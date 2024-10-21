Майк Флэнаган адаптирует «Кэрри» Стивена Кинга

В описании проекта говорится: «[Это] смелое и актуальное переосмысление истории старшеклассницы Кэрри Уайт, которая провела свою жизнь в уединении со своей властной матерью. После внезапной и безвременной смерти отца Кэрри сталкивается с незнакомым миром государственной школы, скандалом из‑за травли, который разрушает ее сообщество, и появлением таинственных телекинетических способностей».