Баз Лурман выпустит фильм-концерт Элвиса Пресли

«Есть очень много материала, в общей сложности четыре часа, но я обещаю, что не сегодня, не завтра, но в какой‑то момент я сделаю это. Потому что Остин отрабатывал свои концерты по полной программе. Он исполнил все номера. Остин просто сделал это, и это было нереально видеть, так что однажды я смонтирую эти выступления вместе», — заявил Лурман.