28 июня 1969 года в Нью-Йорке произошло Стоунволлское восстание, которое стало катализатором для борьбы за права ЛГБТ-сообщества. С тех пор каждый июнь — Месяц гордости, в который представители квир-сообщества отмечают собственную свободу. Мы собрали десять фильмов, рассказывающих о том, как жить, бороться и любить под знаком всемирного прайда.

«С любовью, Саймон» («Love, Simon») Радужные надежды американского школьника

© 20th Century Fox

Основанная на книге «Саймон и программа Homo sapiens» романтическая комедия об американском старшекласснике, у которого две проблемы: экзамены и страх быть непринятым из‑за своей ориентации. Приятная особенность картины — в ненавязчивом лейтмотиве: Саймон — гей, но, как и все остальные, сталкивается с неприятностями взрослой жизни, предательством и злым обществом вокруг. А еще пытается найти тайного собеседника, который, кажется, стал единственным понимающим его человеком. Это светлая, легкая комедия о том, как тяжело иногда бывает не только принять себя, но и открыться близким. Исключительно подростковой ее никак не назовешь — в картине поднимаются темы, важные в любом возрасте. У фильма также выходит спин-офф-сериал на Hulu «С любовью, Виктор».

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«Кэрол» («Carol») Драма Тодда Хейнса по мотивам книги Патриции Хайсмит «Цена соли» о романе между двумя женщинами

© Film4

Невероятно красивая драма Тодда Хейнса о двух представительницах ЛГБТ-сообщества, сталкивающихся с безжалостными нравами 50-х годов. Кейт Бланшетт и Руни Мара органично смотрятся как на фоне изысканного рождественского Нью-Йорка, так и в придорожном хостеле. Драма основана на романе Патриции Хайсмит «Цена соли», который был опубликован в 1953 году и наделал много шуму, а заодно стал одним из главных произведений о нетрадиционной любви. Картина о том, как важно быть честным с самим собой, прощать других, а еще о всепоглощающей силе чувств.

«Лунный свет» («Moonlight») Неспешная гей-драма про обретение себя, обладатель «Оскара»

© A24

Победа драмы Барри Дженкинса на премии «Оскар» в 2017 году стала для синефилов приятным сюрпризом и важным шагом либо разочарованием и причиной для уличения Академии в некомпетентности. Но все-таки это выигрышное сочетание профессиональной операторской работы, пронзительной актерской игры и важнейшей тематики. Не все современные жители мегаполисов могут принять себя, а главный герой растет и пытается самоидентифицироваться в трущобах Майами. Социальная тематика в рамках расизма и гомофобии вполне заслуживает как главный приз Академии, так и внимание зрителей.

«Одинокий мужчина» («A Single Man») Неожиданно удачный режиссерский дебют модельера Тома Форда

© Fade to Black

Том Форд делает красивую одежду и фильмы. Один из них — о профессоре литературы (Колин Ферт), который за один день пытается понять, что ему делать после внезапной гибели своего любовника. Акцент здесь совсем не на ориентации главного героя, а на потере, которую он пытается пережить и заглушить. Сразу видно, что создатель фильма в первую очередь дизайнер, а не кинематографист: уж слишком изящно герои цепляются за красоту мира и пытаются найти в ней излечение от своего горя. Но запретить делать красиво Тому Форду мы не можем, а вот насладиться картиной — вполне.

«Аммонит» («Ammonite») Кейт Уинслет и Сирша Ронан сходятся на любви к геологии, а затем влюбляются друг в друга

© BFI

Попытки женщин отстаивать свои права в викторианской Англии разбивались так же стремительно, как море о скалы в пейзажных кадрах картины. История любви рассудительной ученой Мэри Эннинг (Кейт Уинслет) и меланхоличной геологини Шарлотты (Сирша Ронан) — настоящий слоубернер с еле заметными прикосновениями и взглядами, которые распознать еще сложнее, чем останки животных. Учитывая, что в Викторианскую эпоху не принимали ни женщин-ученых, ни квир-сообщество, признать свою симпатию и ее взаимность для героинь еще сложнее.

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«Портрет девушки в огне» («Portrait de la jeune fille en feu») Костюмированная мелодрама и манифест нового женского кино

© Lilies Films

Теперь переносимся в XVIII век на побережье Франции, где художница влюбляется в натурщицу, чей портрет рисует на заказ. Абсурд ситуации в том, что картина нужна для потенциального жениха запечатленной на полотне девушки. Зритель привык видеть образы творца и музы разнополыми, но Селин Сьямма очень уверенно заявляет о неточности такой репрезентации в своем четвертом полнометражном фильме. И это, во-первых, возможность женщин заявить о себе в искусстве, а во-вторых — пронзительная история любви, которая обречена с самого начала.

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«Вдали от рая» («Far from Heaven») Ретромелодрама с Джулианной Мур — также от режиссера «Кэрол»

© Focus Features

Вторая картина Тодда Хейнса в этом списке, снятая на 13 лет раньше «Кэрол». Режиссер решает смешать все подвластные ему темы и жанры: ретродрама с флером Бродвея и послевоенных фильмов, исследующая расовые и гендерные роли в Америке середины XX века. Героиня Джуллианы Мур узнает, что ее муж — гей, и никак не может с этим примириться: таскает по врачам и пытается тщетно переубедить. Правда, сама она сталкивается с таким же запретным (на самом деле вполне естественным) желанием и как будто зеркалит ситуацию своего возлюбленного.

«Малхолланд-драйв» («Mulholland Dr») Голливудский триллер Дэвида Линча о потаенных желаниях

© Les Films Alain Sarde

Романтическая история любви на первый взгляд имеет вполне четкую форму, но у Дэвида Линча не бывает все слишком просто. Поэтому все принимает сюрреалистичные образы в Городе грез, и в итоге вопросов остается больше, чем ответов. И если Линч отказывался объяснять происходящее даже съемочной группе, то нам и подавно остается только наблюдать и наслаждаться. Выполняет ли любовь функцию спасения или является иллюзией, каждый решит сам для себя.

«Отверженная» («Pariah») Гимн независимости о темнокожей тинейджерке

© Focus Features

Возможно, самый главный фильм о принятии себя из этого списка. Независимая драма Ди Рис рассказывает о девушке-подростке, которая сталкивается с непониманием семьи, друзей и вообще всего окружения. Это личная история для самой режиссерки — процесс каминг-аута для нее длился 27 лет, на протяжении которых она сталкивалась с такими же проблемами, как и героиня. «Герцог Бургундии» («The Duke of Burgundy») Эротический феминистский триллер с элементами садизма

© Rook Films

Богатая Синтия в прямом смысле распоряжается своей служанкой в любом удобном ей виде. Правда, такие взаимоотношения быстро становятся созависимыми, а романтическая связь перерастает в обсессию. Питер Стрикланд («Маленькое красное платье») создает иронию с двойным дном: вроде как посмеивается над феминистками и уличает их в уподоблении мужчинам, а потом показывает отношения с эксплуатацией и унижением.