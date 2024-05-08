Американец идентифицировал поклонницу, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет

Семья из США распознала свою родственницу в фанатке, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет.
Недавно музыкант показал видео 60-летней давности, в котором Эдриенн из Бруклина говорит, что любит его всем сердцем. В ответ Маккартни сказал, что наконец добрался до Бруклина, где открывает фотовыставку, и пригласил Эдриенн прийти. В описании к ролику артист сообщил, что «Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит».
В той самой Эдриенн из Бруклина пользователь тиктока Nicole D’Onofrio Pan распознал свою мать, умершую в 1992 году. Он выложил тикток, в котором вместе с тремя сестрами сидит за столом и вспоминает маму.
Мужчина сказал, что наткнулся на видео, в котором Эдриенн из Бруклина признается Полу Маккартни в любви, около шести лет назад, когда чинил телевизор. Он и его сестры узнали в девушке из ролика свою мать.
«Моей матери в то время было около 12, 13, может быть, 14 лет, когда The Beatles приехали в США. Я хорошо помню, как она рассказывала мне, что прогуливала школу, чтобы попасть на концерт The Beatles», — отметил пользователь.
Он также помнит, как его мать ставила пластинки The Beatles, а на обложке одного из альбомов группы написала: «Эдриенн и Пол». Пользователь выразил сожаление, что его мать умерла в 1992 году, поэтому она никогда не узнает, что Пол наконец ей ответил взаимностью.