Идеальная косметичка

Ночная магия: как выбрать маску для лица, чтобы проснуться с идеальной кожей

Сегодня в 11:52
Фото: DragonImages/Getty Images
Ночные маски, night treatments, overnight solutions — эти маркировки вы можете встретить на средствах, которые производители предлагают оставлять на лице на всю ночь или держать какое‑то время в рамках вечерней уходовой рутины, а потом смывать. Но нужны ли маски, если есть ночной крем? Разбираемся с косметологами и бьюти-блогерами.

Почему уход делится на дневной и ночной?

Виктория Клишко

Врач-косметолог, автор телеграм-канала Doctor Klishko

«Средства, предназначенные для дневного использования, обычно защищают кожу от воздействия негативных внешних факторов и детоксицируют ее, а у ночных масок и кремов основная задача — восстановление и регенерация клеток, питание и увлажнение».

Принципиальная разница в том, что днем нужно использовать солнцезащиту. Солнце — один из главных источников оксидативного стресса: окисления клеток, которое ведет к преждевременному старению и повышает риск развития онкологии.

Уход стоит выбирать, ориентируясь на потребности кожи и учитывая безопасность разных компонентов в связке с солнцем.

Главная причина, по которой некоторые активные ингредиенты считаются ночными, — их способность повышать чувствительность кожи к УФ-лучам. Именно поэтому большинство эксфолиантов — разнообразные кислоты и ретинол — предлагают использовать на ночь. А если собираетесь наносить средство днем, ищите косметику с антиоксидантами, которые «дружат» с солнцем: там должны присутствовать витамины Е или С, ресвератролы, полифенолы.

Все увлажняющие и питательные компонентыСреди популярных — гиалуроновая кислота, алоэ вера, ниацинамид, церамиды, сквалан, натуральный увлажняющий фактор, силиконы, жирные кислоты. можно использовать и днем, и ночью — текстура здесь подскажет лучше, чем чтение состава с лупой. Средства для утренней рутины обычно легче, потому что производители предполагают нанесение SPF или макияжа поверх, а для ночной — плотнее, потому что кожу нужно подготовить к новому дню и восстановить после тщательного очищения.

Что происходит с кожей днем и ночью?

Днем и ночью кожа работает немного по-разному. Это зависит от естественных циркадных ритмов и внешних факторов: наличия или отсутствия света, солнечного излучения, физической активности. В светлое время суток в коже активизируются механизмы защиты от загрязнений, потери влаги, УФ-излучения: она становится толще, в ней выделяется больше себума и антиоксидантов.

Ночью клетки усиленно делятся и восстанавливаются, что позволяет коже обновляться и как бы «сбрасывать» воздействие окружающей среды. При этом проницаемость защитного барьера становится выше, а самоувлажнение замедляется.

При режиме, в котором человек днем бодрствует, а ночью ложится спать, это нормально. А вот ночная рабочая активность, согласно некоторым исследованиям, повышает риск кожных заболеваний.

В чем отличие кремов и масок?

Ольга Бухмарнова

Врач-косметолог, дерматолог, автор телеграм-канала «Врач косметолог-дерматолог Ольга Бухмарнова»

«Вы часто можете найти информацию, будто в масках более высокое содержание активных компонентов, но по факту такие же составляющие в тех же процентах могут быть и в кремах. И увлажняющий крем может оказаться намного насыщеннее по текстуре, чем маска. Я бы вообще не смотрела на надписи — ищите ингредиенты, решающие ваши задачи, и выбирайте косметику, которой вам приятнее пользоваться».

Когда использовать ночные маски?

Короткий ответ: по потребности. Маски с более выраженным действием, чем ваш привычный уход, пригодятся в разных ситуациях.

Восстанавливающие, увлажняющие и питательные

В отопительный сезон, когда кожа часто обезвожена и страдает от температурных перепадов и обветривания.

Успокаивающие, с приставкой SOS

Для спасения лица после нетипичного стресса: например, болезни, перелета или бурной вечеринки.

Очищающие, обновляющие, отшелушивающие

Когда нужно добиться быстрого эффекта глянцевой кожи, выровнять тон и избавиться от воспалений.

Однако злоупотреблять масками не стоит. Во-первых, постоянная потребность в них может говорить о том, что нужно поменять регулярный уход. Во-вторых — переувлажнение кожи также возможно, как и пересушивание активами, и его последствия парадоксальным образом включают сухость и шелушение. Не пренебрегайте частотой, указанной в инструкции, и не наносите маски толстым слоем — это, по словам Ольги Бухмарновой, в некоторых случаях может вызывать высыпания на коже, склонной к акне.

Как пользоваться ночным уходом?

Основное правило: более жидкие средства в начале рутины, а более плотные — в конце. Такая механика работает вне зависимости от того, наносите вы базовую увлажняющую сыворотку или условную космецевтику с большим содержанием ретинола. В первом случае кремовое средство позволит удержать в коже увлажняющие компоненты, во втором — избежать возможного раздражения от активов.

Что делать, если в уходе несколько жидких активных средств?

Это индивидуальный момент — смотрите на то, как их переносит кожа и какие перед вами активы. Ночные пилинги часто делают жидкими или гелевыми. Их в любом случае стоит нанести на сухое лицо, чтобы обеспечить равномерное распределение и впитывание. Можно сделать это сразу после умывания, а можно — подложив «страховку» в виде увлажняющей сыворотки, дождавшись высыхания и только потом воспользовавшись кремом. Так пилинг подействует слабее, но и риск побочных эффектов будет ниже.

Правил, которые касаются мягких активных ингредиентов, нет — их можно комбинировать, основываясь на ощущениях, или вовсе смешивать в руке два жидких средства с похожим действием.

В чем отличие смываемых и несмываемых средств?

В степени их воздействия на кожу. Эксперименты с увлажняющими и восстанавливающими смываемыми средствами безопасны: их можно держать на коже подольше для лучшего восстановления и даже оставить на ночь.

С чем экспериментировать не стоит, так это со смываемыми тритментами, содержащими кислоты, ретинол и витамин С. Их предлагают убирать с лица, потому что в противном случае активы могут вызвать дискомфорт. И даже если мгновенного раздражения не случится — легко заработать нарушенный защитный барьер, который делает кожу более уязвимой к загрязнениям и инфекциям.

В какую категорию попадают тканевые и гидрогелевые средства?

После использования их не нужно смывать — но можно следом нанести крем, если одной маски не хватит. Большинство таких продуктов направлено на увлажнение и разглаживание кожи. Гидрогелевые основы можно считать продвинутой альтернативой тканевым: они плотнее прилегают к коже и под воздействием ее тепла впитываются лучше, чем эссенция, которой пропитана ткань, а значит, и действие будет заметнее.

Важный нюанс — во времени. Как только тканевая маска начнет подсыхать, а гидрогелевая — истончаться, ее пора снять. Дожидаться полного высыхания или превращения в лист толщиной с рисовую бумагу не нужно, потому что на этом этапе средство начинает вытягивать влагу из самой кожи, и эффект получится обратным.

Выбор бьюти-блогеров

Клавдия Гольман

Блогер и автор телеграм-канала «Бьюти суета»

Восстанавливающий бальзам La Roche Posay Cicaplast B5+. Номинально это крем, но я считаю его гениальной маской от любого раздражения, покраснения и обветривания.

Нравится REN Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask для чувствительной кожи — прям очень хорошо успокаивает и делает кожу красивой.

Виктория Клишко

Врач-косметолог, антиэйдж-терапевт, блогер и основательница проекта Institute

Rhea PhytoNight — ночная интенсивно восстанавливающая маска. Активно омолаживает, насыщает клетки кожи кислородом, усиливает обменные процессы в них и замедляет процессы старения. Люблю использовать на море и в постпроцедурный период.

Rhea ExFoNight поможет справиться с тусклой, серой, пигментированной кожей. Выравнивает рельеф и тон.

Laneige Lip Sleeping Mask — ночная маска для губ. Настоящая находка! Способствуют восстановлению сухих губ, делая их гладкими и нежными, питает и защищает от негативного воздействия внешних факторов.

Анна Дычева

Бьюти-аналитик, организатор выставки InterCharm и автор телеграм-канала BeautyAD

Aravia Deep Clean AHA-Mask — это маска с кислотами на основе глины. Делаю как минимум раз в неделю; она хорошо очищает лицо и готовит его к питательной маске, которая лучше работает за счет тщательного очищения.

Dr. Jart+ Vital Hydra Solution — маска, которая отлично успокаивает и увлажняет кожу за 20 минут.

Blithe Bubbling Splash Mask — нравится мне необычной текстурой: из глиняной маски средство трансформируется в пенящееся очищение. Удобно использовать в командировках, а также когда хочется очистить кожу дополнительно перед нанесением увлажняющей или питательной маски.

Ира Булхова

Автор телеграм-канала «1001 маска»

Biodance Bio-Collagen Real Deep — маска, которая дарит кожу будто после недельного отдыха. Но учитывайте, что провести ночь с гидрогелевой маской сложно, если вы спите лицом в подушку! Альтернатива — оставить маску вечером на 3–4 часа и снять перед сном.

Huxley Sleep Mask, Goodnight — типичная корейская ночная маска: можно нанести пожирнее, а можно использовать в один слой и все равно получить качественно увлажненную кожу.

Что еще можно попробовать

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Ночная увлажняющая маска для лица Belif Aqua Bomb Sleeping Mask, 2314 р.

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Ночная омолаживающая маска с ретинолом Night Miracle Retinol Mask, 5700 р.

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Ночная восстанавливающая маска-крем на основе липосом Medi-Peel Derma Maison Liposome Capsule Treatment, 4200 р.

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Ночная питательная маска Pravilnaya Kosmetika Hibiscus & Tarragon, 592 р.

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Ночная маска, увлажняющая, несмываемая с коллагеном Hidehere Collagen Sleeping Mask, 1088 р.

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Ночная маска для лица G.love Face Sleeping Mask Mint Avocado, 750 р.

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Ночной пилинг для лица Sebium Night Peel, 2893 р.

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Ночная маска для лица энзимная Guam Seatherapy, 2700 р.

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Ночная маска для лица Orjena Rejuve Glow Yuja Overnight Mask, 695 р.

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Ночная гелевая маска для лица Mary & May Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask, 691 р.

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Маска с гиалуроновой кислотой Institut Esthederm Intensive Hyaluronic, 6770 р.

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Ночная обновляющая маска для лица Cleanformance Renewal Overnight Mask, 4250 р.

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Ночная маска с витамином Е Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask, 630 р.

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