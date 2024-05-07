Фонд кино выбрал фильмы, которые получат госфинансирование

Кроме того, Фонд кино выбрал ленты «Королева Анна» и «Рождение империи» студии «Тритэ» Никиты Михалкова, «Руки вверх» и «Чебурашка 2» АО «ВБД Груп». Деньги распределят также между картинами «Бейрут» («Дирекция кино»), «Буратино» («Водород 2011»), «В списках не значился» («1-2-3 Продакшн»), «Пропасть» («Арт Пикчерс Студия»).