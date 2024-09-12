Косплей

Одеться как Эмили (быть в Париже не обязательно): разбираем образы из сериала

Сегодня в 16:00
В четвертом сезоне «Эмили в Париже» сюжетная линия становится все проще, а главные герои буквально топчутся на месте 70% экранного времени. Зато наряды главной героини и ее друзей делаются заметнее и ярче. Мы попросили стилиста прокомментировать ключевые образы и посоветовать, как носить что‑то подобное в реальной жизни (и за пределами Франции).

Эмили на деловом

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«На мой взгляд, брюки-палаццо в этом образе скорее подчеркивают недостатки фигуры главной героини, нежели достоинства. Не говоря о том, что такая модель не совсем актуальна последние несколько сезонов, а то и больше.

В отличие, кстати, от укороченного худи: этот силуэт кочует из сезона в сезон у самых разных дизайнеров от Gucci до Y/Project. А вот принт в горох выглядит очень вычурно и странно, особенно со строгими классическими брюками».

Что заменить и как повторить:

1/6

Брюки Finn Flare, 3 490 р.

2/6

Ботильоны Lalou, 12 900 р.

3/6

Кардиган Lime, 7 999 р.

4/6

Ремень Mango, 2 799 р.

5/6

Помада Bobbi Brown, 3 584 р.

6/6

Худи на молнии Lime, 5 599 р.

Пин-ап образ для круиза

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Это платье напоминает мне о Moschino времен Джереми Скотта — к слову, это один из моих любимых периодов в жизни бренда. Но в целом я не большая фанатка подобной пин-ап эстетики в одежде, и образ не кажется мне особо свежим или тем более актуальным».

Что заменить и как повторить:

1/3

Платье Kalmanovich, 35 000 р.

2/3

Шелковая повязка-бандо Lime, 1 599 р.

3/3

Сумка Lera Nena, 7 490 р.

Расслабленный бранч

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Уже на протяжении нескольких сезонов подряд высокие сапоги остаются остротрендовой вещью. Но в таком оттенке они выглядят как часть костюма на Хэллоуин. Свитер и юбка вообще не мэтчатся. Я очень люблю яркие цвета в одежде, но удачно сочетать их между собой гораздо сложнее, чем носить монохром. Конкретно эти на фото выглядят очень странно».

Что заменить и как повторить:

1/3

Кардиган Studio 29, 18 900 р.

2/3

Юбка Guess, 12 300 р.

3/3

Сапоги Lera Nena, 5 196 р.

Выход с подружкой

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Ну что сказать… У Минди симпатичная сумочка! Но ботфорты снова дикой расцветки — выглядят так, словно костюмеры не очень удачно пошопились на Aliexpress. Это же касается и „бабушкиного“ ремня, который, вероятно, по замыслу должен сочетаться с сумкой.

А платья-пиджаки, мне кажется, остались где‑то в далеком 2020 году — тогда Jacquemus очень классно использовал этот тренд в своих коллекциях».

Что заменить и как повторить:

1/4

Жакет Idol, 25 990 р.

2/4

Юбка Lime, 3 599 р.

3/4

Ботфорты Vivian Royal, 10 980 р.

4/4

Сумка Imakebags, 38 900 р.

Цветы и меха

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Всевозможные цветочные принты были какое‑то время очень популярны, но, на мой взгляд, они редко бывают оригинальными и по-настоящему стильными. Вот и в этом наряде не случилось „чуда“ — платье выглядит старомодным. Меховые шапки носить можно, но эта форма дикая».

Что заменить и как повторить:

1/3

Панама Kangol, 10 950 р.

2/3

Платье Botrois, 34 900 р.

3/3

Сумка на ремешке Lera Nena, 4 118 р.

Камиль на винтажном шопинге

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Обожаю короткие юбки, но эта выглядит скорее как часть топа или даже пояс. Возможно, на подиуме такой образ был бы уместен, зато в реальной жизни такая длина едва ли носибельна. Бомбер приятного цвета, но мех на нем дурацкий».

Что заменить и как повторить:

1/5

Бомбер Sela, 6 999 р.

2/5

Юбка Gloria Jeans, 1 999 р.

3/5

Колготки Befree, 799 р.

4/5

Сабо 12Storeez, 24 000 р.

5/5

Сумка Askent, 31 000 р.

Настоящая парижанка или мим

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Простая белая рубашка — неустаревающая классика, которая уместна в образе практически любого стиля и направления. Но этот странный комбинезон странно режет пропорции тела героини, и в итоге она выглядит как французский мим, а не модная девушка. Да и шляпка в стиле Руслана БагинскогоУкраинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, основатель одноименного бренда Ruslan Baginskiy. выглядит скорее странно, чем стильно».

Что заменить и как повторить:

1/5

Рубашка Sela, 3 299 р.

2/5

Брюки Sanchy, 23 000 р.

3/5

Балетки Razumno, 27 000 р.

4/5

Подтяжки Henderson, 4 999 р.

5/5

Берет Boss, 8 590 р.

Базовый образ Габриэля

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Однотонная кожаная куртка поверх простой черной рубашки — безопасный повседневный выбор. Но у меня есть правило: кожаный пиджак или куртка должны быть либо черными, либо никакими».

Что заменить и как повторить:

1/4

Брюки Auralee, 48 950 р.

2/4

Куртка Karpov, 125 000 р.

3/4

Поло Lime, 3 999 р.

4/4

Ботинки CamperLab, 20 930 р.

Офисные будни Жульена

© Netflix
Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок КМ20

«Как я уже говорила, мне очень нравятся сочные и яркие цвета в одежде. Но грамотно сочетать их и не выглядеть как попугай зачастую очень сложно. С Жульеном классический случай — все вперемешку. Костюмеры, видимо, решили сделать акцент на образе героя и выкрутили все оттенки на максимум. У меня заболели глаза через несколько секунд разглядывания этого фото».

Что заменить и как повторить:

1/4

Футболка Sorry I’m Not, 6 500 р.

2/4

Брюки Bluemarble, 44 950 р.

3/4

Engineered Garments, 32 970 р.

4/4

Кольцо Denisova Cave, 16 200 р.

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