Новые iPad появятся в России в день мирового старта продаж, но цена будет достигать 500 тыс. рублей

Первые партии новых iPad Air и Pro появятся в России уже 14 мая — в день мирового старта продаж, но стоимость устройств может достигать полумиллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в онлайн-магазинах.
«В самый первый день стоимость новинок достигнет 500 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 300–350 тыс. рублей, далее будет плавное снижение до 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — сказал один из собеседников издания.
В пресс-службе МТС сказали, что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель после старта продаж в мире. В «М.Видео — Эльдорадо» ожидают появление новинки к середине июня.
По словам источника «Известий» на рынке, гаджеты повезут из наиболее доступных для российских ретейлеров регионов, например ОАЭ.
Apple представила новые iPad Air и iPad Pro в ходе онлайн-презентации накануне. Air теперь будет в двух размерах — 11 и 13 дюймов, на Pro поставят новый процессор M4, который на 50% быстрее предшественника.
Официальные мировые цены на новинки начинаются от 599 долларов (54,6 тыс. рублей по текущему курсу) за 11-дюймовую версию Air до 2599 долларов (237,3 тыс. рублей по текущему курсу) за 13-дюймовый Pro с максимальными 2 терабайтами встроенной памяти и нанотекстурным стеклом.
Apple остановила продажи всех своих продуктов в России в марте 2022 года, незадолго после начала военной операции в Украине. В июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. В число товаров, разрешенных для параллельного импорта, попала и продукция Apple.
В феврале 2024-го американская компания прекратила импорт в Россию и комплектующих для ремонта гаджетов. В начале мая оригинальные комплектующие закончились в авторизованных сервисных центрах Apple.