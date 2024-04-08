10 лучших режиссерских дебютов голливудских актеров

Вообще говоря, те случаи, когда режиссерский дебют известного актера оказывается на порядок увереннее и смелее среднестатистического первого фильма, не исключение из правил, а закономерность. Ведь артисту, уже имеющему репутацию и связи, проще идти на риск и привлекать внимание к своей работе. Взять Джона Кассаветиса: в 1950-е он снимался во второстепенных студийных нуарах и вестернах, а в 1959 году добился со своим авангардным режиссерским дебютом «Тени» блестящей критики в ведущих СМИ (см. удивительный трейлер выше), четырех номинаций на премию BAFTA (на «Оскаре», увы, фильм проигнорировали) и широкого проката. Понятно, что, если бы не имя Кассаветиса (пускай еще совсем не раскрученное), «Тени», эта снятая на коленке бессюжетная зарисовка из нью-йоркской джазовой тусовки про братьев-музыкантов, их сестру-бездельницу и ее трех любовников, такого внимания бы не получила. С другой стороны, именно благодаря решению Кассаветиса строить две параллельные карьеры (голливудского актера и режиссера-новатора) зрители получили не только один из самых влиятельных дебютов в истории кино (шутка ли, «Тени» — это сразу и Новая волна до Новой волны, и мамблкор до мамблкора, и социально заряженный хит о расе в Америке до всех других аналогичных хитов ), но и одну из самых выдающихся режиссерских фильмографий в американском кино XX века.