Том Холланд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Британский актер Том Холланд, известный по фильмам «Невозможное» и «Человек-паук: Нет пути домой», снимется в новой картине Кристофера Нолана. Об этом сообщил Deadline.
Ленту выпустит киностудия Universal, премьера запланирована на 17 июля 2026 года. Основную роль в фильме исполнит Мэтт Деймон, звезда «Ультиматума Борна» и «Умница Уилла Хантинга».
Картину покажут в формате IMAX. Ее сюжет пока держат в секрете. Съемки фильма начнутся, согласно информации издания, в начале 2025 года.
Ранее в СМИ появлялась информация, что новый фильм Нолана будет научно-фантастическим эпосом. Некоторые источники предполагают, что лента будет снята в жанре шпионского триллера.
Для Холланда будущий проект станет первым опытом сотрудничества с Ноланом. Для Деймона же он будет уже третьей совместной картиной с режиссером: актер уже снимался в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере».