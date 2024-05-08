Сопрезидент Marvel Studios пообещал не выпускать больше трех фильмов в год

«Возможно, когда ты делаешь слишком много, ты несколько рассредотачиваешься. Мы больше не будем так делать. Мы усвоили урок. Может быть, 2-3 фильма в год и 1-2 шоу, а не 4 фильма и 4 шоу», — добавил он.