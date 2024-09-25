Красивые вещи

Казаки, вездеходы, микрокаблуки: 39 пар трендовой обуви на эту осень

Сегодня в 18:00
Убираем слингбэки и балетки до следующей весны и держим ноги в тепле: собрали три десятка пар на любую погоду.

Казаки

Пожалуй, одна из самых популярных моделей обуви этой осенью — причем, как в женских коллекциях, так и в мужских. В этом сезоне дизайнеры решили не останавливаться на классических казаках и выпускают всевозможные модификации: ботинки с квадратными носами, с высокими «сапожным» голенищем, игривой перфорацией (не забудьте шерстяной носок) или загибающимися вверх носками.

На смену песочной замше и черной коже пришли винный, болотный, джинсово-голубой цвета и яркие оттенки детской жвачки.

1/5

Lalou, 18 900 р.

2/5

Lere Nena, 29 990 р.

3/5

Present&Simple, 24 990 р.

4/5

Befree, 5799 р.

5/5

«Эконика», 24 990 р.

Дерби, броги и тирольские ботинки

Классические кожаные ботинки или их более нарядные версии с перфорацией — база осеннего гардероба: в такой обуви тепло до первых заморозков (потом можно добавить зимние стельки) и вполне комфортно бегать по лужам.

Микротренд внутри этой тенденции — тирольские ботинки с характерной строчкой на верхней части обуви, как у модели «Эконики». Такие ботинки отлично сочетаются с другими приметами осеннего гардероба — шерстяными пальто и бомберами, плотными джинсами, шерстяными брюками или костюмными юбками.

1/5

Lime, 15 999 р.

2/5

«Эконика», 18 990 р.

3/5

12Storeez, 25 000 р.

4/5

Ecco, 17 990 р.

5/5

Paraboot, 40 670 р.

Мокасины и лоферы

Достаточно легкая обувь будет кстати в начале осени, когда днем еще по-летнему жарко. Ближе к холодам лоферы можно носить с колготками, шерстяными или обычными носками — отлично подойдут яркие модели или мелкий игривый принт, которые помогут разбавить чересчур строгий образ с шерстяными брюками, рубашкой и кардиганом или жилетом. Еще один лайфхак, чтобы не мерзнуть, — отыскать мокасины или клоги с мехом внутри.

1/5

Lusavou, 15 900 р.

2/5

Razumno, 33 000 р.

3/5

Hereu, 25 200 р.

4/5

«Эконика», 22 990 р.

5/5

Age of Innocence, 17 100 р.

Сапоги

Одна из самых популярных моделей сапог этой осенью — слегка укороченные байкерские сапоги с металлическими вставками и квадратными носками, как у российского бренда Lera Nena. Такая пара будет отлично смотреться как с прямыми джинсами, так и с юбкой любой длины.

Более классический вариант — высокие сапоги на устойчивом каблуке, которые дизайнеры предлагают носить с юбками миди и макси. Хороший вариант для тех, кто не готов носить колготки до первых морозов.

1/5

Lime, 21 999 р.

2/5

Lera Nena, 13 990 р.

3/5

Mango, 34 999 р.

4/5

Respect, 24 950 р.

5/5

Idol, 29 990 р.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Не тренд, а база — классические массивные ботильоны с узким голенищем и небольшим каблуком или платформой. Такая обувь хорошо показывает себя в дождь и слякотную погоду, не боится сугробов, а в холода отлично греет в паре с шерстяной стелькой. Главное — выбирать модель с невысоким каблуком и рифленой подошвой, которая обеспечивает дополнительное сцепление с асфальтом (или снежным настом зимой).

1/5

Befree, 5999 р.

2/5

Dear Frances, 46 500 р.

3/5

Mango, 8999 р.

4/5

Lui Jo, 26 590 р.

5/5

Grasetto, 21 280 р.

Вездеходы

Неубиваемые ботинки, в которых хоть на вечеринку, хоть на прогулку с собакой по лужам. Вездеходы проще всего найти у профильных спортивно-трекинговых марок вроде Viron или Salomon и в магазинах спортивных товаров. Носить такую обувь можно с прочей спортивной экипировкой или с самыми игривыми вещами в гардеробе — кружевными колготками, юбками в пайетках и кардиганами в духе old money. Контрасты — наше все.

1/4

Shu, 7490 р.

2/4

Viron, 17 460 р.

3/4

Camperlab, 25 830 р.

4/4

Salomon, 17 490 р.

Киттен-хилл

Ботильоны на крошечном узком каблуке — заметный и достаточно свежий тренд этой осени. Первые ласточки тенденции — слингбэки и мюли с похожим киттен-хил в летних коллекциях. В новом сезоне мини-каблучок украшает модели с широким «сапожным» голенищем и узкие ботильоны-чулки, кожаные, замшевые и лаковые. Такая обувь хорошо смотрится с широкими джинсами, прямыми брюками или вязаными макси-платьями.

1/5

Lera Nena, 16 990 р.

2/5

Lime, 15 999 р.

3/5

Befree, 2999 р.

4/5

«Эконика», 22 990 р.

5/5

12Storeez, 31 000 р.

Челси

Универсальная обувь, из которой можно не вылезать в ближайшие полгода, а то и дольше. Челси мы любим за простоту надевания (никакой возни с липучками, молниями и шнурками) и носки: лаконичный фасон этой обуви уживается хоть с рабочими курками и трениками, хоть со строгими юбками и жилетами. Одни из самых долговечных челси делает австралийская марка Blundstone, но в российских реалиях похожие ботинки проще найти в Ecco или Salamander.

1/5

2Mood, 19 980 р.

2/5

Lemon Jelly, 11 200 р.

3/5

«Эконика», 22 990 р.

4/5

CamperLab, 11 960 р.

5/5

Idol, 19 990 р.

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