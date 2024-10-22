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Батл-рэпера Рецидива приговорили к сроку за строчку об ударе по беременной русской

Сегодня в 16:55
Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Бутырский районный суд Москвы приговорил батл-рэпера Ислама Закирова, известного как Рецидив, к 1 году 8 месяцам колонии. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Рэпера признали виновным в возбуждении ненависти или вражды. Поводом послужила строчка «Я ***** [бью] по беременной русской, это превентивный удар», которую он произнес во время батла на малоизвестной площадке.

На заседание суда Закиров пришел в толстовке с надписью «Slava KPSS».

О возбуждении дела против Рецидива стало известно в декабре 2023 года. Перед этим на панчлайн рэпера обратили внимание антимигрантские телеграм-каналы, в частности «Многонационал» и «Ридовка». Они запостили видео со строчкой Закирова и фрагмент еще одного батла: в нем рэпер Шерафган Sheraph’gun Шарипов, предположительно, сделал отсылку на инцидент в Электростали, где мигранты из Средней Азии сняли скальп с русского молодого человека.

Автор «Многонационала» подчеркнул, что оба музыканта родились не в России. «Отметим, что данные специалисты живут в Москве и даже не пытаются скрывать свою ненависть к русским», — заявил он.

Рецидива в декабре задержали. Вскоре он под видеозапись заявил, что «оскорбил русскую нацию и извиняется перед русским народом».

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