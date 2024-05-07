Баз Лурман выпустит фильм-концерт Элвиса Пресли

Австралийский режиссер Баз Лурман, снявший фильмы «Элвис» и «Мулен Руж!», во время вечеринки Met Gala намекнул, что может выпустить фильм-концерт Элвиса Пресли. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Режиссер заявил, что поклонники интересуются, не планирует ли он смонтировать концертный фильм из архивных видеозаписей с Элвисом. «Я здесь, чтобы сказать: думаю, это произойдет», — сказал Лурман.
Ранее, в октябре 2023 года, Лурман сообщал, что обнаружил ролики, которые не вошли в концертный фильм 1972 года «Элвис на гастролях» и документальную ленту «Элвис: Все, как есть» 1970 года. «Следите за новостями», — писал тогда кинематографист.
Кроме того, Лурман обещал опубликовать расширенную версию своей художественной картины «Элвис» с Остином Батлером в главной роли. Режиссер утверждал, что включит в нее больше видео с выступлениями актера в образе легендарного музыканта.
«Есть очень много материала, в общей сложности четыре часа, но я обещаю, что не сегодня, не завтра, но в какой‑то момент я сделаю это. Потому что Остин отрабатывал свои концерты по полной программе. Он исполнил все номера. Остин просто сделал это, и это было нереально видеть, так что однажды я смонтирую эти выступления вместе», — заявил Лурман.
Фильм «Элвис» вышел в 2022 году. Он стал вторым в рейтинге самых кассовых биографических фильмов о музыкантах. Картина рассказала о встрече Пресли с его наставником и менеджером, а позднее — и его будущей женой Присциллой.
В 2023 году на экраны вышел фильм, в центре которого оказалась уже Присцилла. Лента Софии Копполы «Присцилла» не понравилась дочери Элвиса — Лизе Мари Пресли.