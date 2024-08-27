Прозрачные вещи, юбки поверх брюк, накладные ресницы: тренды осени в одежде и макияже

Одежда
Платья и юбки поверх брюк
Дизайнеры начали экспериментировать с этим сочетанием еще пару сезонов назад — вспомним мужские прошлогодние весенние коллекции Peter Do и Kenneth Nicholson. Но этим летом тренд достиг своего пика: в массмаркете появились джинсы со «встроенными» юбками, а блогеры наперебой демонстрируют образы, будто бы вдохновленные Пэрис Хилтон и Николь Ричи из реалити-шоу «Простая жизнь», — прямые или клеш-джинсы плюс платье-комбинация поверх них.
Если все это для вас пока слишком смело, попробуйте надеть поверх брюк полупрозрачную юбку-баску или повязать шелковый платок. Последний этим летом и грядущей осенью полагается носить где угодно, но только не на шее.
Оверсайз-худи
Давайте признаем: мало какая одежда ранней осенью кажется комфортнее и уютнее, чем худи. Для тренчей и пальто в сентябре может быть еще жарко, зато накинуть вечером свободную кофту с капюшоном можно хоть на шелковую комбинацию, хоть на белую рубашку (если вы все еще играете в офисную сирену).
Главное, чтобы худи была достаточно свободной и длинной: укороченные, приталенные и велюровые модели в духе Y2K теряют свою актуальность, а вот панк и гранж переживают очередной ревайвл.
Офискор
В этом году закрутился очередной виток эстетизации офисной культуры и работы с 9 до 18, повсюду появились офисные серены — работницы корпораций в микроочках и нарочито сексуальных офисных вещах вроде белых рубашек по фигуре и юбок-карандашей.
Осенью офис остается с нами, а сексуальность уходит — в новых коллекциях дизайнеры делают акцент на строгие унисекс-вещи, которые не подчеркивают, а скрадывают фигуру. В ходу макси-юбки в складку, свободные жилетки крупной вязки и оверсайз-рубашки спокойных оттенков, объемные жакеты и широкие костюмные брюки со стрелками.
Прозрачные вещи
Этому тренду осталась пара месяцев, но если вы давно хотели полупрозрачную юбку миди или невесомую блузу, которая ничего не скрывает, — сейчас самое время. Этой осенью полупрозрачные вещи мы будем носить со скромными песочными тренчами, объемными шерстяными жакетами, грубыми ботинками, туфлями с острыми носами и строгими водолазками — в общем, старая добрая игра на контрастах.
Цветная кожа
Лаковая, матовая, с игривым блеском — фактура кожаных вещей этой осенью может быть самой разной, а вот цвета — какие угодно. Нам особенно нравится благородный вишневый — как у курток в премиум-коллекции Lime и сумок Askent. Еще советуем обратить внимание на приглушенный хаки и сливочно-песочный.
Микроклеш
Миллениалы торжествуют: на смену широким и свободным джинсам в пол вернулись укороченные модели с легким клешем. Именно такие носит Миа Уоллес в «Криминальном чтиве», и мы советуем дословно цитировать ее образ: укороченные брюки или джинсы можно дополнить балетками и светлой рубашкой со свободным тренчем. Если хочется собрать более сложносочиненный образ, обратите внимание на джинсы клеш с леопардовым принтом или разрезами.
Сумки-мешки
Из мягкой кожи или прочного нейлона, на тонких завязках, но вместительные, чтобы туда влез ноутбук со спортивной формой — именно так выглядит самый популярный аксессуар этой осени. Вытянутые сумки-«таксы» по-прежнему не теряют своей актуальности, но давайте признаемся: в них ничего не влезает и для рабочих будней они совершенно не годятся.
Макияж
Y3K
На смену набившему оскомину Y2K спешит эстетика Y3K. Это фантазия о том, какими будут мода и красота в 3000 году. В макияже этого стиля преобладают металлик-оттенки, стразы, переводные татуировки и боди-арт. В общем, все, чтобы выглядеть как аватар или придумка искусственного интеллекта. Дополнить образ можно лаковой курткой, яркими брюками и парой «волнистых» тапочек Crocs Salehe Bembury — и Y3K образ готов.
Горящие щеки, а не дедлайны
Так же, как цветочный принт появляется на юбках и платьях большинства брендов каждую весну, яркие румяна и темные помады рвут чарты каждую осень. Эта — не исключение: визажисты вспоминают про лихорадочно-алый, насыщенный вишневый и клюквенно-красный оттенки. Главная отличительная черта этого сезона — слегка влажный финиш и никаких матовых румян, поэтому выбирайте кремовые средства в стиках или муссовые и желейные текстуры. Заодно их можно нанести на скулы, в уголки глаз, на переносицу и на губы.
Записываемся на реснички
На смену цветным тушам, перетянувшим на себя все внимание летом, осенью приходят более естественные оттенки, но добавляется экстремальная длина и объем. Визажисты делают ставку на нарочито неестественные ресницы — такого эффекта проще всего добиться с накладными пучками. Другой вариант — эффект «паучьих лапок», заметно слипшихся от обилия туши ресничек.
Четкий контур с легким омбре
И все же не со всеми атрибутами Y2K мы расстаемся этой осенью: макияж с четко прокрашенными губами с интенсивным контуром и влажным блеском поверх останется актуальным. Для такого мейка понадобится не слишком мягкий карандаш для губ яркого оттенка и прозрачный блеск с шиммером или влажным финишем. Не стесняйтесь выходить за естественный контур губ: в этом вся фишка. Другой вариант — мягко растушевать карандаш от контура к центру губ, чтобы создать эффект омбре.
Благородный каштановый
Все оттенки коричневого и горчичного этой осенью будут актуальны как в макияже, так и в одежде. По сути, шоколад и брауни заменили собой оттенок сливочного масла, про который все говорили этим летом. Начинать советуем с коричневой помады — в топе холодные оттенки с серым подтоном, плавно переходя к мономакияжу в горчичных тонах, для этого понадобятся тени с матовым финишем и коричневая тушь.