Джон Ледженд станет ведущим подкаста о музыкальном телешоу в Афганистане

Американский музыкант Джон Ледженд станет ведущим документального подкаста «Афганская звезда», посвященного музыкальной сцене Афганистана после падения режима талибов* в начале 2000-х годов. Об этом сообщил Deadline.
Подкаст будет назван так же, как и популярное шоу талантов, которое выходило на афганском телевидении на протяжении 15 сезонов. Оно закрылось, когда «Талибан»* вновь пришел к власти в стране.
Проект выйдет 15 мая, в нем будет восемь эпизодов. В них расскажут о культурной революции в Афганистане через призму музыкального шоу. В частности, слушатели узнают, как женщины решились петь без хиджабов, а в стране появился первый рэпер.
Также подкаст раскроет, как телепроект объединил и примирил представителей враждующих этнических групп. Отдельно шоу поделится, с какими опасностями столкнулись участники «Афганской звезды» из‑за своей славы.
«Меня сразу же привлекла эта история с ее многочисленными героинями и героями, трагическими моментами, триумфами и саспенсом. „Афганская звезда“ — настоящий праздник музыки, демонстрирующий, как даже в изгнании отважные группы людей работают круглосуточно, чтобы спасти нашу музыку и вернуть немного радости», — прокомментировал Ледженд.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.