В бар «Фогель» в Петербурге пришли силовики

В петербургский бар-лекторий «Фогель» нагрянули правоохранители. «К нам приехали полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования, миграционной службы и „эшники“», — говорится в телеграм-канале заведения.
Основатель бара Иван Бикеев сказал «Ротонде», что официальная причина визита силовиков — отравление одного из посетителей.
«Они объяснили, что проверка санкционирована прокуратурой. Поставили перед фактом: человек якобы пошел потом полечился и подал жалобу в Роспотребназдор. Проверяли алкоголь, проверяли… все», — пояснил он.
Когда именно произошло отравление, правоохранители не уточнили. В бар никаких жалоб об отравлении не поступало, добавил Бикеев.
На вопрос «Фонтанки», с чем может быть связан визит силовиков, сооснователь бара заявил: «Очень сложно ответить на этот вопрос. Периодически здесь какие‑то мероприятия проводятся — концепция такая. Кому‑то это не нравится».
Незадолго до сообщений о силовиках в баре активист и гееборец Тимур Булатов передал «Фогелю» «пламенный привет. Весело там у них сейчас», — написал он в своем телеграм-канале.
В декабре 2022 года бар уже приостанавливал на два месяца деятельность после жалобы Булатова. Тогда официальной причиной тоже было нарушение санитарных норм.
Подобные нарушения Роспотребнадзор находил в баре и в октябре 2021 года, после чего опечатал заведение. В тот раз полицейские пришли в «Фогель», когда там проводился вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича. В октябре 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам колонии за акцию на Красной площади, во время которой он имитировал самоубийство выстрелом из охолощенного пистолета.
Как отмечает «Фонтанка», создатель «Фогеля» — Валентин Хорошенин — фигурант дела «Весны»*. Его обвиняют в организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Также Хорошенину вменяют «создание НКО, посягающей на права граждан». По версии следствия, активисты основали движение «Весна», которое организовывало мирные антивоенные акции протеста.
* Минюст внес движение «Весна» в список иноагентов, Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.