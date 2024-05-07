Фонд кино выбрал фильмы, которые получат госфинансирование

Сегодня в 00:24
Фото: Jakob Owens/Unsplash

Фонд кино выбрал фильмы, которые получат государственное финансирование. Поддержу окажут 15 кинопроектам, рассказали на сайте организации.

Среди отобранных картин оказались четыре ленты кинокомпании «Централ Партнершип»: «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Первый на Олимпе» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Поддержку получат три проекта кинокомпании «СТВ»: «Горыныч», «Девятая планета» и «Космическая собака Лида». Эти фильмы будут ориентированы на детскую и юношескую аудиторию.

Кроме того, Фонд кино выбрал ленты «Королева Анна» и «Рождение империи» студии «Тритэ» Никиты Михалкова, «Руки вверх» и «Чебурашка 2» АО «ВБД Груп». Деньги распределят также между картинами «Бейрут» («Дирекция кино»), «Буратино» («Водород 2011»), «В списках не значился» («1-2-3 Продакшн»), «Пропасть» («Арт Пикчерс Студия»).

Какие суммы выделят каждому из проектов, пока неизвестно.

Подробности по теме
«Марс Медиа» вычеркнули из лидеров кинопроизводства. Вероятно, из‑за «Мастера и Маргариты»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами