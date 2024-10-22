Вышел первый трейлер «Бруталиста» Брейди Корбета

Кинокомпания A24 опубликовала первый тизер драмы «Бруталист». Ее премьера состоится 20 декабря.
Сюжет рассказывает о путешествии архитектора-еврея венгерского происхождения Ласло Тота, который в 1947 году эмигрирует в США, чтобы восстановить свою работу и брак с женой Эржебет после того, как во время войны их разлучили меняющиеся границы и режимы.
«Оставшись один в чужой стране, Ласло поселяется в Пенсильвании, где богатый и известный промышленник Харрисон Ли Ван Бюрен замечает его талант к строительству. Но власть и наследие достаются дорогой ценой…» — гласит синопсис.
В фильме снялись Эдриен Броди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Раффи Кэссиди, Стейси Мартин, Эмма Лэрд и другие.
Режиссером фильма стал Брейди Корбет («Переполненная комната»), получивший «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Он также написал сценарий совместно с Моной Фасволд.