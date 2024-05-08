Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

Также компания насчитала в городе 60 миллиардеров и 744 человека с состоянием более 100 млн долларов. Количество миллионеров в заливе Сан-Франциско выросло за 11 лет на 82%, в Сингапуре — на 64%, а в Лондоне и Токио — уменьшилось на 5 и 10% соответственно.