не сохранились, считали специалисты.
Потому находка Клири стала очень важной. Она, как отметил биограф Стокера Пол Мюррей, проливает свет на становление автора «Дракулы» как писателя. Над рассказом Стокер работал как раз тогда, когда впервые задумал «Дракулу».
Действие «Gibbet Hill» разворачивается на холме Гиббет-Хилл в графстве Суррей. История рассказывает о моряке, убитом тремя преступниками. За свое преступление убийцы поплатились жизнью, а их тела оставили на виселице в качестве предупреждения проезжающим путешественникам.
Клири нашел «Гиббет-Хилл» в издании Daily Express Dublin Edition за 1890 год. «Я был просто поражен, ошеломлен. Я сидел, глядя в экран, и думал, неужели я единственный живущий, кто когда‑либо читал это?» — поделился Брайан.
Он связался с директором библиотеки Одри Уитти, чтобы поделиться открытием. Та назвала достижение Клири «удивительной детективной работой».
После Клири также написал Полу Мюррею. Тот подтвердил, что о рассказе «Гиббет-Хилл» никто ничего не слышал уже более 100 лет. «Это классическая история Стокера, борьбы добра и зла, зла, которое проявляется экзотическими и необъяснимыми способами», — отметил Мюррей.
Теперь «Гиббет-Хилл» будет опубликован вместе с иллюстрациями ирландского художника Пола Маккинли. Издание выпустит Rotunda Foundation — фандрайзинговое подразделение больницы «Ротунда» в Дублине.
Вырученные средства от продажи книги отправят на благотворительность. Их получит Фонд Шарлотты Стокер, который занимается финансированием исследований потери слуха.