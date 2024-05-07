Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о создании «Рокки»

Американский режиссер Питер Фаррелли, снявший «Зеленую книгу» и комедию «Тупой и еще тупее», поставит фильм о создании ленты «Рокки». Об этом сообщил Deadline.
Продюсером проекта, который получит название «Я играю Рокки», станет Тоби Эммерих — экс-глава киностудии Warner Bros. Сценарий картины напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом».
Он расскажет, как актер с частично парализованным лицом и дефектами речи разрабатывает сценарий о боксере. Его идея заинтересовывает крупную студию, но автор отказывается продавать права на текст, если ему не предоставят главную роль.
Актер не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм с самим собой в главной роли.
Фильм в результате становится самым кассовым проектом 1976 года, получает 10 номинаций на премию «Оскар» и выигрывает главную награду, переводя карьеру главного героя на совершенно новый уровень.
В данный момент проходит подбор актерского состава «Я играю Рокки» — им занимаются Baha Productions. Fireside Films и Eden Rock Media. Когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.
«Я был поклонником Питера Фаррелли и как режиссера, и как человека с тех пор, как начала работать с ним над музыкой к фильму „Тупой и еще тупее“. Но именно „Зеленая книга“ заставила меня подумать, что именно Пит может поставит этот вдохновляющий сценарий», — поделился Эммерих.