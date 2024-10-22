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Режиссеры «Джона Уика» поссорились с продюсерами из‑за бороды Киану Ривза

Сегодня в 10:46
Фото: Thunder Road Pictures

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Лейтч рассказали, что им пришлось пережить, чтобы запустить франшизу с Киану Ривзом. По словам постановщиков, продюсеры «Джона Уика» хотели, чтобы актер был чисто выбрит, как в его знаменитых фильмах «Скорость» и «Матрица».

«Безусловно. Мы пытались сделать современный фэнтезийный фильм о греческой мифологии. Это не мейнстрим. Поэтому мы хотели сделать что‑то крутое с Киану. Но люди с деньгами хотели видеть Киану, мать его, Ривза из „Скорости“. И я не знаю, существует ли это сейчас, но в то время нам сказали, что нельзя закрывать лицо главного героя бородой», — рассказал Стахелски.

По словам Лейтча, люди, финансирующие картину, утверждали, что Ривз должен быть чисто выбрит для международного уровня: «Это классическая фраза студии». Стахелски отметил, что команда «получила кучу дерьма» за отказ актера бриться. Этот выбор был обусловлен тем, что создатели фильма хотели, чтобы люди воспринимали персонажа не как героя боевиков Ривза, знакомого им по его предыдущим фильмам.

«Мы чувствовали, что нас нельзя уволить, поэтому в первый съемочный день Киану был с бородой, и позже, на той же неделе, когда они посмотрели видеозаписи с известными теперь полусветлыми кадрами кинематографиста Джонатана Селы, людям это чертовски понравилось», — вспоминает Стахелски. В итоге борода Ривза осталась и стала одним из фирменных элементов образа Джона Уика.

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