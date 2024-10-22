Сбор для выезжающих за рубеж туристов предложил ввести Российский союз туриндустрии

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести сбор для покупателей туров за рубеж. Это должно стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РСТ.

«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — сказал Уманский.

По его словам, если такой сбор появится, то гарантии перед туристами могло бы взять на себя государство. А дивиденды от уплаченных денег можно направлять на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, считает глава РСТ.

Свою инициативу Уманский сформулировал после анализа текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров.

«Страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, поскольку он привязан к обороту компании, который растет вместе со стоимостью турпродукта. Какие‑либо проценты от размещенных денежных средств в фондах туроператоры не получают в связи с действующим законодательством. А суммы там немаленькие, у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей», ― пояснил он.