Казаки, вездеходы, микрокаблуки: 39 пар трендовой обуви на эту осень

Убираем слингбэки и балетки до следующей весны и держим ноги в тепле: собрали три десятка пар на любую погоду.

Казаки

Пожалуй, одна из самых популярных моделей обуви этой осенью — причем, как в женских коллекциях, так и в мужских. В этом сезоне дизайнеры решили не останавливаться на классических казаках и выпускают всевозможные модификации: ботинки с квадратными носами, с высокими «сапожным» голенищем, игривой перфорацией (не забудьте шерстяной носок) или загибающимися вверх носками.

На смену песочной замше и черной коже пришли винный, болотный, джинсово-голубой цвета и яркие оттенки детской жвачки.

Дерби, броги и тирольские ботинки

Классические кожаные ботинки или их более нарядные версии с перфорацией — база осеннего гардероба: в такой обуви тепло до первых заморозков (потом можно добавить зимние стельки) и вполне комфортно бегать по лужам.

Микротренд внутри этой тенденции — тирольские ботинки с характерной строчкой на верхней части обуви, как у модели «Эконики». Такие ботинки отлично сочетаются с другими приметами осеннего гардероба — шерстяными пальто и бомберами, плотными джинсами, шерстяными брюками или костюмными юбками.

Мокасины и лоферы

Достаточно легкая обувь будет кстати в начале осени, когда днем еще по-летнему жарко. Ближе к холодам лоферы можно носить с колготками, шерстяными или обычными носками — отлично подойдут яркие модели или мелкий игривый принт, которые помогут разбавить чересчур строгий образ с шерстяными брюками, рубашкой и кардиганом или жилетом. Еще один лайфхак, чтобы не мерзнуть, — отыскать мокасины или клоги с мехом внутри.

Сапоги

Одна из самых популярных моделей сапог этой осенью — слегка укороченные байкерские сапоги с металлическими вставками и квадратными носками, как у российского бренда Lera Nena. Такая пара будет отлично смотреться как с прямыми джинсами, так и с юбкой любой длины.

Более классический вариант — высокие сапоги на устойчивом каблуке, которые дизайнеры предлагают носить с юбками миди и макси. Хороший вариант для тех, кто не готов носить колготки до первых морозов.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Не тренд, а база — классические массивные ботильоны с узким голенищем и небольшим каблуком или платформой. Такая обувь хорошо показывает себя в дождь и слякотную погоду, не боится сугробов, а в холода отлично греет в паре с шерстяной стелькой. Главное — выбирать модель с невысоким каблуком и рифленой подошвой, которая обеспечивает дополнительное сцепление с асфальтом (или снежным настом зимой).

Вездеходы

Неубиваемые ботинки, в которых хоть на вечеринку, хоть на прогулку с собакой по лужам. Вездеходы проще всего найти у профильных спортивно-трекинговых марок вроде Viron или Salomon и в магазинах спортивных товаров. Носить такую обувь можно с прочей спортивной экипировкой или с самыми игривыми вещами в гардеробе — кружевными колготками, юбками в пайетках и кардиганами в духе old money. Контрасты — наше все.

Киттен-хилл

Ботильоны на крошечном узком каблуке — заметный и достаточно свежий тренд этой осени. Первые ласточки тенденции — слингбэки и мюли с похожим киттен-хил в летних коллекциях. В новом сезоне мини-каблучок украшает модели с широким «сапожным» голенищем и узкие ботильоны-чулки, кожаные, замшевые и лаковые. Такая обувь хорошо смотрится с широкими джинсами, прямыми брюками или вязаными макси-платьями.

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