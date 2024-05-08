Новые iPad появятся в России в день мирового старта продаж, но цена будет достигать 500 тыс. рублей

Apple остановила продажи всех своих продуктов в России в марте 2022 года, незадолго после начала военной операции в Украине. В июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. В число товаров, разрешенных для параллельного импорта, попала и продукция Apple.