Компания «Русский репортаж» эксклюзивно предоставила «Афише Daily» дублированный тизер нового фильма Кантена Дюпье «Второй акт».
Главные роли в абсурдистской комедии исполнили Леа Сейду, Луи Гаррель и Венсан Линдон. По сюжету героиня Сейду хочет познакомить своего возлюбленного с отцом, но молодой человек пытается избавиться от девушки, бросив ее в объятия своего друга. Четверо героев встречаются в ресторане в сельской глуши.
Премьера ленты состоится 14 мая на Каннском кинофестивале, где «Второй акт» станет фильмом открытия. Позже картина выйдет и в российский прокат, но дата релиза пока не сообщается.
9 мая «Русский репортаж» выпустит в российских кинотеатрах предыдущую работу Дюпье «Даааааали!» — о творчестве великого художника-сюрреалиста. Дублированный отрывок из фильма можно посмотреть здесь.
77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. В основной конкурс попал новый фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». С ним за «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться еще 18 фильмов, включая «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса и «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым.