Пятый эпизод «Пингвина» посмотрели 1,8 млн зрителей на каналах HBO и Max. Об этом пишет Variety.
Сериал продолжает набирать популярность с каждой неделей, достигая новых рекордов. Первая серия сериала собрала 1,3 млн просмотров в первую ночь, а четвертая — 1,7.
Тем временем за все время первый эпизод посмотрели более 14 млн зрителей. «Пингвин» стал хитом кабельного канала с релиза «Одних из нас»
Действие сериала происходит почти сразу после окончания супергеройской драмы и рассказывает о борьбе за власть в криминальном мире после смерти влиятельного гангстера Кармайна Фальконе.
Первая серия знакомит зрителей с детьми бандита, получившими контроль над его капиталом, и Пингвином, плетущим против них интриги с надеждой вырваться из‑под их контроля. К роли криминального авторитета Оза Кобба по прозвищу Пингвин вернулся Колин Фаррелл, который играл персонажа в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
Новый сериал пришелся по душе критикам и зрителям. Сейчас его оценка на Rotten Tomatoes составляет 94% от журналистов и 89% от аудитории. Похожая ситуация и на Metacritic: там впечатления рецензентов «в целом положительные», они дали проекту оценку в 72 балла, а поклонники хвалят и ставят 8,1 балла из 10.