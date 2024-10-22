Парализованный мужчина, за которым шесть лет ухаживала жена, после выздоровления женился на другой

Жительница Малайзии Нурул Сьязвани, которая годами ухаживала за своим мужем, прикованным к постели после автомобильной аварии, сообщила, что ее супруг развелся с ней и женился на другой после выздоровления. Об этом пишет Oddity Central.
В течение шести лет женщина заботилась о парализованном муже ― кормила его через трубку, меняла подгузники и помогала помыться. Процессом реабилитации она делилась в соцсетях, что принесло ей 32 тыс. подписчиков только в фейсбуке* (@nurul.syazwani.7796).
Недавно Сьязвани объявила в соцсети, что ее супруг после выздоровления женился на другой, но она не держит на него зла и поздравляет новобрачных. «Поздравляю моего мужа, надеюсь, ты доволен тем, кого выбрал. Аифа Айзам, пожалуйста, позаботься о нем, как я. Я закончила с ним, теперь твоя очередь взяться за дело», — написала Нурул в посте, который позже удалила (чтобы избежать преследования мужчины и его новой избранницы).
Многие подписчики оказались не согласны с Сьязвани. Они отказались верить, что кто‑то мог бросить ее после такого количества заботы и доброты, которые она подарила.
Сама же женщина заявила, что ее уже бывший муж хорошо выполнил свои обязанности, а вторые половинки для людей определяет Аллах. Она попросила не осуждать мужчину, добавив, что они договорились о совместном воспитании дочери.
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