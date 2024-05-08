Сопрезидент Marvel Studios пообещал не выпускать больше трех фильмов в год

Сегодня в 10:46
Изображение: кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»/Marvel Studios

Сопрезидент Marvel Studios Луис Д’Эспозито заявил, что студия планирует сократить объемы выпускаемых фильмов и сериалов после провалов 2023 года. Продюсер рассказал об этом в интервью Empire.

Он назвал прошлый год, когда в прокате провалились «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Марвел 2», «тяжелым временем» для компании, но отметил, что неудачи пойдут студии только на пользу.

«Если бы мы просто остались на вершине, это было бы худшее, что могло с нами случиться. Мы получили небольшой удар, и мы возвращаемся сильными», — прокомментировал Д’Эспозито.

«Возможно, когда ты делаешь слишком много, ты несколько рассредотачиваешься. Мы больше не будем так делать. Мы усвоили урок. Может быть, 2-3 фильма в год и 1-2 шоу, а не 4 фильма и 4 шоу», — добавил он.

О таких же планах студии заявил генерального директор Disney Боба Айгер, подтвердив, что компания собирается сократить объемы производства до 2-3 лент в год. В 2024 году на экраны выйдет лишь один фильм Marvel — «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Это премьера состоится 26 июля.

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