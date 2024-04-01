Тест: угадайте фильм по рецензии из журнала «Афиша»

«Такой остроумной, сердитой и точной социальной фантастики не снимали очень давно: за аналогиями придется отмотать на 20 лет назад, когда Джон Карпентер в „Чужих среди нас“ объявил всех, кто в костюмах, инопланетными захватчиками (и дал всем, кто в джинсах, добро на их отстрел), или еще дальше — к ночам и рассветам живых мертвецов Джорджа Ромеро, превратившего американских обывателей в стада зомби»

«Чужие на районе» «Монстры» «Район № 9»