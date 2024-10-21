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Пятый эпизод «Пингвина» за сутки посмотрели 1,8 млн зрителей — это рекорд для сериала

Вчера в 23:09
Фото: HBO

Пятый эпизод «Пингвина» посмотрели 1,8 млн зрителей на каналах HBO и Max. Об этом пишет Variety.

Сериал продолжает набирать популярность с каждой неделей, достигая новых рекордов. Первая серия сериала собрала 1,3 млн просмотров в первую ночь, а четвертая — 1,7.

Тем временем за все время первый эпизод посмотрели более 14 млн зрителей. «Пингвин» стал хитом кабельного канала с релиза «Одних из нас»

Действие сериала происходит почти сразу после окончания супергеройской драмы и рассказывает о борьбе за власть в криминальном мире после смерти влиятельного гангстера Кармайна Фальконе.

Первая серия знакомит зрителей с детьми бандита, получившими контроль над его капиталом, и Пингвином, плетущим против них интриги с надеждой вырваться из‑под их контроля. К роли криминального авторитета Оза Кобба по прозвищу Пингвин вернулся Колин Фаррелл, который играл персонажа в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Новый сериал пришелся по душе критикам и зрителям. Сейчас его оценка на Rotten Tomatoes составляет 94% от журналистов и 89% от аудитории. Похожая ситуация и на Metacritic: там впечатления рецензентов «в целом положительные», они дали проекту оценку в 72 балла, а поклонники хвалят и ставят 8,1 балла из 10.

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