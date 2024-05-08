Американец идентифицировал поклонницу, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет

Недавно музыкант показал видео 60-летней давности, в котором Эдриенн из Бруклина говорит, что любит его всем сердцем. В ответ Маккартни сказал, что наконец добрался до Бруклина, где открывает фотовыставку, и пригласил Эдриенн прийти. В описании к ролику артист сообщил, что «Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит».