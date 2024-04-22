Два новых хайповых хоррора: «Полночь с дьяволом» и «Затмение» Ларри Фессендена

Изобретательность эта тянет, впрочем, не на полнометражный хоррор, а скорее на в меру памятный сегмент в каком‑нибудь альманахе. Подобным образом противопоставлял ностальгический уют и крипоту старой телепередачи музыкант-режиссер Flying Lotus в позапрошлом «V/H/S» (собственно, растянутый сверх меры сегмент «З/Л/А» «Полночь с дьяволом» больше всего и напоминает). Другой более эффектный аналог фильма — прошлогодняя серия альманаха «Внутри девятого номера», где англичане Пембертон и Ширсмит с дьявольской убедительностью дурили зрителей «Би-би-си», разыгрывая вариацию на тему «Кэрри» в антураже аутентичной фейковой телевикторины. Возможно, дуэт братьев Кэрнс разовьет умение высказываться лаконично и заканчивать все на самом интересном (а не после убивающих интригу трипов-фантазий, почему‑то запечатленных на магнитную ленту) чуть позже — так или иначе за ними хочется проследить дальше.