Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

Состояние каждого 24-го жителя Нью-Йорка превышает миллион долларов, передает Bloomberg со ссылкой на рейтинг самых богатых городов 2024 года консалтинговой компании Henley & Partners.
Нью-Йорк занял первую строчку списка. Всего в рейтинг попали 50 городов, включая Сан-Франциско и Пало-Альто, Токио, Сингапур и Лондон. Дубаю досталось 21-е место, а Москве — 38-е.
Исследование Henley & Partners показало, что количество миллионеров в Нью-Йорке с 2013 года выросло на 48% и составило 350 тыс. человек. «Это означает, что примерно каждый 24-й из 8,26 млн жителей имеет семизначный чистый капитал по сравнению с примерно каждым 36-м в 2013 году», — прокомментировал Bloomberg.
Также компания насчитала в городе 60 миллиардеров и 744 человека с состоянием более 100 млн долларов. Количество миллионеров в заливе Сан-Франциско выросло за 11 лет на 82%, в Сингапуре — на 64%, а в Лондоне и Токио — уменьшилось на 5 и 10% соответственно.