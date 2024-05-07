Фонд кино выбрал фильмы, которые получат госфинансирование

Фонд кино выбрал фильмы, которые получат государственное финансирование. Поддержу окажут 15 кинопроектам, рассказали на сайте организации.
Среди отобранных картин оказались четыре ленты кинокомпании «Централ Партнершип»: «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Первый на Олимпе» и «Пророк. История Александра Пушкина».
Поддержку получат три проекта кинокомпании «СТВ»: «Горыныч», «Девятая планета» и «Космическая собака Лида». Эти фильмы будут ориентированы на детскую и юношескую аудиторию.
Кроме того, Фонд кино выбрал ленты «Королева Анна» и «Рождение империи» студии «Тритэ» Никиты Михалкова, «Руки вверх» и «Чебурашка 2» АО «ВБД Груп». Деньги распределят также между картинами «Бейрут» («Дирекция кино»), «Буратино» («Водород 2011»), «В списках не значился» («1-2-3 Продакшн»), «Пропасть» («Арт Пикчерс Студия»).
Какие суммы выделят каждому из проектов, пока неизвестно.