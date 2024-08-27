Прозрачные вещи, юбки поверх брюк, накладные ресницы: тренды осени в одежде и макияже

Сумка, в которую поместится вся ваша жизнь, корпоративный нормкор вместо офисных серен, возвращение тихий роскоши и кашемира — вот главные тренды наступающего сезона. Рассказываем, что носить и как краситься, чтобы быть как с картинки пинтереста.

Одежда Платья и юбки поверх брюк

Дизайнеры начали экспериментировать с этим сочетанием еще пару сезонов назад — вспомним мужские прошлогодние весенние коллекции Peter Do и Kenneth Nicholson. Но этим летом тренд достиг своего пика: в массмаркете появились джинсы со «встроенными» юбками, а блогеры наперебой демонстрируют образы, будто бы вдохновленные Пэрис Хилтон и Николь Ричи из реалити-шоу «Простая жизнь», — прямые или клеш-джинсы плюс платье-комбинация поверх них.

Если все это для вас пока слишком смело, попробуйте надеть поверх брюк полупрозрачную юбку-баску или повязать шелковый платок. Последний этим летом и грядущей осенью полагается носить где угодно, но только не на шее.

Оверсайз-худи

Давайте признаем: мало какая одежда ранней осенью кажется комфортнее и уютнее, чем худи. Для тренчей и пальто в сентябре может быть еще жарко, зато накинуть вечером свободную кофту с капюшоном можно хоть на шелковую комбинацию, хоть на белую рубашку (если вы все еще играете в офисную сирену).

Главное, чтобы худи была достаточно свободной и длинной: укороченные, приталенные и велюровые модели в духе Y2K теряют свою актуальность, а вот панк и гранж переживают очередной ревайвл.

Офискор

В этом году закрутился очередной виток эстетизации офисной культуры и работы с 9 до 18, повсюду появились офисные серены — работницы корпораций в микроочках и нарочито сексуальных офисных вещах вроде белых рубашек по фигуре и юбок-карандашей.

Осенью офис остается с нами, а сексуальность уходит — в новых коллекциях дизайнеры делают акцент на строгие унисекс-вещи , которые не подчеркивают, а скрадывают фигуру. В ходу макси-юбки в складку, свободные жилетки крупной вязки и оверсайз-рубашки спокойных оттенков, объемные жакеты и широкие костюмные брюки со стрелками.

Прозрачные вещи

Этому тренду осталась пара месяцев, но если вы давно хотели полупрозрачную юбку миди или невесомую блузу, которая ничего не скрывает, — сейчас самое время. Этой осенью полупрозрачные вещи мы будем носить со скромными песочными тренчами, объемными шерстяными жакетами, грубыми ботинками, туфлями с острыми носами и строгими водолазками — в общем, старая добрая игра на контрастах.

Цветная кожа

Лаковая, матовая, с игривым блеском — фактура кожаных вещей этой осенью может быть самой разной, а вот цвета — какие угодно. Нам особенно нравится благородный вишневый — как у курток в премиум-коллекции Lime и сумок Askent. Еще советуем обратить внимание на приглушенный хаки и сливочно-песочный.

Микроклеш

Миллениалы торжествуют: на смену широким и свободным джинсам в пол вернулись укороченные модели с легким клешем. Именно такие носит Миа Уоллес в «Криминальном чтиве», и мы советуем дословно цитировать ее образ: укороченные брюки или джинсы можно дополнить балетками и светлой рубашкой со свободным тренчем . Если хочется собрать более сложносочиненный образ, обратите внимание на джинсы клеш с леопардовым принтом или разрезами.

Сумки-мешки

Из мягкой кожи или прочного нейлона, на тонких завязках, но вместительные, чтобы туда влез ноутбук со спортивной формой — именно так выглядит самый популярный аксессуар этой осени. Вытянутые сумки-«таксы» по-прежнему не теряют своей актуальности, но давайте признаемся: в них ничего не влезает и для рабочих будней они совершенно не годятся.

Макияж Y3K

На смену набившему оскомину Y2K спешит эстетика Y3K. Это фантазия о том, какими будут мода и красота в 3000 году. В макияже этого стиля преобладают металлик-оттенки, стразы, переводные татуировки и боди-арт. В общем, все, чтобы выглядеть как аватар или придумка искусственного интеллекта . Дополнить образ можно лаковой курткой, яркими брюками и парой «волнистых» тапочек Crocs Salehe Bembury — и Y3K образ готов.

Горящие щеки, а не дедлайны

Так же, как цветочный принт появляется на юбках и платьях большинства брендов каждую весну, яркие румяна и темные помады рвут чарты каждую осень. Эта — не исключение: визажисты вспоминают про лихорадочно-алый, насыщенный вишневый и клюквенно-красный оттенки. Главная отличительная черта этого сезона — слегка влажный финиш и никаких матовых румян , поэтому выбирайте кремовые средства в стиках или муссовые и желейные текстуры. Заодно их можно нанести на скулы, в уголки глаз, на переносицу и на губы.

Записываемся на реснички

На смену цветным тушам, перетянувшим на себя все внимание летом, осенью приходят более естественные оттенки, но добавляется экстремальная длина и объем. Визажисты делают ставку на нарочито неестественные ресницы — такого эффекта проще всего добиться с накладными пучками. Другой вариант — эффект «паучьих лапок», заметно слипшихся от обилия туши ресничек.

Четкий контур с легким омбре

И все же не со всеми атрибутами Y2K мы расстаемся этой осенью: макияж с четко прокрашенными губами с интенсивным контуром и влажным блеском поверх останется актуальным . Для такого мейка понадобится не слишком мягкий карандаш для губ яркого оттенка и прозрачный блеск с шиммером или влажным финишем. Не стесняйтесь выходить за естественный контур губ: в этом вся фишка. Другой вариант — мягко растушевать карандаш от контура к центру губ, чтобы создать эффект омбре.

1 / 5 Карандаш для губ Vivienne Sabo, 499 р. 2 / 5 Блеск для губ Revolution Pro, 913 р. 3 / 5 Автоматический карандаш для губ Stellary, 200 р. 4 / 5 Прозрачный блеск-пампер Unleashia, 1190 р. 5 / 5 Карандаш для губ 3ina, 791 р.

Благородный каштановый