Что носить?

Прозрачные вещи, юбки поверх брюк, накладные ресницы: тренды осени в одежде и макияже

Сегодня в 21:54
Сумка, в которую поместится вся ваша жизнь, корпоративный нормкор вместо офисных серен, возвращение тихий роскоши и кашемира — вот главные тренды наступающего сезона. Рассказываем, что носить и как краситься, чтобы быть как с картинки пинтереста.

Одежда

Платья и юбки поверх брюк

Дизайнеры начали экспериментировать с этим сочетанием еще пару сезонов назад — вспомним мужские прошлогодние весенние коллекции Peter Do и Kenneth Nicholson. Но этим летом тренд достиг своего пика: в массмаркете появились джинсы со «встроенными» юбками, а блогеры наперебой демонстрируют образы, будто бы вдохновленные Пэрис Хилтон и Николь Ричи из реалити-шоу «Простая жизнь», — прямые или клеш-джинсы плюс платье-комбинация поверх них.

Если все это для вас пока слишком смело, попробуйте надеть поверх брюк полупрозрачную юбку-баску или повязать шелковый платок. Последний этим летом и грядущей осенью полагается носить где угодно, но только не на шее.

1/5

Джинсовая юбка с розой, 8900 р.

2/5

Асимметричная юбка, 22 400 р.

3/5

Юбка-пояс из кружева, 3900 р.

4/5

Атласное платье с кружевом, 5999 р.

5/5

Кружевная юбка с асимметричными воланами, 2299 р.

Оверсайз-худи

Давайте признаем: мало какая одежда ранней осенью кажется комфортнее и уютнее, чем худи. Для тренчей и пальто в сентябре может быть еще жарко, зато накинуть вечером свободную кофту с капюшоном можно хоть на шелковую комбинацию, хоть на белую рубашку (если вы все еще играете в офисную сирену).

Главное, чтобы худи была достаточно свободной и длинной: укороченные, приталенные и велюровые модели в духе Y2K теряют свою актуальность, а вот панк и гранж переживают очередной ревайвл.

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Худи Planta Rosa, 22 400 р.

2/5

Худи Wolee, 6490 р.

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Худи Underdog, 8500 р.

4/5

Худи Lost Management Cities, 10 194 р.

5/5

Худи Sorry I’m Not, 13 000 р.

Офискор

В этом году закрутился очередной виток эстетизации офисной культуры и работы с 9 до 18, повсюду появились офисные серены — работницы корпораций в микроочках и нарочито сексуальных офисных вещах вроде белых рубашек по фигуре и юбок-карандашей.

Осенью офис остается с нами, а сексуальность уходит — в новых коллекциях дизайнеры делают акцент на строгие унисекс-вещи, которые не подчеркивают, а скрадывают фигуру. В ходу макси-юбки в складку, свободные жилетки крупной вязки и оверсайз-рубашки спокойных оттенков, объемные жакеты и широкие костюмные брюки со стрелками.

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Однобортный жакет из льна, 19 900 р.

2/5

Плиссированная юбка-трапеция, 3299 р.

3/5

Льняная рубашка с длинным рукавом, 5999 р.

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Двубортное пальто оверсайз из смесовой шерсти, 13 999 р.

5/5

Брюки прямой посадки, 1999 р.

Прозрачные вещи

Этому тренду осталась пара месяцев, но если вы давно хотели полупрозрачную юбку миди или невесомую блузу, которая ничего не скрывает, — сейчас самое время. Этой осенью полупрозрачные вещи мы будем носить со скромными песочными тренчами, объемными шерстяными жакетами, грубыми ботинками, туфлями с острыми носами и строгими водолазками — в общем, старая добрая игра на контрастах.

1/5

Шифоновая блузка с лентами, 5999 р.

2/5

Юбка, 13 900 р.

3/5

Платье из шелка, 13 700 р.

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Юбка миди прозрачная, 1599 р.

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Платье полупрозрачное с монограммой Marine Serre, 48 600 р.

Цветная кожа

Лаковая, матовая, с игривым блеском — фактура кожаных вещей этой осенью может быть самой разной, а вот цвета — какие угодно. Нам особенно нравится благородный вишневый — как у курток в премиум-коллекции Lime и сумок Askent. Еще советуем обратить внимание на приглушенный хаки и сливочно-песочный.

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Юбка мини асимметричная, 1900 р.

2/5

Тренчкот из экокожи с поясом, 17 900 р.

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Куртка из кожи, 39 999 р.

4/5

Сумка-багет, 24 500 р.

5/5

Жакет из двусторонней экокожи, 23 900 р.

Микроклеш

Миллениалы торжествуют: на смену широким и свободным джинсам в пол вернулись укороченные модели с легким клешем. Именно такие носит Миа Уоллес в «Криминальном чтиве», и мы советуем дословно цитировать ее образ: укороченные брюки или джинсы можно дополнить балетками и светлой рубашкой со свободным тренчем. Если хочется собрать более сложносочиненный образ, обратите внимание на джинсы клеш с леопардовым принтом или разрезами.

1/5

Джинсы с разрезами, 4999 р.

2/5

Укороченные легинсы клеш, 3399 р.

3/5

Джинсы, 1979 р.

4/5

Джинсы MOМ, 5775 р

5/5

Джинсы клеш с тинтованным окрашиванием, 2999 р.

Сумки-мешки

Из мягкой кожи или прочного нейлона, на тонких завязках, но вместительные, чтобы туда влез ноутбук со спортивной формой — именно так выглядит самый популярный аксессуар этой осени. Вытянутые сумки-«таксы» по-прежнему не теряют своей актуальности, но давайте признаемся: в них ничего не влезает и для рабочих будней они совершенно не годятся.

1/5

Рюкзак из натурального спилок-велюра, 56 600 р.

2/5

Рюкзак из натуральной кожи, 14 999 р.

3/5

Рюкзак из фактурной кожи, 52 000 р.

4/5

Сумка-мешок с ремешком, 1599 р.

5/5

Рюкзак из натуральной кожи, 29 000 р.

Макияж

Y3K

На смену набившему оскомину Y2K спешит эстетика Y3K. Это фантазия о том, какими будут мода и красота в 3000 году. В макияже этого стиля преобладают металлик-оттенки, стразы, переводные татуировки и боди-арт. В общем, все, чтобы выглядеть как аватар или придумка искусственного интеллекта. Дополнить образ можно лаковой курткой, яркими брюками и парой «волнистых» тапочек Crocs Salehe Bembury — и Y3K образ готов.

1/5

Помада-тинт Superbanka, 1650 р.

2/5

Кристаллы для лица и тела Deco, 310 р.

3/5

Хайлайтер Influence Beauty, 520 р.

4/5

Цветная тушь для ресниц RAD, 620 р.

5/5

Жидкая помада Soda, 529 р.

Горящие щеки, а не дедлайны

Так же, как цветочный принт появляется на юбках и платьях большинства брендов каждую весну, яркие румяна и темные помады рвут чарты каждую осень. Эта — не исключение: визажисты вспоминают про лихорадочно-алый, насыщенный вишневый и клюквенно-красный оттенки. Главная отличительная черта этого сезона — слегка влажный финиш и никаких матовых румян, поэтому выбирайте кремовые средства в стиках или муссовые и желейные текстуры. Заодно их можно нанести на скулы, в уголки глаз, на переносицу и на губы.

1/5

Цветная сыворотка-румяна Feev, 2490 р.

2/5

Румяна в стике Arive Makeup, 979 р.

3/5

Жидкие румяна Sergey Naumov, 3 990 р.

4/5

Кремовые румяна Shik, 878 р.

5/5

Мягкие румяна Holika Holika, 1290 р.

Записываемся на реснички

На смену цветным тушам, перетянувшим на себя все внимание летом, осенью приходят более естественные оттенки, но добавляется экстремальная длина и объем. Визажисты делают ставку на нарочито неестественные ресницы — такого эффекта проще всего добиться с накладными пучками. Другой вариант — эффект «паучьих лапок», заметно слипшихся от обилия туши ресничек.

1/5

Накладные ресницы Mio Rocco, 233 р.

2/5

Накладные ресницы со стразами Soda, 349 р.

3/5

Накладные ресницы Kryolan, 915 р.

4/5

Пучковые ресницы Glass Eyelashes, 638 р.

5/5

Накладные ресницы Essence, 223 р.

Четкий контур с легким омбре

И все же не со всеми атрибутами Y2K мы расстаемся этой осенью: макияж с четко прокрашенными губами с интенсивным контуром и влажным блеском поверх останется актуальным. Для такого мейка понадобится не слишком мягкий карандаш для губ яркого оттенка и прозрачный блеск с шиммером или влажным финишем. Не стесняйтесь выходить за естественный контур губ: в этом вся фишка. Другой вариант — мягко растушевать карандаш от контура к центру губ, чтобы создать эффект омбре.

1/5

Карандаш для губ Vivienne Sabo, 499 р.

2/5

Блеск для губ Revolution Pro, 913 р.

3/5

Автоматический карандаш для губ Stellary, 200 р.

4/5

Прозрачный блеск-пампер Unleashia, 1190 р.

5/5

Карандаш для губ 3ina, 791 р.

Благородный каштановый

Все оттенки коричневого и горчичного этой осенью будут актуальны как в макияже, так и в одежде. По сути, шоколад и брауни заменили собой оттенок сливочного масла, про который все говорили этим летом. Начинать советуем с коричневой помады — в топе холодные оттенки с серым подтоном, плавно переходя к мономакияжу в горчичных тонах, для этого понадобятся тени с матовым финишем и коричневая тушь.

1/5

Матовая помада-бальзам Simihaze, 2973 р.

2/5

Вельветовый тинт для губ Unleashia, 990 р.

3/5

Коричневая тушь для ресниц Luxvisage, 227 р.

4/5

Тени для век Shu, 429 р.

5/5

Жидкие румяна Sergey Naumov, 3990 р.

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