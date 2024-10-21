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Том Холланд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Сегодня в 00:03
Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / Getty Images

Британский актер Том Холланд, известный по фильмам «Невозможное» и «Человек-паук: Нет пути домой», снимется в новой картине Кристофера Нолана. Об этом сообщил Deadline.

Ленту выпустит киностудия Universal, премьера запланирована на 17 июля 2026 года. Основную роль в фильме исполнит Мэтт Деймон, звезда «Ультиматума Борна» и «Умница Уилла Хантинга».

Картину покажут в формате IMAX. Ее сюжет пока держат в секрете. Съемки фильма начнутся, согласно информации издания, в начале 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый фильм Нолана будет научно-фантастическим эпосом. Некоторые источники предполагают, что лента будет снята в жанре шпионского триллера.

Для Холланда будущий проект станет первым опытом сотрудничества с Ноланом. Для Деймона же он будет уже третьей совместной картиной с режиссером: актер уже снимался в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере».

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