Ночная магия: как выбрать маску для лица, чтобы проснуться с идеальной кожей

Почему уход делится на дневной и ночной?
«Средства, предназначенные для дневного использования, обычно защищают кожу от воздействия негативных внешних факторов и детоксицируют ее, а у ночных масок и кремов основная задача — восстановление и регенерация клеток, питание и увлажнение».
Принципиальная разница в том, что днем нужно использовать солнцезащиту. Солнце — один из главных источников оксидативного стресса: окисления клеток, которое ведет к преждевременному старению и повышает риск развития онкологии.
Главная причина, по которой некоторые активные ингредиенты считаются ночными, — их способность повышать чувствительность кожи к УФ-лучам. Именно поэтому большинство эксфолиантов — разнообразные кислоты и ретинол — предлагают использовать на ночь. А если собираетесь наносить средство днем, ищите косметику с антиоксидантами, которые «дружат» с солнцем: там должны присутствовать витамины Е или С, ресвератролы, полифенолы.
Все увлажняющие и питательные компонентыСреди популярных — гиалуроновая кислота, алоэ вера, ниацинамид, церамиды, сквалан, натуральный увлажняющий фактор, силиконы, жирные кислоты. можно использовать и днем, и ночью — текстура здесь подскажет лучше, чем чтение состава с лупой. Средства для утренней рутины обычно легче, потому что производители предполагают нанесение SPF или макияжа поверх, а для ночной — плотнее, потому что кожу нужно подготовить к новому дню и восстановить после тщательного очищения.
Что происходит с кожей днем и ночью?
Днем и ночью кожа работает немного по-разному. Это зависит от естественных циркадных ритмов и внешних факторов: наличия или отсутствия света, солнечного излучения, физической активности. В светлое время суток в коже активизируются механизмы защиты от загрязнений, потери влаги, УФ-излучения: она становится толще, в ней выделяется больше себума и антиоксидантов.
При режиме, в котором человек днем бодрствует, а ночью ложится спать, это нормально. А вот ночная рабочая активность, согласно некоторым исследованиям, повышает риск кожных заболеваний.
В чем отличие кремов и масок?
Врач-косметолог, дерматолог, автор телеграм-канала «Врач косметолог-дерматолог Ольга Бухмарнова»
«Вы часто можете найти информацию, будто в масках более высокое содержание активных компонентов, но по факту такие же составляющие в тех же процентах могут быть и в кремах. И увлажняющий крем может оказаться намного насыщеннее по текстуре, чем маска. Я бы вообще не смотрела на надписи — ищите ингредиенты, решающие ваши задачи, и выбирайте косметику, которой вам приятнее пользоваться».
Когда использовать ночные маски?
Короткий ответ: по потребности. Маски с более выраженным действием, чем ваш привычный уход, пригодятся в разных ситуациях.
В отопительный сезон, когда кожа часто обезвожена и страдает от температурных перепадов и обветривания.
Для спасения лица после нетипичного стресса: например, болезни, перелета или бурной вечеринки.
Когда нужно добиться быстрого эффекта глянцевой кожи, выровнять тон и избавиться от воспалений.
Однако злоупотреблять масками не стоит. Во-первых, постоянная потребность в них может говорить о том, что нужно поменять регулярный уход. Во-вторых — переувлажнение кожи также возможно, как и пересушивание активами, и его последствия парадоксальным образом включают сухость и шелушение. Не пренебрегайте частотой, указанной в инструкции, и не наносите маски толстым слоем — это, по словам Ольги Бухмарновой, в некоторых случаях может вызывать высыпания на коже, склонной к акне.
Как пользоваться ночным уходом?
Основное правило: более жидкие средства в начале рутины, а более плотные — в конце. Такая механика работает вне зависимости от того, наносите вы базовую увлажняющую сыворотку или условную космецевтику с большим содержанием ретинола. В первом случае кремовое средство позволит удержать в коже увлажняющие компоненты, во втором — избежать возможного раздражения от активов.
Что делать, если в уходе несколько жидких активных средств?
Это индивидуальный момент — смотрите на то, как их переносит кожа и какие перед вами активы. Ночные пилинги часто делают жидкими или гелевыми. Их в любом случае стоит нанести на сухое лицо, чтобы обеспечить равномерное распределение и впитывание. Можно сделать это сразу после умывания, а можно — подложив «страховку» в виде увлажняющей сыворотки, дождавшись высыхания и только потом воспользовавшись кремом. Так пилинг подействует слабее, но и риск побочных эффектов будет ниже.
Правил, которые касаются мягких активных ингредиентов, нет — их можно комбинировать, основываясь на ощущениях, или вовсе смешивать в руке два жидких средства с похожим действием.
В чем отличие смываемых и несмываемых средств?
В степени их воздействия на кожу. Эксперименты с увлажняющими и восстанавливающими смываемыми средствами безопасны: их можно держать на коже подольше для лучшего восстановления и даже оставить на ночь.
С чем экспериментировать не стоит, так это со смываемыми тритментами, содержащими кислоты, ретинол и витамин С. Их предлагают убирать с лица, потому что в противном случае активы могут вызвать дискомфорт. И даже если мгновенного раздражения не случится — легко заработать нарушенный защитный барьер, который делает кожу более уязвимой к загрязнениям и инфекциям.
В какую категорию попадают тканевые и гидрогелевые средства?
После использования их не нужно смывать — но можно следом нанести крем, если одной маски не хватит. Большинство таких продуктов направлено на увлажнение и разглаживание кожи. Гидрогелевые основы можно считать продвинутой альтернативой тканевым: они плотнее прилегают к коже и под воздействием ее тепла впитываются лучше, чем эссенция, которой пропитана ткань, а значит, и действие будет заметнее.
Важный нюанс — во времени. Как только тканевая маска начнет подсыхать, а гидрогелевая — истончаться, ее пора снять. Дожидаться полного высыхания или превращения в лист толщиной с рисовую бумагу не нужно, потому что на этом этапе средство начинает вытягивать влагу из самой кожи, и эффект получится обратным.
Выбор бьюти-блогеров
Восстанавливающий бальзам La Roche Posay Cicaplast B5+. Номинально это крем, но я считаю его гениальной маской от любого раздражения, покраснения и обветривания.
Нравится REN Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask для чувствительной кожи — прям очень хорошо успокаивает и делает кожу красивой.
Rhea PhytoNight — ночная интенсивно восстанавливающая маска. Активно омолаживает, насыщает клетки кожи кислородом, усиливает обменные процессы в них и замедляет процессы старения. Люблю использовать на море и в постпроцедурный период.
Rhea ExFoNight поможет справиться с тусклой, серой, пигментированной кожей. Выравнивает рельеф и тон.
Laneige Lip Sleeping Mask — ночная маска для губ. Настоящая находка! Способствуют восстановлению сухих губ, делая их гладкими и нежными, питает и защищает от негативного воздействия внешних факторов.
Aravia Deep Clean AHA-Mask — это маска с кислотами на основе глины. Делаю как минимум раз в неделю; она хорошо очищает лицо и готовит его к питательной маске, которая лучше работает за счет тщательного очищения.
Blithe Bubbling Splash Mask — нравится мне необычной текстурой: из глиняной маски средство трансформируется в пенящееся очищение. Удобно использовать в командировках, а также когда хочется очистить кожу дополнительно перед нанесением увлажняющей или питательной маски.
Biodance Bio-Collagen Real Deep — маска, которая дарит кожу будто после недельного отдыха. Но учитывайте, что провести ночь с гидрогелевой маской сложно, если вы спите лицом в подушку! Альтернатива — оставить маску вечером на 3–4 часа и снять перед сном.
Huxley Sleep Mask, Goodnight — типичная корейская ночная маска: можно нанести пожирнее, а можно использовать в один слой и все равно получить качественно увлажненную кожу.
Что еще можно попробовать
Ночная увлажняющая маска для лица Belif Aqua Bomb Sleeping Mask, 2314 р.
Ночная омолаживающая маска с ретинолом Night Miracle Retinol Mask, 5700 р.
Ночная восстанавливающая маска-крем на основе липосом Medi-Peel Derma Maison Liposome Capsule Treatment, 4200 р.
Ночная питательная маска Pravilnaya Kosmetika Hibiscus & Tarragon, 592 р.
Ночная маска, увлажняющая, несмываемая с коллагеном Hidehere Collagen Sleeping Mask, 1088 р.
Ночная маска для лица G.love Face Sleeping Mask Mint Avocado, 750 р.
Ночной пилинг для лица Sebium Night Peel, 2893 р.
Ночная маска для лица энзимная Guam Seatherapy, 2700 р.
Ночная маска для лица Orjena Rejuve Glow Yuja Overnight Mask, 695 р.
Ночная гелевая маска для лица Mary & May Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask, 691 р.
Маска с гиалуроновой кислотой Institut Esthederm Intensive Hyaluronic, 6770 р.
Ночная обновляющая маска для лица Cleanformance Renewal Overnight Mask, 4250 р.
Ночная маска с витамином Е Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask, 630 р.