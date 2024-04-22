Два новых хайповых хоррора: «Полночь с дьяволом» и «Затмение» Ларри Фессендена

«Полночь с дьяволом», реж. Кэмерон Кэрнс и Колин Кэрнс
«Late Night with the Devil»
Ведущий развлекательного телешоу, обладающий мрачноватой харизмой не Ивана Урганта из начала двадцатых, а скорее Урганта-2024, не понимает, что его нежная растерянность, надлом в осанке и боль от потери жены, заметная и в глазах, и в бакенбардах, делают его только интереснее, а потому продолжает несмешно хорохориться. На Хэллоуин этот бедный ведущий (Давида Дастмалчяна, хоть и с натяжкой, но возможно представить на реальном телевидении 1970-х) и вовсе придумывает адский цирк с приглашенными экстрасенсами, гипнотизерами и авторкой книги про девочку, одержимую дьяволом, в компании этой самой девочки.
Все идет не так по законам даже не хоррора, а слэпстика: фейковые экстрасенсы мрут, едва настроившись на реальную загробную волну; гипнотизеры вводят в транс не сайдкиков-соведущих (Рис Аутери играет местного Дмитрия Хрусталева), как планировалось, а зрителей по всей Америке; ну и, конечно, тут не дьявол выступает на потеху публике, а, наоборот, все люди в студии в какой‑то момент становятся мышками-марионетками в руках дьявола.
«Полночь с дьяволом» — хоррор не особо страшный (сами создатели, братья Кэрнс, несерьезно относятся к дьвольщине на экране, что уж говорить о зрителях), не слишком смешной (есть забавные моменты, но не более), зато, надо отдать должное, весьма изобретательный. Адская ночь все время преподносит незапланированные сюрпризы, сам формат вечернего шоу не позволяет скучать в ожидании очередного гостя, а под конец зрителя ждут постмодернистские приколы с перемоткой кассеты (кино неубедительно стилизовано под «найденные пленки») в поисках следов паранормального (легендарный телепранк «Ghostwatch» от «Би-би-си» проворачивал этот трюк на порядок эффектнее).
Изобретательность эта тянет, впрочем, не на полнометражный хоррор, а скорее на в меру памятный сегмент в каком‑нибудь альманахе. Подобным образом противопоставлял ностальгический уют и крипоту старой телепередачи музыкант-режиссер Flying Lotus в позапрошлом «V/H/S» (собственно, растянутый сверх меры сегмент «З/Л/А» «Полночь с дьяволом» больше всего и напоминает). Другой более эффектный аналог фильма — прошлогодняя серия альманаха «Внутри девятого номера», где англичане Пембертон и Ширсмит с дьявольской убедительностью дурили зрителей «Би-би-си», разыгрывая вариацию на тему «Кэрри» в антураже аутентичной фейковой телевикторины. Возможно, дуэт братьев Кэрнс разовьет умение высказываться лаконично и заканчивать все на самом интересном (а не после убивающих интригу трипов-фантазий, почему‑то запечатленных на магнитную ленту) чуть позже — так или иначе за ними хочется проследить дальше.
Российская премьера «Полночи с дьяволом» пройдет в программе ММКФ «Дикие ночи» — показ в к/т «Художественный» 25 апреля в 21.00. В широкий прокат в РФ кино выйдет с 6 июня.
Никиты Лаврецкого
«Затмение», реж. Ларри Фессенден
«Blackout»
Красивый художник-затворник байронического типажа (Алекс Херт) в спешке съезжает с тесной квартиры в глухом американском городке, закидывая полотна в багажник старого «вольво». Его демонический секрет — превращение в кровожадного оборотня каждое полнолуние, при этом днем он занят агрессивным локальным активизмом по предотвращению строительства гостиничного комплекса: выслеживает местного землевладельца, передает старые юридические документы (покойный отец работал на землевладельца) знакомой адвокатессе.
Благими намерениями, как водится, вымощена дорога в ад. Замотавшись между адвокатессой, землевладельцем и визитом на работу к бывшей, герой не замечает наступления темноты в первую ночь полнолуния. На вторую ночь неудачно пытается покончить с собой в компании последнего друга, на третью в отчаянии заваливается к бывшей и ее новому бойфренду (Джо Сванберг). Ну натуральный хоррор-роман в стихах.
Ларри Фессенден — режиссер культовый в исконном значении этого слова: о нем мало кто знает, но все, кто знают, считают буквально иконой, крестным отцом, первооткрывателем. В 1990-е, за двадцать лет до постхоррор-дилогии «Ублюдок», он снял душераздирающий микс из инди-мелодрамы и вампирской жути «Привычка». В нулевые на те же двадцать лет предвосхитил четвертый сезон «Настоящего детектива» с экохоррором про подлых аляскинских нефтедобытчиков «Последняя зима». Ну а в десятые решил потягаться с голливудской студией Universal и снять серию собственных фильмов про их классических монстров — Франкенштейн уже был, теперь пришла очередь Человека-волка.
Фирменный подход Фессендена, гениально сформулированный им самим много лет назад, остается неизменным: это все еще «кино категории „Б“ с идеями категории „А“». Зрителям, привыкшим к прилизанности инди-хорроров студии A24, придется акклиматизироваться к резиновым маскам, рисованным сценам превращений и кастингу с участием, по славной бэшной традиции, брата Стива Бушеми и сына Уильяма Херта (у покойного Уильяма есть трогательное камео в качестве отца на фото). Зато потом можно по-настоящему наслаждаться непредсказуемым потоком авторской фантазии и фонтанирующими идеями скримеров.
Примечательно, что самой студии Universal, прогадавшей с идеей киновселенной и последние пару лет практикующей подход «даем средний голливудский бюджет на любые оригинальные идеи с нашими монстрами» (см. «Ренфилд», «Последнее путешествие „Деметра“», «Лиза Франкенштейн», «Эбигейл»), и близко такого зажигательного креатива добиться не удалось. Тем временем Фессенден в сцене после титров уже тизерит свою киновселенную монстров. Следить за тем, как черепаха обгоняет Ахиллеса, — особое удовольствие.
Никиты Лаврецкого