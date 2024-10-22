Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Суд в Москве признал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) виновной по административной статье о потреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

В июле в соцсетях разошлись видео с выступлением Глюкозы на концерте в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга. По словам зрителей, певица пела под фонограмму и «находилась в измененном состоянии».

Артистка объяснила свое поведение на концерте снотворным и антидепрессантами, которые она начала принимать после смерти бабушки. «У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — сказала она.