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В Лондоне старого кота хотели выселить со станции скорой помощи. 60 тысяч человек вступились за него

Сегодня в 18:43
Фото: Change.org

В Лондоне кота по кличке Дефиб хотели выселить со станции скорой помощи, где он прожил целых 16 лет. За хвостатого вступились более 60 тысяч человек, cообщила Би-би-си.

Неравнодушные британцы создали петицию в поддержку кота. Она стала такой популярной, что Дефибу позволили продолжить жить в месте, которое он считает своим домом.

«Я прислушался к мнению людей и многих из наших сотрудников, так что мы согласились, что Дефиб может остаться на станции скорой помощи Уолтемстоу», — поделился глава лондонской скорой помощи.

Дефиба много лет назад спасли медики — тогда он был еще котенком. Кот стал добрым другом врачей. Но когда в его отделении скорой помощи сменилось руководство, Дефиб оказался под угрозой выселения.

Администрация станции посчитала, что кот может быть опасен для пациентов с аллергией. Кроме того, его нахождение в медицинских помещениях противоречит правилам инфекционного контроля.

Однако врачи заявили, что кот очень дружелюбен и «обладает терапевтическим потенциалом». Они счастливы, что петиция помогла сохранить Дефибу дом.

«Это дает Дефибу безопасное и надежное место для жизни до конца его дней, а персоналу предоставляет отдушину и возможность снять стресс с помощью питомца», — пояснил сотрудник станции скорой помощи Эдвард.

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