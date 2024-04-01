Тест: угадайте фильм по рецензии из журнала «Афиша»

«После вьетнамской войны американское правительство тайком собирает отряд супергероев, чтобы эффективнее защищать демократию. Потом команда распадается. Спустя годы один из них найден мертвым — с ним, очевидно, расправился кто‑то из своих. Давно отошедшие от дел супергерои в панике пытаются понять: кому и зачем это понадобилось?»
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«Куда смотрит цензура: в широком федеральном прокате — главный антиправительственный памфлет года. Низовому масскульту положено быть кривым зеркалом эпохи, но мало найдется произведений, которые при столь оглушительно низком качестве исполнения так безжалостно и по-снайперски точно отражали бы состояние общества, породившего их»
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«Статичная история о воспитании мессии с откровениями из арсенала телевизионных проповедников бесконечно далека от представлений о занимательности»
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«Этот фильм о пользе садомазохизма по американским меркам должен быть оскорбителен для всех: для женщин, секретарш, американок. Но не успели они оскорбиться, как фильм выкладывает свой главный козырь: оказывается, это не история аномалии, а история любви, в которой плетка всего лишь исполняет роль розы»
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«Образ программы, к которой подключаешься посредством биокабеля, „живого“ шнура, который втыкается непосредственно в пульсирующую дырочку в пояснице (смотреть на это, не краснея, нельзя), — это образ „органического техно“, где гигабайты перемещаются с кровью по венам»
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«Сейчас мне иногда доводится наблюдать одну 13-летнюю девочку, дочь знакомых, существо с чувством юмора и благими намерениями. Из платной школы она возвращается с головой, забитой черными бриллиантами и белым золотом, с незаживающей раной в душе от того, что у нее „неправильный“ мобильный, вытаскивать который посреди школьной столовой „неприлично“. Для нее — а таких легионы — [фильм] станет Holy Bible»
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«Такой остроумной, сердитой и точной социальной фантастики не снимали очень давно: за аналогиями придется отмотать на 20 лет назад, когда Джон Карпентер в „Чужих среди нас“ объявил всех, кто в костюмах, инопланетными захватчиками (и дал всем, кто в джинсах, добро на их отстрел), или еще дальше — к ночам и рассветам живых мертвецов Джорджа Ромеро, превратившего американских обывателей в стада зомби»
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«Должен сразу признаться: я ни черта не понял. И нисколько об этом не жалею: все равно это один из самых потрясающих, гипнотизирующих фильмов, что я видел»
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«Общее впечатление от фильма — как будто напился с приятелями собственной бабушки. Порвали три баяна, неловко было очень, но весело»
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«Отчасти парад военной мощи США, отчасти костюмированная вечеринка с приятными друзьями, но настолько лихо сделанная, что, если бы можно было изъясняться в категориях вроде „суперфильм“, [этот фильм] оказался бы как раз этим метафорическим „суперфильмом“»
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