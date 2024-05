Гитару Принса выставят на аукцион более чем за 600 тыс. долларов

Гитару Cloud 3, на которой Принс играл во время туров «Purple Rain», «Parade», «Sign of the Times», «Lovesexy» и «Diamonds and Pearls», оценивают в 600 тыс. долларов. Издание отмечает, что цена инструмента может превысить эту оценку и стать самой дорогой гитарой артиста, проданной на аукционе.