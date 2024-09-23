Что носить?

Тепло — не значит некрасиво: выбираем верхнюю одежду на осень

Сегодня в 17:22
Бомберы из неожиданных материалов, тренчи с кружевным воротничками, флиски в цветочек, уютные полупальто и мотокуртки — собрали главные тренды в верхней одежде на осень (она все же вступает в свои права).

Бомберы

Бомберы этой осенью далеки от классических моделей Alpha Industries или Belstaff. Дизайнеры вовсю экспериментируют с материалом: вместо нейлона и непромокаемой ткани — кожа, замша, атлас и костюмная шерсть. Силуэт куртки тоже претерпел изменения и стал менее объемным и агрессивным. Носить бомбер этой осенью предлагаем с костюмными брюками и полупрозрачными платьями, лоферами с цветными носками и школьными юбками миди.

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Куртка-бомбер утепленная с состаренным эффектом Befree, 5999 р.

2/5

Бомбер Chaika, 17 990 р.

3/5

Бомбер из жаккардового атласа Studio 29, 18 900 р.

4/5

Бомбер Lost Management Cities, 32 900 р.

5/5

Бомбер оверсайз из пальтовой ткани Sela, 6999 р.

Тренчи и плащи

Классический песочный или черный плащ — база вне сезонов и трендов, которую можно дополнить яркими аксессуарами вроде актуальных этой осенью широких шарфов-палантинов или крупных минималистичных брошей.

Из любопытных плащевых микротрендов сезона стоит отметить тренчи из лаковой или матовой экокожи и модели с акцентными воротниками: кружевными, очень широкими или контрастными.

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Тренч утепленный со съемным воротником Studio 29, 29 900 р.

2/5

Тренч однобортный свободного кроя Aim Clo, 19 960 р.

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Тренч утепленный из итальянского хлопка 12 Storeez, 62 000 р.

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Рипстоп-тренч темно-серый Shu, 5990 р.

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Тренч Muus, 44 000 р.

Флиски

Флисовые куртки и худи хороши тем, что подойдут для самой разной погоды: в начале осени флиску можно носить вместо куртки, с наступлением настоящих холодов — как теплый слой под пальто или плащ.

Этой осенью популярны небанальные расцветки: барбикорные пушистые куртки, с цветочными или абстрактными принтами, леопардовые или пастельные.

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Толстовка из флиса Aim Clo, 7950 р.

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Куртка-бомбер оверсайз из искусственного меха Befree, 4599 р.

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Толстовка из флиса Lime, 6999 р.

4/5

Толстовка District Vision, 21 570 р.

5/5

Флисовая куртка на молнии Shu, 7990 р.

Рабочие куртки

Этим летом популярность рабочих курток с вельветовыми воротничками достигла пика и теперь будет плавно идти на спад. Впрочем, в новых коллекциях еще встречаются симпатичные модели в классической осенней цветовой гамме: насыщенно-горчичного, кирпичного и болотно-зеленого цветов. Поэтому в ближайшие месяцы рабочие куртки еще будут повсюду, а к следующей осени превратятся в повседневную базу вроде курток-рубашек или тренчей.

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Куртка из хлопка с вельветовым воротником Daisy Knit, 26 890 р.

2/5

Куртка oversize из поплина Lime, 13 999 р.

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Куртка Sporty & Rich, 38 950 р.

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Куртка с вельветовым воротником Sela, 5999 р.

5/5

Куртка из хлопка Idol, 27 990 р.

Трикотажные жакеты

На смену рабочим курткам с воротничками, которых этим летом стало даже слишком много вокруг, пришли элегантные жакеты в духе Chanel и нарядов Жаклин Кеннеди. Отличительные детали — акцент на талии, аккуратный узкий воротник или вовсе его отсутствие, пастельные расцветки и акцентные пуговицы. Если хочется выдержать образ в духе 60-х, можно добавить к жакету костюмную юбку миди или брюки со стрелками, но мы предлагаем экспериментировать и носить строгий верх с любимой парой джинсов или кожаной мини.

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Жакет из пряжи букле Idol, 19 990 р.

2/5

Блейзер прямого кроя из твида Lime, 11 999 р.

3/5

Меховой жакет с нагрудными карманами Finn Flare, 9499 р.

4/5

Жакет Studio 29, 12 900 р.

5/5

Твидовый жакет с добавлением шерсти Love Republic, 10 999 р.

Полупальто

Дизайнеры долгое время игнорировали полупальто, сосредоточившись на макси- и миди-длине и гиперобъеме, но этой осенью на первый план вышли как раз укороченные курточные версии. Уютные шерстяные модели, похожие на помесь теплых пиджаков с бомберами, в избытке можно найти у локальных марок и в массмаркете. Отдельно отметим жизнерадостный лимонно-горчичный оттенок полупальто Around — готовы поменять brat summer на такой mustard fall.

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Куртка из шерсти Around, 22 900 р.

2/5

Пальто укороченное из итальянской фактурной шерсти Daisy Knit, 26 890 р.

3/5

Полупальто из смесовой шерсти Idol, 23 990 р.

4/5

Короткое шерстяное пальто Sela, 8999 р.

5/5

Полупальто из смесовой шерсти Lime, 13 999 р.

Оверсайз-пиджаки

Объемные пиджаки — настоящее спасение для тех, кто не очень жалует длинную верхнюю одежду вроде пальто и тренчей. По теплу жакеты не уступают первым, а еще открывают пространство для стилизации. Помимо очевидного офискора, можно пойти в сторону трикотажной многослойности, надев под пиджак яркий кардиган или тонкий свитер.

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Пиджак Aspesi, 20 380 р.

2/5

Шерстяной жакет с содержанием альпака Sela, 14 999 р.

3/5

Жакет женский Zarina, 5599 р.

4/5

Жакет из смесовой шерсти Studio 29, 21 900 р.

5/5

Пиджак однобортный в полоску Befree, 5599 р.

Кожаные куртки

Прощаемся с классическими косухами и смотрим в сторону экспериментальных моделей. Не теряют своей актуальности куртки из нарочито потертой и состаренной кожи — этот тренд появился еще пару сезонов назад. Из самых свежих тенденций — куртки-бомберы, куртки походника с десятком карманов, мотокуртки с акцентом на талии и укороченные кожаные жакеты.

1/5

Куртка оверсайз из овечьей кожи Lime, 35 999 р.

2/5

Женская куртка-косуха из экокожи Concept Club, 5999 р.

3/5

Косуха с винтажным эффектом You Wanna, 67 950 р.

4/5

Кожаная куртка-парка Karpov, 145 000 р.

5/5

Куртка с вареным эффектом и лампасами Befree, 4999 р.

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