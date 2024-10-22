МВД Великобритании выдало паспорт медвежонку Паддингтону

Министерство внутренних дел Великобритании выдало паспорт медвежонку Паддингтону. Об этом сообщает The Guardian.

Теперь официальное имя беженца из Перу и любимца британцев — Паддингтон Браун. В документе есть пометка, которая подтверждает, что Паддингтон — бурый медведь.

«Мы написали в Министерство внутренних дел с вопросом, можем ли мы получить копию, и они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт — такой существует только один», — рассказал сопродюсер последнего фильма о медвежонке Роб Сильва.