Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о создании «Рокки»

«Я был поклонником Питера Фаррелли и как режиссера, и как человека с тех пор, как начала работать с ним над музыкой к фильму „Тупой и еще тупее“. Но именно „Зеленая книга“ заставила меня подумать, что именно Пит может поставит этот вдохновляющий сценарий», — поделился Эммерих.