Актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Сегодня в 17:58
Фото: isabelle.huppert

Французская актриса Изабель Юппер, известная по фильмам «Кружевница» и «Она», станет председателем жюри 81-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Киносмотр пройдет с 28 августа по 7 сентября. Его директор Альберто Барбера заявил, что «Юппер — потрясающая актриса, требовательная, любознательная и очень щедрая» и «идеальный председатель жюри».

«Муза многих великих кинематографистов, она никогда не отклоняла приглашения молодых или не очень известных режиссеров, которые видели в ней идеального интерпретатора их историй. Ее огромная готовность постоянно рисковать свидетельствует о ее незаурядном интеллекте, а также способности смотреть на кино за пределами географических и ментальных границ», — подчеркнул он.

Сама Юппер назвала свое назначение честью. «Кино — это обещание. Обещание сбежать, потревожить, удивить, по-новому взглянуть на мир, объединенный вопреки различиям в наших вкусах и идеях», — добавила актриса.

Изабель Юппер заинтересовалась актерским мастерством в подростковом возрасте и поступила в Версальскую консерваторию. В 1978 году она получила приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Виолетта» Клода Шаброля. Позднее Юппер дважды становилась лучшей актрисой Венецианского фестиваля, а также выиграла еще один приз Канн.

В 2005 году актрисе вручили специальный приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Габриель» Патриса Шеро. В 2012 году Юппер также получила «Золотой глобус», а в 2022 году — «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

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