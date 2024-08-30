Герои «Афиша Daily» о лучших покупках лета: от ресничек на магнитах до баленсиаг

Лето подходит к концу, проводим ревизию! В том числе вспоминаем, что покупали и чему радовались — не только мы, но и любимые исполнители и комики. В наших списках оказались не только дорогие вещи вроде техники, но и ведро черники, купленное у дороги, — удовольствия от него не меньше.

Polovinka Певица

Электрогитара

«Этим летом я купила свою первую электрогитару — японскую Aria Pro II RS Wildcat, ей около 40 лет. В идеальном состоянии, выгоревшего молочного цвета. Находка лета и всей моей жизни. Levandowskiy, еще один музыкант нашего творческого объединения GAZ, нашел ее на „Авито“. Прошлый хозяин этой гитары оказался кошатником — для меня это был знак, что инструмент надо брать».

Оправа Gucci

«Очки, которые ношу all day, all night. У меня недавно украли точно такую же оправу, пришлось срочно искать замену. Оказалось, конкретно ее, с теми же линзами Gucci уже не производит, но одна чудом отыскалась где‑то на складах. Я ее чуть не оставила на afterparty Пикника „Афиши“, но это вовремя заметила Алия, наш менеджер артистов GAZ. В общем, если увидите где‑то человека в таких же очках, скажите мне — скорее всего, это моя первая пропавшая оправа!»

Ведро черники

«Обычно я сама собираю чернику в Карелии, но в этот раз решила провести суперленивый отпуск и ничем таким не заниматься. Зато по дороге домой за 1500 рублей купила у бабушки огромное ведро ягод, потом испекла пирог».

Саша Ваш Комик

Тостер

«Ем только подсушенный и хрустящий хлеб, но долгое время почему‑то откладывал покупку тостера. Вместе с женой выбрали малыша в красивым бирюзовом цвете, — и вот он уже не только сушит хлеб, но и украшает нашу кухню».

Шелковая рубашка MAGLIANO

«Первая шелковая вещь в моем гардеробе — 100% шелк. Я думал, такое бывает только в турецких сериалах. Боюсь к ней прикасаться, поэтому не знаю, надену ли хоть раз. Но она настолько красивая, что я не смог пройти мимо».

(Фотографировать рубашку Саша отказался, чтобы случайно не повредить шелк фотовспышкой).

Силиконовый чехол для айфона

«Apple делают вид, что никаких моделей айфона, кроме актуальной не существует. Поэтому мне пришлось сильно покряхтеть, чтобы найти в переулках интернета оригинальный чехол для iPhone 14 Pro. Увидите в толпе светло-сиреневое сияние — это я достал из правого кармана своего позапрошлогодыша».

Кассета Артист

Семплер и процессор эффектов Roland SP-404 MKll

«Важной покупкой этого лета стал семплер и эффектор Roland SP-404 MKll. Я всегда работал на MPC, но хотел освоить „роланд“. Сначала было тяжело перестроиться на новый инструмент, но потом я сориентировался. Провел с ним все лето, особенно пригодился в поездках: в самолетах и поездах стал мне незаменимым другом ».

Колонки Genelec

«Колонки Genelec — моя сбывшаяся мечта. До этого у меня были Adam, которые сильно приукрашивали звук, — получалось так, что на студии нам нравилось звучание наших треков, но на других устройствах все было иначе. С новыми колонками мы стали замечать больше нюансов — будто изучаешь трек под микроскопом , сведение в итоге стало намного качественнее. Вообще, я уже около десяти лет по крупицам собираю свою студию: считаю важным вкладываться в качество музыки».

Кроссовки Balenciaga

«Этим летом купил свои первые кроссовки от Balenciaga. Всегда считал сумасшествием покупать такую дорогую обувь, но маркетинг сделал свое дело. И вот я уже хожу в них по улице, а прохожие смотрят на меня как на фрика со здоровенными кроссами. Забавно: я очень радовался в день покупки, а на следующий же день упал на мопеде, да так сильно, что весь следующий месяц мог носить только шлепанцы».

Лев Еременко Стендап-комик

Игровой компьютер

«Этим летом я совершил главную покупку в жизни — игровой компьютер. Это очень серьезное приобретение не только в денежном плане. Подвох в том, что игры забирают мою жизнь целиком, и теперь я в основном живу в киберпространстве . Стал раздражительнее, появились проблемы в работе и творчестве, могу сесть играть, даже не позавтракав. (Не скидывайте эту статью моей маме!)»

Вентилятор

«В один из жарких летних дней сидел дома и смотрел на свой новенький системный блок, в котором крутятся-вертятся сразу несколько вентиляторов. Подумал: это странно, что у компьютера есть вентилятор, а у меня нет. Так случилась эта недорогая, но приятная покупка. Недороговизна оправдалась: вентилятор сломался. Да и лето закончилось. Как‑то все грустно, но символично».

Ольга Малащенко Стендап-комик

Сумка Balenciaga

«После съемок „Женского стендапа“ мне хотелось сделать себе подарок, например, в виде сумки: в моей голове это инвестиция. Да, женская версия серьезных инвестиций! Как только увидела Balenciaga Rodeo, сразу поняла, что хочу именно ее, элегантную и стильную. Оказалось, не так просто найти вещь Balenciaga, на которой большими буквами не написано название бренда. Было волнительно переворачивать бирку со стоимостью. Посмотрела, поморщилась, но сказала себе: „Купи. Ты много работала, ты этого достойна“».

Лосьон для тела и мист для волос

«Я обожаю La Sultane de Saba, особенно линейку с ароматом ванили и пачули. Нравится выйти после душа и потратить полчаса на нанесение кремов. Но я чувствительна к ароматам: мне тяжело подобрать тот, что не надоест или не будет вызывать головную боль. Здесь все сошлось: не чувствую его на себе, но окружающие делают кучу комплиментов . После знакомства с этим продуктом перестала пользоваться духами, теперь только он.

Потом купила мист того же бренда — после сушки волос наношу его как дополнительный аромат, шлейф потрясающий. Но есть минус: если ответить на вопрос, что это за приятный запах, потом все в офисе начинают так пахнуть».

Ярослава Тринадцатко Стендап-комик

Steam Deck

«„Стимдек“ купила для мужа — сама про эту покупку ничего сказать не могу, потому что не разбираюсь во всех этих игровых устройствах, но он очень доволен: взял с собой в долгую дорогу и скрасил 15 часов в поезде».

Средство для чистки кроссовок

«Насмотрелась в соцсетях на рекламу супермыла для чистки кроссовок — стоит дешево, а справляется со всей грязью на обуви на ура».

Евгения Терехова SMM-редактор «Афиши Daily»

Кремовая ночная маска

Кремовая ночная маска с кислородными капсулами Genosys Skin Rescue Overnight Cream Mask, 8200 р.

«Обычно я слабо верю маскам, которые обещают вау-эффект за ночь, но эта меня удивила: она действительно выравнивает тон и в целом улучшает вид лица, будто я с утра успела сходить в салон на уходовые процедуры . В составе много восстанавливающих и укрепляющих компонентов (церамиды, экстракты растений, лактобактерии), а еще аденозин, который отвечает за эффект напитанности, и несколько противовоспалительных активов. Отдельный респект бренду за лимфодренажный эффект — маска наверняка понравится девушкам, страдающим от утренней отечности.

По цене продукт ближе к премиум-сегменту корейской косметики, но в данном случае каждый рубль оправдан: редко производителям удается уместить в одной баночке столько работающих компонентов . А еще рекомендую эту маску девчонкам, лица которых регулярно стираются от поцелуев щетинистых мужчин: к утру мой красный подбородок был как новый!»

Платье-комбинация с регулируемой талией

«Девушкам с неконвенциональными телами всегда сложно находить вещи, которые сядут по фигуре, а если речь идет о комбинации, задача переходит в разряд невыполнимых. Так я несколько месяцев искала идеальное платье для торжества с дресс-кодом, но вещи всех знакомых мне брендов или слишком туго садились по бедрам, или собирались мешком в районе талии. А потом случайно наткнулась на канал пермского ателье Native Dress.

Ребята шьют комбинации по меркам, а на спине делают вырез с корсетной стяжкой — в итоге можно отрегулировать платье так, чтобы оно подчеркивало талию и даже держало грудь (тут меня еще и приятно удивил плотный подклад, через который не просвечивают соски). А еще можно попросить сделать комбинацию свободнее в бедрах, добавить вырез, подобрать конкретный оттенок или подрезать длину — и все это с учетом срочного пошива обошлось дешевле, чем наряд из массмаркета среднего сегмента. В общем, это действительно платья, созданные для женщин».

Анастасия Евсинекина Фоторедактор «Афиши Daily»

Трекинговые палки

Трекинговые палки Quechua Arpenaz 100

«Когда нужно найти что‑то, чего нет в продаже, я иду на „Авито“. Этим летом находила там все — от косметики до платьев. Поделюсь самым полезным приобретением — трекинговой палкой из алюминия Arpenaz 100. В „Декатлоне“ их продавали поштучно, и, когда магазин закрывался, люди сметали остатки — мне как раз досталась одна.

Когда ходишь раз в год в небольшие, но горные трекинги, хочется быть подготовленным к крутым подъемам и спускам. И палки — одна из важных его составляющих: они должны быть легкими и компактными (и в идеале красивыми). В принципе, можно ходить и с обычной веткой, найденной в лесу, но это тяжеловато. В итоге мне очень повезло найти ровно одну палку — „сестру“ той, которая уже была у нас дома».

Шорты из коллаборации Befree и «Силы ветра»

«Я мечтаю в параллельной жизни ходить под парусом, но пока остается только покупать шорты из коллаборации Befree и яхт-клуба „Сила ветра“. Мне кажется, такие вещи кайфово носить под конец лета: простые цвета и морские вайбы помогают хоть чуточку продлить этот сезон. С этими шортами я не расставалась весь отпуск, хотя в чемодане меня ждало много другой одежды. В итоге они получали больше комплиментов, чем я. Но это можно понять: где вы еще найдете ткань с силуэтами морских маршрутов?»

Кофе в зернах

«Я пью кофе в большом количестве, поэтому пачки по 250–300 грамм заканчиваются быстро. А тут целый килограмм: удобно, ведь не надо каждые две недели бегать за новыми упаковками. Завариваю самым простым способом, в гейзерной кофеварке, но иногда вдохновляюсь чужими рецептами и адаптирую их под свои возможности. Например, в жару можно насыпать в стакан льда, добавить тоник и кофе — и вот тебе домашний эспрессо-тоник. А если хочется свежести и кислинки, то в стакан со льдом и кофе можно долить вишневый сок — в стиле агента Купера».

Тоня Кротова Фоторедактор «Афиши Daily»

Помады Kiko

«Очень люблю помады этого бренда и испытываю панику, когда они у меня заканчиваются. У них красивые оттенки и приятная текстура, благодаря которой губы не сохнут, — рекомендую как хороший аналог того же Maс. Нравится их комбинировать, например, часто наношу сначала помаду и сверху блеск. Еще красивее получается, если сделать контур темным карандашом».

Балетки Zara

«Всю жизнь избегала балеток, потому что они ассоциировались у меня со школьными временами. Но этим летом пришлось искать туфли на свадьбу подруги, и она сразу предупредила, что из‑за брусчатки лучше отказаться от каблуков. Так я выяснила, что в „Заре“ есть симпатичная обувь, а балетки, оказывается, неплохо сочетаются с моим гардеробом. Выбрала их с расчетом на дальнейшую носку в повседневной жизни — ни капли не пожалела».

Ручной отпариватель

«Я много лет избегала глажки вещей, потому что однажды в моих руках загорелся утюг… Этим летом наконец-то решилась на отпариватель — взяла маленький бюджетный вариант, который легко брать с собой в путешествия , он не занимает много места. Очень удобная вещь, можно использовать и как привычный утюг».

SPF Tocobo

Увлажняющий солнцезащитный крем Tocobo Bio Watery Sun Cream SPF 50+, PA++++, 1450 р.

«Я люблю корейские SPF и наконец решила попробовать этот бренд, про который много слышала. Очень легкое средство, а главное, не оставляет белых следов на коже. Знаю, что многие пользуются им в стике, но я взяла в формате крема, чтобы делиться еще с парнем. После отдыха на море могу сказать, что со своей задачей справляется хорошо, теперь это один из моих солнцезащитных фаворитов ».

Шура Богачева Редакторка «Афиши Daily»

Велосипед

«Весь июнь я провела в Волгограде, где у меня неожиданно проснулась любовь к велопрогулкам. Мы с друзьями вечерами проезжали по 30–40 км, еще я одна гоняла и на пляж, и в бар.

Вернулась в столицу и поняла, что не хочу забрасывать новое хобби. Тем более, в Москве наикрутейшее велосообщество. Решила купить гравийный велосипед Wanderer от российского бренда Shulz. Главный прикол этой модели в том, что на ней комфортно и быстро можно ездить как по московским дорогам, так и по лесам ».

Книга «Балконы: почему они у нас такие»

«Я обожаю балконы! Поэтому, когда в любимом „Книжном в клубе“ увидела посвященное им издание, приобрела без раздумий.

Признаюсь: я все еще ее не открывала, потому что глубоко погрузилась в подаренную мне книгу про инцелов „Как девственники становятся террористами“ Стефана Краковски.

До „Балконов“ планирую добраться в самое ближайшее время: хочется скорее погрузиться в это неожиданное исследование с архивными кадрами, историями россиян и разбором киносцен ».

Анна Красюк Редакторка «Афиши Daily»

Сумка

«Этим летом я впервые влюбилась в сумочку — раньше всегда покупала достаточно классические универсальные варианты, но наконец захотелось акцентный аксессуар. Модель можно носить через плечо — добавляется классный элемент в образ. Единственное, пока я научилась сочетать ее только с черными пиджаками, на более смелые эксперименты не решаюсь».

Книга «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом»

«Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом», 1898 р.

«Масштабный труд Михаила Фишмана*: это одновременно и подробная биография Бориса Немцова, и история России последних тридцати лет — той, в которой я родилась и росла. Книга физически огромная, в метро не возьмешь, так что я пока осилила только четверть — удается побыть с ней только по вечерам. Не самое легкое, но важное для меня чтение».

* Михаил Фишман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Юлия Онодэра Новостной редактор «Афиши Daily»

Мягкие книжки для детей

«Воспользовалась учебой в Бельгии и купила любимым подругам подарки для их малышей. Своих у меня пока нет, но, кажется, в России сейчас непросто найти такие нежные, приятные и качественные вещи для тоддлеров. Продукцию Little Dutch полюбила давно — и слежу за их новинками. У них всегда очень милый и трогательный дизайн, который не портит интерьеров пестроцветием!»

Магнитные ресницы

«Я апологет естественной красоты, потому свои азиатские прямые, а потому почти невидимые ресницы никогда не наращивала. Но летом захотелось поэкспериментировать: как-никак фестивальный сезон. Реснички на крошечных магнитах без клея крепятся к специальной подводке. Звучит как магия, но почему‑то работает. На каждый день слишком вычурно, но для праздников классное дополнение образа».

Силиконовые формы для домашнего мороженого

«С каждым годом питаюсь все правильнее. Дошла до того, что решила делать собственные сорбеты и фруктовый лед. Планирую до конца лета приготовить подобие любимого мороженого из детства — апельсинового „Лучика“. В основе у него обычный пломбир, а в роли глазури — замороженный сок. „Лучик“ выпускали еще и в вишневом варианте, но мне полюбился именно цитрусовый. Годами безуспешно искала его по магазинам, теперь буду делать сама».

Алексей Нимандов SMM-редактор «Афиши Daily»

Игрушки для собаки

«Чича, как молодая собака с активной жизненной позицией, очень любит различные игрушки, и любовь эта настолько сильна, что те порой не проживают и пары часов с момента покупки. Мячики разгрызаются на резиновые кусочки, мягкие звери оказываются жестоко выпотрошены (вату приходится собирать по всей квартире), а если в игрушке есть пищалка, то это ненадолго: Чича достанет все.