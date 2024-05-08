Актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

«Муза многих великих кинематографистов, она никогда не отклоняла приглашения молодых или не очень известных режиссеров, которые видели в ней идеального интерпретатора их историй. Ее огромная готовность постоянно рисковать свидетельствует о ее незаурядном интеллекте, а также способности смотреть на кино за пределами географических и ментальных границ», — подчеркнул он.