Парализованный мужчина, за которым шесть лет ухаживала жена, после выздоровления женился на другой

Жительница Малайзии Нурул Сьязвани, которая годами ухаживала за своим мужем, прикованным к постели после автомобильной аварии, сообщила, что ее супруг развелся с ней и женился на другой после выздоровления. Об этом пишет Oddity Central.

В течение шести лет женщина заботилась о парализованном муже ― кормила его через трубку, меняла подгузники и помогала помыться. Процессом реабилитации она делилась в соцсетях, что принесло ей 32 тыс. подписчиков только в фейсбуке* (@nurul.syazwani.7796).

Недавно Сьязвани объявила в соцсети, что ее супруг после выздоровления женился на другой, но она не держит на него зла и поздравляет новобрачных. «Поздравляю моего мужа, надеюсь, ты доволен тем, кого выбрал. Аифа Айзам, пожалуйста, позаботься о нем, как я. Я закончила с ним, теперь твоя очередь взяться за дело», — написала Нурул в посте, который позже удалила (чтобы избежать преследования мужчины и его новой избранницы).