Главные роли в абсурдистской комедии исполнили Леа Сейду, Луи Гаррель и Венсан Линдон. По сюжету героиня Сейду хочет познакомить своего возлюбленного с отцом, но молодой человек пытается избавиться от девушки, бросив ее в объятия своего друга. Четверо героев встречаются в ресторане в сельской глуши.