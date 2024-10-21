Майк Флэнаган адаптирует «Кэрри» Стивена Кинга

Майк Флэнаган адаптирует роман Стивена Кинга «Кэрри» в виде 8-серийного сериала для Amazon. Об этом сообщает Deadline.
В описании проекта говорится: «[Это] смелое и актуальное переосмысление истории старшеклассницы Кэрри Уайт, которая провела свою жизнь в уединении со своей властной матерью. После внезапной и безвременной смерти отца Кэрри сталкивается с незнакомым миром государственной школы, скандалом из‑за травли, который разрушает ее сообщество, и появлением таинственных телекинетических способностей».
Флэнаган напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером сериала. Ранее Флэнаган работал над «Доктором Сном», продолжением «Сияния» Кинга, и «Игрой Джералда», он и Стивен Кинг также обсуждали идею создания новой версии «Темной башни».
«Кэрри» — первый роман Кинга, опубликованный в 1974 году. Книга стала бестселлером и в 1976 году была экранизирована с Сисси Спейсек в главной роли. Фильм Брайана Де Пальмы собрал более 30 млн долларов в прокате, его часто называют одним из лучших фильмов ужасов всех времен.
В 1999 году вышло продолжение под названием «Кэрри-2: Ярость», в котором не было ни одного актера из оригинального состава. В 2002 году вышел ремейк телефильма, а в 2013 году — еще один ремейк с Хлоей Грейс Морец в главной роли.