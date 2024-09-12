Одеться как Эмили (быть в Париже не обязательно): разбираем образы из сериала

В четвертом сезоне «Эмили в Париже» сюжетная линия становится все проще, а главные герои буквально топчутся на месте 70% экранного времени. Зато наряды главной героини и ее друзей делаются заметнее и ярче. Мы попросили стилиста прокомментировать ключевые образы и посоветовать, как носить что‑то подобное в реальной жизни (и за пределами Франции).

Эмили на деловом

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«На мой взгляд, брюки-палаццо в этом образе скорее подчеркивают недостатки фигуры главной героини, нежели достоинства. Не говоря о том, что такая модель не совсем актуальна последние несколько сезонов, а то и больше.

В отличие, кстати, от укороченного худи: этот силуэт кочует из сезона в сезон у самых разных дизайнеров от Gucci до Y/Project . А вот принт в горох выглядит очень вычурно и странно, особенно со строгими классическими брюками».

Что заменить и как повторить:

Пин-ап образ для круиза

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Это платье напоминает мне о Moschino времен Джереми Скотта — к слову, это один из моих любимых периодов в жизни бренда. Но в целом я не большая фанатка подобной пин-ап эстетики в одежде, и образ не кажется мне особо свежим или тем более актуальным».

Что заменить и как повторить:

Расслабленный бранч

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Уже на протяжении нескольких сезонов подряд высокие сапоги остаются остротрендовой вещью. Но в таком оттенке они выглядят как часть костюма на Хэллоуин . Свитер и юбка вообще не мэтчатся. Я очень люблю яркие цвета в одежде, но удачно сочетать их между собой гораздо сложнее, чем носить монохром. Конкретно эти на фото выглядят очень странно».

Что заменить и как повторить:

Выход с подружкой

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Ну что сказать… У Минди симпатичная сумочка! Но ботфорты снова дикой расцветки — выглядят так, словно костюмеры не очень удачно пошопились на Aliexpress. Это же касается и „бабушкиного“ ремня, который, вероятно, по замыслу должен сочетаться с сумкой.

А платья-пиджаки, мне кажется, остались где‑то в далеком 2020 году — тогда Jacquemus очень классно использовал этот тренд в своих коллекциях».

Что заменить и как повторить:

Цветы и меха

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Всевозможные цветочные принты были какое‑то время очень популярны, но, на мой взгляд, они редко бывают оригинальными и по-настоящему стильными. Вот и в этом наряде не случилось „чуда“ — платье выглядит старомодным . Меховые шапки носить можно, но эта форма дикая».

Что заменить и как повторить:

Камиль на винтажном шопинге

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Обожаю короткие юбки, но эта выглядит скорее как часть топа или даже пояс. Возможно, на подиуме такой образ был бы уместен, зато в реальной жизни такая длина едва ли носибельна. Бомбер приятного цвета, но мех на нем дурацкий».

Что заменить и как повторить:

Настоящая парижанка или мим

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

« Простая белая рубашка — неустаревающая классика, которая уместна в образе практически любого стиля и направления. Но этот странный комбинезон странно режет пропорции тела героини, и в итоге она выглядит как французский мим, а не модная девушка. Да и шляпка в стиле Руслана БагинскогоУкраинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, основатель одноименного бренда Ruslan Baginskiy. выглядит скорее странно, чем стильно».

Что заменить и как повторить:

Базовый образ Габриэля

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

« Однотонная кожаная куртка поверх простой черной рубашки — безопасный повседневный выбор . Но у меня есть правило: кожаный пиджак или куртка должны быть либо черными, либо никакими».

Что заменить и как повторить:

Офисные будни Жульена

© Netflix

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок КМ20

«Как я уже говорила, мне очень нравятся сочные и яркие цвета в одежде. Но грамотно сочетать их и не выглядеть как попугай зачастую очень сложно. С Жульеном классический случай — все вперемешку. Костюмеры, видимо, решили сделать акцент на образе героя и выкрутили все оттенки на максимум. У меня заболели глаза через несколько секунд разглядывания этого фото».