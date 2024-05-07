Британские экологи просят танцевать на земле, чтобы посчитать червей

Глава ассоциации почвоведов Алекс Бертон отметил: «Это может показаться странным, но танцы на голой земле могут помочь в науке. Очаровывать червей — весело и немного сюрреалистично, но ученые и фермеры используют их подсчет, чтобы понять здоровье почвы. 95% производства продуктов питания зависит от почв, а они содержат больше углерода, чем атмосфера, поэтому нам крайне важно знать, что происходит под землей, и черви помогают нам в этом».