Британские экологи просят танцевать на земле, чтобы посчитать червей

Британская ассоциация почвоведов призывает людей танцевать на земле, чтобы специалисты могли сосчитать червей. Об этом сообщает The Guardian.
Благотворительная организация пытается установить численность червей в стране, отследить их снижение и выяснить, где они больше всего нуждаются в помощи. Для этого в течение мая ассоциация просит людей танцевать на почве, поливать ее водой или использовать вибрацию садовых вил, чтобы привлечь червей.
Глава ассоциации почвоведов Алекс Бертон отметил: «Это может показаться странным, но танцы на голой земле могут помочь в науке. Очаровывать червей — весело и немного сюрреалистично, но ученые и фермеры используют их подсчет, чтобы понять здоровье почвы. 95% производства продуктов питания зависит от почв, а они содержат больше углерода, чем атмосфера, поэтому нам крайне важно знать, что происходит под землей, и черви помогают нам в этом».
Используя собранные данные, специалисты создадут карту червяков Великобритании и покажут, где в стране самая здоровая почва, ведь количество червяков в ней — один из главных показателей.
Почва с червяками на 90% эффективнее впитывает воду, а еще снижает последствия наводнений — это происходит благодаря липкой слизи, которую вырабатывают червяки и которая связывает землю воедино.
Однако из‑за использования пестицидов и неорганических удобрений, а также чрезмерного осушения популяция червей снизилась. Согласно недавнему исследованию, она сократилась на треть за последние 25 лет.