«Ученик» про Дональда Трампа выйдет в цифре 1 ноября. 31 октября ожидалась его премьера в России

«Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси выйдет в цифре 1 ноября. Премьера ленты в мире состоялась 20 мая, а в России ожидалась 31 октября.

Однако кинокомпания «Атмосфера кино» сообщила о переносе фильма на неопределенный срок. Также отменен пресс-показ 23 октября и светская премьера в Москве 30 октября. Причины не называются.

«Ученик. Восхождение Трампа» — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших, гласит официальный слоган.

В фильме снялись Себастьян Стэн и Мария Бакалова, а также обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграет Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.