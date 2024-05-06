Что смотреть в сети: комедия про сухие завтраки, триллер про анаболики и хоррор про пение

«Проблемная» — режиссерский дебют комика Хулио Торреса, которого вы можете знать по его стендап-спешелу, сериалу на HBO или, что самое вероятное, скетчу про шрифт Papyrus, «Аватар» и сходящего с ума Райана Гослинга, который Торрес придумал, пока работал сценаристом на шоу «Saturday Night Live». Новый фильм дарит зрителям целую россыпь таких же одновременно въедливых и моментально узнаваемых комедийных наблюдений: про нелогичную работу миграционной службы, роботоподобных банковских клерков, съем каморки в квартире с круглосуточными тусовщиками и так далее — все о явно наболевшем. В то же время жизненные гэги Торрес разбавляет неожиданно глубокой психологичностью (одинокую, несчастную героиню великой Суинтон под конец фильма искренне жаль) и сюрреалистичными находками-перебивками в духе Мишеля Гондри: флешбэки из сальвадорского детства с воображаемым замком в лесу оформлены компьютерной графикой в духе игры на плейстейшен, снятие наличных из банкомата перерастает в нуарную сценку с участием воображаемой роковой банкирши, барахолка Craigslist — гроза всех иммигрантов — предстает в голове героя в виде злобного манерного толстячка. В совокупности имеем образцовую кинокомедию нашего времени — уморительно жизненную, красочную и трогательную.