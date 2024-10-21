В Уэльсе 26-летняя Кэтрин Матер организовала беговой клуб, поскольку боялась выходить одна на пробежки. В него вступили более 200 человек, рассказал Би-би-си.

Девушка ранее столкнулась с преследованием: во время ее тренировок за ней следил незнакомец. Однажды утром Кэтрин так испугалась мужчины, что остановила прохожего и попросила его вызвать полицию.

После инцидента Матер никак не могла решиться вновь бегать. Британка почти забросила любимое хобби: за пять месяцев она вышла на пробежку лишь дважды.

«Никогда не знаешь, кто рядом, особенно если живешь на проселочных дорогах или пользуешься велосипедными дорожками. Машин и прохожих не так много, сложно выходить одной», — поделилась она.

Кэтрин была расстроена, поскольку ей нравилось быть активной. Кроме того, девушка любила осматривать окрестности во время тренировок. «В Уэльсе так много мест, которые можно посмотреть», — отметила она.

Вскоре у Матер появилась идея женского бегового клуба в Карнарвоне. За три недели после запуска к нему присоединились сотни спортсменок. «Я быстро поняла, что есть и другие женщины, которые были напуганы», — рассказала Кэтрин.

От новых знакомых она узнала, что многие девушки беспокоятся за свою безопасность во время пробежек. Некоторые женщины брали с собой на пробежки свистки или перцовые баллончики для защиты.