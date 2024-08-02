Ночная магия: как выбрать маску для лица, чтобы проснуться с идеальной кожей

Это индивидуальный момент — смотрите на то, как их переносит кожа и какие перед вами активы. Ночные пилинги часто делают жидкими или гелевыми. Их в любом случае стоит нанести на сухое лицо, чтобы обеспечить равномерное распределение и впитывание. Можно сделать это сразу после умывания, а можно — подложив «страховку» в виде увлажняющей сыворотки, дождавшись высыхания и только потом воспользовавшись кремом. Так пилинг подействует слабее, но и риск побочных эффектов будет ниже.