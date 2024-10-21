В Ирландии историк-любитель нашел рассказ Брэма Стокера, потерянный более 100 лет назад

Историк-любитель Брайан Клири обнаружил в Национальной библиотеке Ирландии рассказ Брэма Стокера, который считался потерянным более ста лет назад. Об этом написал Би-би-си.

Стокер опубликовал новеллу «Gibbet Hill» («Гиббет-Хилл») в 1890 году, за семь лет до выхода его легендарного готического романа «Дракула». Но копии произведения не сохранились, считали специалисты.

Потому находка Клири стала очень важной. Она, как отметил биограф Стокера Пол Мюррей, проливает свет на становление автора «Дракулы» как писателя. Над рассказом Стокер работал как раз тогда, когда впервые задумал «Дракулу».