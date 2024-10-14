Сбросить старую кожу: выбираем пилинг для лица на осень

Яркое солнце мы увидим еще не скоро, а значит, пришло время для сезонных пилингов. Рассказываем, какими средствами пользоваться дома и куда сходить на процедуры в Москве. В конце материала оставили простую и понятную шпаргалку по кислотам — с ней вы легко сориентируетесь в составах на этикетках при выборе средства.

Что использовать дома

Manyo Galactomy Enzyme Peeling Gel

Пилинг-скатка, которая подойдет для обладательниц чувствительной кожи. За мягкое отшелушивание отвечают энзим из папайи, глюконолактонОтносится к PHA-кислотам. Глюконолактон имеет крупные молекулы, поэтому практически не способен вызывать раздражений, и обладает влагоудерживающими свойствами. Подходит для чувствительной кожи. и микрокристаллическая целлюлоза — это те самые катышки, которые вы ощущаете под пальцами при нанесении средства. Экстракт центеллы обладает восстанавливающим и противовоспалительным эффектом, а галактомисис в составе повышает усвоение питательных веществ — поверх этого пилинга идеально ляжет питательная сыворотка .

Ilona Lunden Facial Gommage Peel

Пожалуй, самое нежное по воздействию средство, но от этого не менее эффективное. В одну баночку уместили 16 растительных экстрактов, которые отбеливают, очищают, тонизируют и восстанавливают кожу. А еще добавили белую глину и мягкие отшелушивающие компоненты. Лучше всего наносить этот гоммаж как маску, а после смывать осторожными скатывающими движениями. Результат и правда получается на лицо.

Medi-Peel Extra Super 9 Plus Pore Tox Cleanser

К Medi-Peel стоит обращаться в случаях, когда нужна тяжелая артиллерия — бренд сочетает в своих средствах сразу несколько видов кислот. Например, в Extra Super 9 Plus Pore Tox Cleanser есть отшелушивающие AHA и PHA, два вида салициловой кислоты, которые борются с воспалениями и сужают поры, и еще с десяток себорегулирующих и матирующих кожу компонентов . По текстуре средство напоминает гель, который пенится и пузырится при нанесении (любителям косметики со спецэффектами посвящается!). Обладательницам чувствительной и сухой кожи продукт может показаться слишком агрессивным, поэтому советуем присмотреться к более мягкому пилингу-скатке с кислотами.

Icon Skin Mandelic Smart Peel System

Пилинг, который относят к всесезонным: он сделан на основе миндальной кислоты, которая не повышает фоточувствительность и, как следствие, не приводит к появлению новых пигментных пятен. Еще один плюс продукта — активы в крупных молекулах. Это значит, что кислота не будет слишком глубоко проникать в кожу и агрессивно воздействовать на нее. В составе есть заживляющий пантенол, успокаивающий раздражения экстракт алоэ и центелла, так что пилинг подойдет даже самым чувствительным и обезвоженным лицам . Продукт выпускают в двух концентрациях — 12% и 25%, начинать стоит с меньшей.

Мультикислотный пилинг 15% для лица от Адэль Organic Kitchen Bloggers

Очень бюджетный продукт, созданный по всем канонам пилингов . В составе — мягкие кислоты (миндальная, молочная и гликолевая), а за отшелушивание отвечает папаин — самый популярный энзим. Средство очень текучее, поэтому стоит наносить с осторожностью.

Organic Kitchen Feel the Peel

Когда видишь в описании упоминание соосновательницы сервиса OpenfaceСервис анализа кожи, который «починил» лица сотням девушек своими индивидуальными сыворотками. Горячо рекомендуем!, доверие к продукту появляется авансом. А потом оправдывается на деле: пилинг эффективно, но мягко отшелушивает лишнее, очищает и нормализует баланс склонной к жирности кожи . AHA и BHA кислоты здесь собрали в формате спрея, который можно наносить не только на лицо, но и на кожу головы, рук, спины (подойдет тем, кто страдает от высыпаний на теле или врастающих волос). Наносить с расстояния в 20 см, не смывать — и будет вам счастье.

Куда сходить на пилинг в Москве

LIQ Skinbar

© LIQ Skinbar

Скин-бар с удачной концепцией: вместо базовых услуг здесь есть программы, в рамках которых сочетается сразу несколько ступеней ухода, а продукты подбирают таким образом, чтобы они наслаивались и усиливали эффект.

Советуем сходить на Clean: сначала вам сделают пилинг с фруктовыми кислотами, затем нанесут противовоспалительный комплекс c морским трипептидом C, а после «закроют» процедуру стягивающей маской. В итоге за полчаса вам очистят кожу, помогут ускорить заживление активных воспалений и заложат хороший фундамент для предотвращения будущих высыпаний . Этот комплекс — один из самых щадящих в салоне — в отличие от чисток и агрессивных пилингов его можно делать даже в разгар воспалительного процесса.

Стоимость 3900 р. Адрес Поварская, 8/1, корп. 1; Пресненская наб., 8, стр. 1 Сайт LIQ Skinbar

Cedra

© Cedra

Еще одно бьюти-пространство с современным подходом к процедурам — Cedra тоже предлагает программы ступенчатого ухода. Осенью сюда стоит сходить на комплекс Anti-acne, в который входит регенерирующий пилинг с несколькими видами кислот, детокс-лосьон для противовоспалительного и антисептического эффекта и успокаивающая себорегулирующая маска . В конце процедуры на активные воспаления точечно нанесут гель от высыпаний. Подойдет тем, кто хочет не только очистить кожу, но и поработать над профилактикой акне.

Стоимость 5500 р. Адрес Проспект Мира, 5, корп. 1 Сайт Cedra

Faceology

© Faceology

В этом месте нет «многослойных» программ, зато пилинг подберут специально под особенности вашей кожи. Услуга называется «пилинг по бьюти-коду»: врач-косметолог проведет диагностику лица, выделит основные проблемы и предложит подходящий вам комплекс кислот . Специалисты стараются сочетать средства таким образом, чтобы поработать и над очищением, и над восстановлением кожи: в процедуре используют продукты с антибактериальными, укрепляющими барьер и выравнивающими рельеф свойствами.

Стоимость 3900 р. Адрес Комсомольский просп., 36, Большая Дмитровка, 16, корп. 1; 3-й Крутицкий пер., 11 Сайт Faceology

Koja

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В осенний сезон здесь стоит попробовать две услуги: миндальный и молочный пилинги. Первый поможет при гиперпигментации и акне, второй — при чрезмерной выработке кожного сала , когда нужно восстановить pH-баланс и сузить поры. Обе процедуры подойдут обладательницам чувствительной кожи, поскольку кислоты в составах очень мягкие. Выравнивание тона тоже обеспечено!

Стоимость 6000 р. за каждую процедуру Адрес Подколокольный пер., 16/2, стр. 1 Сайт Koja

«Москвичка»

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Концептуальные салоны красоты с процедурами на основе мировых концепций в уходе. Присмотритесь к обогащенному пилингу «Мангобрайт Dermaquest» — он подойдет при повышенной пигментации . А пилинг на основе мякоти тыквы (тоже от Dermaquest) понравится тем, кто страдает от проблем жирной кожи. В составе — мякоть тыквы, AHA, салициловая кислота и стволовые клетки сладкого апельсина.

Стоимость 6000 р. за каждую процедуру Адрес Малая Бронная, 38; Большая Дмитровка, 16, стр. 1; Тимура Фрунзе, 20 Сайт «Москвичка»

The Face Only

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Сюда стоит сходить на комплексную программу Azelac, которая направлена на лечение высыпаний и восстановление кожи. Вам проведут очищение липосомальным лосьоном, затем нанесут пилинг с азелаиновой кислотой и гель-эксфолиант (с ней же), а после завершат уход увлажнением с алое и защищающим кремом. Процедура подойдет тем, кто страдает от акне, розацеа и гиперпигментации.

Стоимость 5000 р. Адрес Усачева, 11, корп. 3.4; Мичуринский просп., 3; Ходынский б-р, 20а; Большой Палашевский, 1/14, стр. 5 Сайт The Face Only

Как выбрать пилинг, который вам подойдет Скатка, скраб, энзимы, кислоты — какие бывают пилинги?

Есть два типа эксфолиантовОтшелушивающих средств: механические и химические. К первым относят скрабы, скатки и прочие пилинги, в составе которых есть физические частицы. Работают они по принципу «намазал — потер — смыл». Косметологи не рекомендуют использовать абразивные эксфолианты , потому что даже мелко перемолотая абрикосовая или виноградная косточка при трении о кожу может создавать маленькие ранки и приводить к появлению воспалений. Скатки — другое дело: они менее агрессивные и цепляют только те кусочки ороговевшего слоя, которые уже готовы покинуть ваше лицо.

Химические пилинги работают иначе: они растворяют вещество, склеивающее ороговевшие частички кожи, чтобы те сами отлетали при умывании. Таким средствам нужно больше времени на работу, поэтому их обычно нужно держать на лице от 5 до 15 минут. Кислоты и энзимы как раз относятся к химическим эксфолиантам.

AHA, BHA, PHA — какой пилинг выбрать?

Большие буквы, которые пишут на банках со средствами, — это обозначения кислот. Вот чем они отличаются:

AHAАльфа-гидрокислоты в низких концентрацияхДо 4% увлажняет, в высоких отшелушивает, повышает выработку коллагена и избавляет от пигментации . Выбирайте гликолевую кислотуСамая эффективная и при этом агрессивная из AHA-кислот. Ее молекулы очень маленькие и глубже проникают в кожу., если вам нужно глубокое очищение и выраженный эффект осветления, миндальную — если требуется максимально щадящий уход для чувствительной кожи. Средние по воздействию AHA: яблочная, молочная, винная и лимонная кислоты — они подойдут для нормальной кожи без проблем с сухостью или чувствительностью.

PHAПолигидрокислоты действует так же, как первые, только обладает молекулами более крупного размера, поэтому не так агрессивно воздействует на кожу. По сути это аналог AHA для тех, кому она не подходит . Самые популярные кислоты этого типа — глюконолактон и лактобионовая.

BHAБета-гидроксикислота — это салициловая кислота, спрятанная за аббревиатурой. От предыдущих типов отличается тем, что умеет не только отшелушивать, а еще растворяет жир и обеззараживает. Это значит, что BHA поможет уменьшить количество черных точек и воспалений, но также сильнее высушит кожу (поэтому иногда советуют использовать ее точечно на проблемных зонах). Хорошо подходит для лечения начальной степени акне.