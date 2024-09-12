Одеться как Эмили (быть в Париже не обязательно): разбираем образы из сериала

Эмили на деловом
Продюсер и стилист съемок КМ20
«На мой взгляд, брюки-палаццо в этом образе скорее подчеркивают недостатки фигуры главной героини, нежели достоинства. Не говоря о том, что такая модель не совсем актуальна последние несколько сезонов, а то и больше.
В отличие, кстати, от укороченного худи: этот силуэт кочует из сезона в сезон у самых разных дизайнеров от Gucci до Y/Project. А вот принт в горох выглядит очень вычурно и странно, особенно со строгими классическими брюками».
Что заменить и как повторить:
Пин-ап образ для круиза
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Это платье напоминает мне о Moschino времен Джереми Скотта — к слову, это один из моих любимых периодов в жизни бренда. Но в целом я не большая фанатка подобной пин-ап эстетики в одежде, и образ не кажется мне особо свежим или тем более актуальным».
Что заменить и как повторить:
Расслабленный бранч
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Уже на протяжении нескольких сезонов подряд высокие сапоги остаются остротрендовой вещью. Но в таком оттенке они выглядят как часть костюма на Хэллоуин. Свитер и юбка вообще не мэтчатся. Я очень люблю яркие цвета в одежде, но удачно сочетать их между собой гораздо сложнее, чем носить монохром. Конкретно эти на фото выглядят очень странно».
Что заменить и как повторить:
Выход с подружкой
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Ну что сказать… У Минди симпатичная сумочка! Но ботфорты снова дикой расцветки — выглядят так, словно костюмеры не очень удачно пошопились на Aliexpress. Это же касается и „бабушкиного“ ремня, который, вероятно, по замыслу должен сочетаться с сумкой.
А платья-пиджаки, мне кажется, остались где‑то в далеком 2020 году — тогда Jacquemus очень классно использовал этот тренд в своих коллекциях».
Что заменить и как повторить:
Цветы и меха
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Всевозможные цветочные принты были какое‑то время очень популярны, но, на мой взгляд, они редко бывают оригинальными и по-настоящему стильными. Вот и в этом наряде не случилось „чуда“ — платье выглядит старомодным. Меховые шапки носить можно, но эта форма дикая».
Что заменить и как повторить:
Камиль на винтажном шопинге
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Обожаю короткие юбки, но эта выглядит скорее как часть топа или даже пояс. Возможно, на подиуме такой образ был бы уместен, зато в реальной жизни такая длина едва ли носибельна. Бомбер приятного цвета, но мех на нем дурацкий».
Что заменить и как повторить:
Настоящая парижанка или мим
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Простая белая рубашка — неустаревающая классика, которая уместна в образе практически любого стиля и направления. Но этот странный комбинезон странно режет пропорции тела героини, и в итоге она выглядит как французский мим, а не модная девушка. Да и шляпка в стиле Руслана БагинскогоУкраинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, основатель одноименного бренда Ruslan Baginskiy. выглядит скорее странно, чем стильно».
Что заменить и как повторить:
Базовый образ Габриэля
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Однотонная кожаная куртка поверх простой черной рубашки — безопасный повседневный выбор. Но у меня есть правило: кожаный пиджак или куртка должны быть либо черными, либо никакими».
Что заменить и как повторить:
Брюки Auralee, 48 950 р.
Куртка Karpov, 125 000 р.
Поло Lime, 3 999 р.
Ботинки CamperLab, 20 930 р.
Офисные будни Жульена
Продюсер и стилист съемок КМ20
«Как я уже говорила, мне очень нравятся сочные и яркие цвета в одежде. Но грамотно сочетать их и не выглядеть как попугай зачастую очень сложно. С Жульеном классический случай — все вперемешку. Костюмеры, видимо, решили сделать акцент на образе героя и выкрутили все оттенки на максимум. У меня заболели глаза через несколько секунд разглядывания этого фото».
Что заменить и как повторить: