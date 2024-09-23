Бомберы из неожиданных материалов, тренчи с кружевным воротничками, флиски в цветочек, уютные полупальто и мотокуртки — собрали главные тренды в верхней одежде на осень (она все же вступает в свои права).

Бомберы

Бомберы этой осенью далеки от классических моделей Alpha Industries или Belstaff. Дизайнеры вовсю экспериментируют с материалом: вместо нейлона и непромокаемой ткани — кожа, замша, атлас и костюмная шерсть . Силуэт куртки тоже претерпел изменения и стал менее объемным и агрессивным. Носить бомбер этой осенью предлагаем с костюмными брюками и полупрозрачными платьями, лоферами с цветными носками и школьными юбками миди.

Тренчи и плащи

Классический песочный или черный плащ — база вне сезонов и трендов, которую можно дополнить яркими аксессуарами вроде актуальных этой осенью широких шарфов-палантинов или крупных минималистичных брошей.

Из любопытных плащевых микротрендов сезона стоит отметить тренчи из лаковой или матовой экокожи и модели с акцентными воротниками: кружевными, очень широкими или контрастными.

Флиски

Флисовые куртки и худи хороши тем, что подойдут для самой разной погоды: в начале осени флиску можно носить вместо куртки, с наступлением настоящих холодов — как теплый слой под пальто или плащ.

Этой осенью популярны небанальные расцветки: барбикорные пушистые куртки, с цветочными или абстрактными принтами, леопардовые или пастельные.

Рабочие куртки

Этим летом популярность рабочих курток с вельветовыми воротничками достигла пика и теперь будет плавно идти на спад. Впрочем, в новых коллекциях еще встречаются симпатичные модели в классической осенней цветовой гамме: насыщенно-горчичного, кирпичного и болотно-зеленого цветов. Поэтому в ближайшие месяцы рабочие куртки еще будут повсюду, а к следующей осени превратятся в повседневную базу вроде курток-рубашек или тренчей.

Трикотажные жакеты

На смену рабочим курткам с воротничками, которых этим летом стало даже слишком много вокруг, пришли элегантные жакеты в духе Chanel и нарядов Жаклин Кеннеди. Отличительные детали — акцент на талии, аккуратный узкий воротник или вовсе его отсутствие, пастельные расцветки и акцентные пуговицы. Если хочется выдержать образ в духе 60-х, можно добавить к жакету костюмную юбку миди или брюки со стрелками, но мы предлагаем экспериментировать и носить строгий верх с любимой парой джинсов или кожаной мини.

Полупальто

Дизайнеры долгое время игнорировали полупальто, сосредоточившись на макси- и миди-длине и гиперобъеме, но этой осенью на первый план вышли как раз укороченные курточные версии . Уютные шерстяные модели, похожие на помесь теплых пиджаков с бомберами, в избытке можно найти у локальных марок и в массмаркете. Отдельно отметим жизнерадостный лимонно-горчичный оттенок полупальто Around — готовы поменять brat summer на такой mustard fall.

Оверсайз-пиджаки

Объемные пиджаки — настоящее спасение для тех, кто не очень жалует длинную верхнюю одежду вроде пальто и тренчей. По теплу жакеты не уступают первым, а еще открывают пространство для стилизации. Помимо очевидного офискора, можно пойти в сторону трикотажной многослойности, надев под пиджак яркий кардиган или тонкий свитер.

Кожаные куртки