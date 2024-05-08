В бар «Фогель» в Петербурге пришли силовики

Подобные нарушения Роспотребнадзор находил в баре и в октябре 2021 года, после чего опечатал заведение. В тот раз полицейские пришли в «Фогель», когда там проводился вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича. В октябре 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам колонии за акцию на Красной площади, во время которой он имитировал самоубийство выстрелом из охолощенного пистолета.