МВД Великобритании выдало паспорт медвежонку Паддингтону

Министерство внутренних дел Великобритании выдало паспорт медвежонку Паддингтону. Об этом сообщает The Guardian.
Теперь официальное имя беженца из Перу и любимца британцев — Паддингтон Браун. В документе есть пометка, которая подтверждает, что Паддингтон — бурый медведь.
«Мы написали в Министерство внутренних дел с вопросом, можем ли мы получить копию, и они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт — такой существует только один», — рассказал сопродюсер последнего фильма о медвежонке Роб Сильва.
В последнем фильме — третьем по счету во франшизе — Паддингтон отправляется в страну, где он родился, чтобы навестить свою тетю Люси. Но от монахини, играющей на гитаре и управляющей домом для медведей-пенсионеров, он узнает, что его тетя пропала во время научной миссии.