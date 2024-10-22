В Индонезии рыба-меч выпрыгнула из воды и убила серфингистку

В Индонезии, в водах острова Пулау-Масокут, погибла 36-летняя Джулия Манфрини из Турина после нападения рыбы-меч. Об этом сообщает Il Messaggero.

Девушка занималась серфингом, когда рыба выпрыгнула из воды и ударила ее в грудь. Манфрини получила глубокий порез, не менее 5 сантиметров, в верхней части груди.

У Джулии хватило сил позвать на помощь двух человек, которые находились неподалеку. Они оказали ей первую помощь и доставили в больницу, но уже было поздно. От полученных травм девушка скончалась.