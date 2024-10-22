Вышел первый трейлер «Бруталиста» Брейди Корбета

Сюжет рассказывает о путешествии архитектора-еврея венгерского происхождения Ласло Тота, который в 1947 году эмигрирует в США, чтобы восстановить свою работу и брак с женой Эржебет после того, как во время войны их разлучили меняющиеся границы и режимы.