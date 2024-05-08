Гитару Принса выставят на аукцион более чем за 600 тыс. долларов

Одну из гитар Принса, которую музыкант использовал на сцене в 1980–1990-е годы, выставят на аукцион в Калифорнии, передает the Guardian.
Гитару Cloud 3, на которой Принс играл во время туров «Purple Rain», «Parade», «Sign of the Times», «Lovesexy» и «Diamonds and Pearls», оценивают в 600 тыс. долларов. Издание отмечает, что цена инструмента может превысить эту оценку и стать самой дорогой гитарой артиста, проданной на аукционе.
На сегодняшний день самая дорогая гитара, принадлежавшая семикратному обладателю премии «Грэмми», — это синяя тиловая Cloud, проданная за 700 тыс. долларов в 2017 году.
Почти двадцать лет назад желтую Cloud 3 продали более чем за 5000 долларов на аукционе «Кристис». Инструмент ушел с молотка значительно ниже первоначальной цены в 73 тыс. долларов, так как не удалось подтвердить подлинность гитары.
Сотрудники аукционного дома Julien’s в Калифорнии подтвердили подлинность гитары, проведя компьютерную томографию и связавшись с гитарным мастером Дейвом Русаной, который изготовил инструмент.
Cloud 3 продается вместе с другими известными инструментами великих рок-музыкантов. Среди них — недавно найденная 12-струнная акустическая гитара Framus Hootenanny Джона Леннона и более 200 гитар Рэнди Бахмана.
Другими лотами станут Fender Telecaster 1965 года Боба Дилана и Робби Робертсона, Gretsch Irish Falcon 2005 года Боно, Gibson Les Paul 1974 года Стива Джонса из Sex Pistol, электрогитара Duncan Quattro 1984 года Нэнси Уилсон из Heart и Travis Bean 1975 года Джерри Гарсии из Grateful Dead.