Британские экологи просят танцевать на земле, чтобы посчитать червей

Сегодня в 22:01
Фото: sippakorn yamkasikorn/Unsplash

Британская ассоциация почвоведов призывает людей танцевать на земле, чтобы специалисты могли сосчитать червей. Об этом сообщает The Guardian.

Благотворительная организация пытается установить численность червей в стране, отследить их снижение и выяснить, где они больше всего нуждаются в помощи. Для этого в течение мая ассоциация просит людей танцевать на почве, поливать ее водой или использовать вибрацию садовых вил, чтобы привлечь червей.

Глава ассоциации почвоведов Алекс Бертон отметил: «Это может показаться странным, но танцы на голой земле могут помочь в науке. Очаровывать червей — весело и немного сюрреалистично, но ученые и фермеры используют их подсчет, чтобы понять здоровье почвы. 95% производства продуктов питания зависит от почв, а они содержат больше углерода, чем атмосфера, поэтому нам крайне важно знать, что происходит под землей, и черви помогают нам в этом».

Используя собранные данные, специалисты создадут карту червяков Великобритании и покажут, где в стране самая здоровая почва, ведь количество червяков в ней — один из главных показателей.

Почва с червяками на 90% эффективнее впитывает воду, а еще снижает последствия наводнений — это происходит благодаря липкой слизи, которую вырабатывают червяки и которая связывает землю воедино.

Однако из‑за использования пестицидов и неорганических удобрений, а также чрезмерного осушения популяция червей снизилась. Согласно недавнему исследованию, она сократилась на треть за последние 25 лет.

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