По сравнению со старым сериалом в новом еще больше внимания уделено японским героям и особенно женщинам, в частности, Марико (Анна Саваи) — приближенной Торонаги и переводчице-возлюбленной Блэкторна. Героиня Саваи не только обладает большей субъектностью, чем ее предшественница по этой роли Йоко Симада, но и в предпоследней серии надирает самураям задницы. Однако не стоит думать, что такая фем-репрезентация — исключительно веяние нашего времени. В оригинальном романе на ней тоже был сделан сильный акцент: скажем, из книги можно было узнать о существовании самураек. При этом нельзя сказать, что в сериале обошлось совсем без отсебятины. Только она развивается в рамках истории: сюжет движется в том же русле, что и в романе, но с другими репликами, меньшей детальностью и немного измененными акцентами, к примеру, в книжке не уделялось столько внимания конфликту Блэкторна с мужем Марико.